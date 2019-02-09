«IRREVERSIBLE за#бись!» Субботний прог-метал в «Брюгге»

Два года назад мы уже ходили на презентацию IRREVERSIBLE MECHANISM — то был первый альбом, мелкий «ili» (помянем), все очень андеграундно, брутально и трезво. С тех пор «механизмы» сменили состав, звук, замахнулись на европейский тур и выпустили второй лонгплей, для презентации которого сняли «Брюгге», случайно оторвав кусочек аудитории у планового ежегодного «Лютого феста». Потому что, говоря по правде, «Лютый» не то чтобы сильно разнообразится из года в год, а выступление IRREVERSIBLE MECHANISM — эксклюзив; подобной музыкой у нас на сцене не балуют, да и сыграть такое осилит не всякий.

Народу пришло, в общем, прилично. Причем в основном не металисты, а скорее ЦА команды Vse Booking: те, кто косуху предпочтет узким штанишкам; разбросанные по плечам патлы — бородке и барбершопу; пьянку на центре — какому-нибудь коворкингу; а разудалую пляску под фолк-метал дудки — навороченному, хитроскроенному прогрессивному (или депрессивному) техничному стаффу, во время звучания которого даже молекулы воздуха, кажется, движутся согласно неким неслыханным доказанным формулам.

Интрига вечера была, в общем, проста: насколько убедительно осилят IRREVERSIBLE MECHANISM вживую вытащить свой материал, разложить по закоулкам душ и заполнить пробелы. Скромно улыбаясь, ребята продавали свой мерч во время разогрева-суппорта. Выглядели спокойными. Что внушало. Чуть больше, чем, собственно, сам разогрев.

ENDOGENESIS — классический многословный прог, со всеми этими беспредельными соло, сменами ритма и темпа, чистым хардроковым вокалом и совершенно нулевой флегматичной подачей. Звучало неплохо, довольно бодро и, как ни странно, не скучно (да, я из тех людей, кто может трижды уснуть на концерте DREAM THEATER — а ENDOGENESIS к «театралам» очевидно неравнодушны): ударяясь в инструментальные завихрения, белорусы умело выплетают запоминающиеся мелодии; это прог, которому можно подпеть! В общем, ежели в гомеопатических дозах, то команда весьма недурна. Осталось только «выровнять» вокал и придать хоть какой-то сценический экшн.

ASYMMETRY вижу уже, к сожалению, раз третий — и воспринимаю как пытку. Возможно, вокалистка нужна этой джентовой банде, чтобы, страдая от ее выразительных завываний, стоять, размышлять и мечтать, как бы ребята отлично сумели в инструментал. А ее — отправить на «Евровидение». Например. Барышня ведь симпатичная, голос глубокий, экспрессивный и мощный — но какой в этом толк, если она всякий раз поет отдельную от музыки песню? «Это не баг, а фича». Ага. Этим вечером бесы в голове Юлии орали даже, кажется, громче обычного — и, судя по количеству пропущенных мимо кассы нот, себя она также не слышала. В общем, кошмар.

А потом была пауза. Ожидание. И, в черно-белом космосе фонового видео, включился, завелся отлаженный «механизм», закрутился Immersion, а вдохновленная публика громко заскандировала вариацию названия группы: «IRREVERSIBLE за#бись!» И оно… было так. Аминь.

Пришедшие на концерт — не ради случайного удовольствия, но с конкретной целью послушать хэдлайнеров — в очередной раз обсуждали, который из двух IM нравится больше. Одним ближе вдохновенная ледяная механика Infinite Fields, другим — более модный, претенциозный и чувственный Immersion, после которого группу быстро прозвали «белорусским FALLUJAH». На концерте, логично, упор был на актуальный альбом — из первого прозвучало лишь пару тем, включая титульную и финальную «Cold Winds». При этом не покидало ощущение, что новый вокалист группы, Илья Студенок все-таки много уютнее чувствует себя не в брутальных темах и гроуле, а там, где под действием момента и импульса можно пробежаться по потолку, прыгнуть, пробив головой облака, упасть на колени — и орать, орать, истошно орать на экстатически слэмящихся в первых рядах.

Илья пришел из дэзкоровой/металкорной тусовки — DEAD SILENCE HIDES MY CRIES, сейчас вот еще EOS CHASMA, и фронтменское яростное безумие привнес с собой в слаженно пульсирующий, будто порожденный влюбленными роботами, отстраненно-космический гитарный звук «механизмов». Вышло красочно и органично — этакий агрессивно искрящий, неистовствующий сгусток истерики, совмещающий ор с концертной «физухой». Отжимания, приседания, поза «на старт». Илья взял на себя всю шоу-составляющую выступления, и его было совершенно достаточно.

По сути, для совершенного погружения, чтобы не выплыть и раствориться, не хватило лишь трех элементов. Во-первых, не все ладно со звуком; чистые вокалы терялись. Во-вторых, синий однообразный свет — несерьезно; не стоит таки недооценивать эффект освещения. В-третьих… мало! Всего час. Не хватило, чтобы умереть счастливо.

В живом варианте песни Immersion звучали экстремальней и одновременно пронзительней, словно клубные мониторы, как лупы, усиливали каждую ноту, бережно ее оборачивали и с размаху впечатывали в сознание, оставляя вмятины и ушибы. Гитаристы, все так же ласково улыбаясь, нарезали филигранную струнную стружку; барабанщик (специально выписанный из России) с дьявольской методичностью разносил мозги посетителей, заставляя отчаянно трястись и разбегаться, сшибаясь, в танцполовом слэме. Было волнующе страшно. Красиво. Ну и, ясное, не без гордости: у них, где-то там, в параллельных мирах есть и играют GOROD, и OBSCURA, и прочие. Но кто сказал, что наши не могут? Наши — смогли. И, будем надеяться, повторят чуть раньше, чем через два года.

Фоторепортаж мероприятия смотрим тут.