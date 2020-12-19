Интервью. Ютубер, преподаватель барабанного мастерства, драммер FLESHGOD APOCALYPSE Евгений Рябченко: «Великий барабанщик не обязательно должен быть хорошим исполнителем»

Евгений Рябченко — музыкант из Закарпатья, стартовавший как «технарь» в хорошем украинском дэз-коллективе CASTRUM. Видеть его вы могли на концертах в Европе — в составе много кого (в том числе BELPHEGOR, DECAPITATED, VITAL REMAINS). С 2020 года парень стал частью итальянской семьи FLESHGOD APOCALYPSE; живет в Вене, преподает барабанное мастерство онлайн, ведет массу каналов в соцсетях (основной, youtube’овский, а также ссылки на всяческие тиктоки можно посмотреть тут) — в общем, человек активный, разносторонний и, уверена, находящийся на большом старте метал-карьеры. О которой (и не только) мы немножечко поговорили в онлайн-переписке.

Заканчивается 2020 год, странный и необычный для всех. Что он тебе принес лично? Чего лишил? И чего хотелось бы себе самому пожелать на 2021-й?

Лично меня он только лишил: живых концертов, тусовок, путешествий и финансов, хахаха. Думаю, не стоит слишком сильно зацикливаться сейчас на том, как тяжело музыкантам, которые зарабатывают на жизнь гастролями. Я один из них, и меня эта ситуация затронула так же сильно, как и многих других.

А из позитивного добавлю то, что времени сейчас на личную жизнь хоть отбавляй. Теперь никто не может уже искать оправданий, что некогда заняться собой. Именно на этом сейчас и фокусируюсь. Здоровье, спорт, учеба. Много думаю о будущих планах, как будет дальше и что бы я хотел делать со своей жизнью.

Где-то в новостях читала, что в 2020-м, со всеми этими локдаунами и пр., вырос спрос на музыкальные инструменты. Стало ли больше и онлайн-учеников?

Об инструментах ничего особо не могу сказать, так как не торгую ими, да и сейчас ничего и не покупаю (нет ни нужды, ни денег, хахаха). А насчёт учеников да. Очень благодарен всем тем, кто ко мне обратился, чтобы провести урок. Количество их однозначно возросло, и меня это очень выручает.

Какова сейчас обстановка в Австрии? Проходят ли какие-то андеграундные концерты?

С ноября снова ввели более строгий карантин. Насколько мне известно, рождественские ярмарки отменили (или, по крайней мере, частично). Мне удалось на Хеллоуин отыграть один локальный семейный концерт на 50 человек, и на этом всё. Движух особо нет. Австрийцы довольно послушны. Стараются сидеть дома и не усложнять ситуацию, что не может не радовать.

В моих впечатлениях о поездке в Вену отложилось в памяти только бесконечное пышное барокко и дурные цены в магазинах. Какая Вена для тебя, комфортно ли там жить?

Вену я очень сильно полюбил за последние 6 лет, с тех пор, как сюда переехал (в 2014-ом). Как говорится, к хорошему очень быстро привыкаешь — и на самом деле довольно часто я начинаю забывать о плохих местах, где побывал и где проживал в прошлом. Благодаря путешествиям по всему миру, каждый раз возвращаясь домой именно в Вену, я осознаю, насколько мне повезло и как мне здесь нравится. Всё познаётся в сравнении. Поэтому очень надеюсь, что и в будущем не перестану путешествовать, продолжая травмировать себя и, возвращаясь в Вену, целовать землю и ценить ещё больше всё то, что имею.

Из негативных аспектов отмечу только цены. Жизнь здесь немножко дороговата пока для меня, нищего студента/музыканта.

У тебя популярный (в своей среде) ютуб-канал. Это хобби — или планируешь как-то сделать его основным источником дохода? Сколько времени занимает работа над видео, продвижением и прочими сопутствующими моментами?

Я начал работать над каналом в июле 2013-го, и именно таков и был план — раскрутиться. Хотя моей мечтой всегда были гастроли с крутой группой, 2020 год всем показал, насколько будущее непредсказуемо и как сильно оно может перевернуть наши жизни вниз головой. Поэтому на данный момент я однозначно вижу смысл продолжать и развивать свою личную профессиональную карьеру домашнего музыканта соцсетей. Эта опция кажется беспроигрышным вариантом и хорошей инвестицией времени, усилий и финансов. Работаешь в офисе? По выходным преподаешь онлайн. Туры? Между концертами записываешь у себя дома сессионно группы. Карантин? Сидишь на точке — стримишь на твиче. Нужно только место, условия, финансы, желание и время. Такая работа всегда будет актуальна, на мой взгляд. По крайней мере, в ближайшие несколько лет. Надеюсь, в следующем году буду развивать это дело ещё больше. Идей у меня полно. Времени и усилий на поддержку канала, записи и съёмок новых видео уходит немало, так как я делаю почти всё полностью сам. Иногда только помогают знакомые.

Как получилось, что ты стал участником FLESHGOD APOCALYPSE? Что больше всего привлекает в этой группе?

По многочисленным просьбам записал кавер на их песню «The Violation». Её посмотрели участники группы — и через пару месяцев связались со мной с предложением.

Я в группе практически с января 2020-го, но мы пока ещё очень мало времени провели вместе из-за ограничений музыкальной деятельности в этом году. Но скажу, что ребята они очень приятные и дружественные в общении. Вся группа — как одна большая итальянская семья. И это не только я говорю, исходя из личного опыта. Самое интересное, что я уже от многих других групп/музыкантов из тематических тусовок слышал только позитивное мнение на их счет. Могу эти сплетни подтвердить.

Вообще, учитывая опыт гастролей и взаимодействия со многими метал-коллективами, с кем понравилось работать/ездить по концертам больше всего? И чей материал оказался наиболее сложным?

Не учитывая FLESHGOD APOCALYPSE (так как ещё пока не было многочисленных совместных поездок), я всегда буду вспоминать с большой теплотой в сердце все поездки с ребятами из CASTRUM. Это, так сказать, моя первая метал-семья. Меня взяли в группу в возрасте 18 лет, и мое мировоззрение и вкусы развивались именно рядом с ними, за что бесконечно им благодарен.

А так за последние несколько лет, наверное, польские DECAPITATED. Очень крутые ребята, хорошие друзья и, вероятно, одни из самых крутых музыкантов, с кем мне приходилось работать. Играть с ними в группе, наверное, было одним из самых больших вызовов в моей карьере барабанщика.

С другими группами, где я не играл, но вместе турили — это SUFFOCATION. Когда делишь с ними бус целый месяц, любые недуги на душе становятся пустяками. Невероятно позитивные парни. Одно удовольствие окружать себя такими людьми в тяжёлой дороге. Побольше бы таких групп.

Почему не сложилось сотрудничество с беларусами POSTHUMOUS BLASPHEMER?

Сотрудничество, я бы сказал, очень даже сложилось. Отыграли, вроде, шесть концертов. Были разговоры о совместных записях и выступлениях, но как-то всё затихло с последней встречи в 2017-ом.

Как поживает родной CASTRUM? Планируются ли какие-то релизы, возвращение к активной деятельности?

С CASTRUM я не особо активен из-за того, что нас с ребятами разделяет дистанция 600+ километров. Такого рода фактор не является препятствием, например, для группы FLESHGOD APOCALYPSE, которые все в Италии, — но группа CASTRUM немножко меньшего калибра. К сожалению, до сих не был издан новый альбом (который был бы моим первым с группой), барабаны для которого я записал ещё в далёком 2010-ом. Работа над ним приостановилась (причем довольно давно). Каждый раз, когда приезжаю домой на Закарпатье, стараюсь хотя б один раз встретиться с Корнелом и Виктором. Иногда даже репетируем — с ностальгией. Но в основном в последние годы встречаемся только для дружеских бесед.

Что, на твой взгляд, отличает великого барабанщика от просто крутого? Много ли в принципе великих в тяжелой музыке (и кто)?

Великий барабанщик — это тот, кто сумел с помощью своих знаний, опыта и тяжёлого труда повлиять на музыкальный мир в том или ином виде. Это не должен быть самый техничный музыкант. Он даже не должен быть хорошим исполнителем. Мне всегда смешно, когда большие музыкальные зины публикуют статьи о топ-10 барабанщиках хххх-го года, и очень многих смущает упоминание в них музыкантов именно популярных коллективов, типа Ларса из METALLICA и так далее. Многим известны шутки об его игре, и комментаторы в Интернете сравнивают его с каким-нибудь Derek Roddy и Kollias-ом, которые бы его легко «уделали». Но, по-моему, люди слишком мало учитывают факторы, которые считаются высокими качествами великого музыканта. Кто вдохновил тебя взять в руки палочки и начать играть в группе? Даже если это был Ringo Starr — я считаю, это все равно круче, чем бластбиты 300+ bpm. Вдохновить, повлиять на других людей с помощью своей работы и достижений, быть примером для подражания — это действительно крутое ощущение. Я больше чем уверен, что именно игра Lars-a так или иначе повлияла на тех же Roddy и Kollias-a.

Что касается великих барабанщиков на тяжёлой сцене — для меня это именно Derek Roddy, George Kollias, Kerim «Krimh» Lechner, Tim Yeung, Andols Herrick, Joey Jordison и другие.

В последнее время ещё Eloy Casagrande, Janne Jaloma, Ray Luzier.

Есть ли в восприятии чужой музыки некая «профдеформация» — когда прежде всего слушаешь и разбираешь барабанные партии, а не материал целиком?

Да, есть такое иногда. Зависит, конечно. от жанра. Но… могу сказать, в 99% случаях в первую очередь обращаю внимание на барабаны. Ничего с этим поделать не могу!

Что на настоящий момент считаешь главным своим творческим достижением?

Однозначно — свою соло-карьеру в соцсетях, если её можно так назвать. Как бы то смешно или глупо ни выглядело, именно благодаря этому я смог получить эндорсмент-сделки, предложение работать в группах и путешествовать. План удался, так сказать. Нужно стараться продолжать в том же духе.

Какие метал-релизы 2020 года зацепили больше всего?

Если честно, мало новой музыки слушал в этом году, хотя времени было больше, чем раньше. В списке было куча всего, что планировал послушать, но так и не получилось. Может, это и было знаком, что пора немного отдохнуть от музыки. Для того сейчас самая подходящая возможность.

Что угодно вдобавок — от себя.

Берегите себя и друг друга. Будьте ответственны и самоотверженны, чтобы в 2021-ом у нас всех всё было хорошо, и жизнь вернулась в прежнее русло. Человечество сумело пережить войны, голод. 2020 — далеко не самое худшее, что с нами случалось. До скорой встречи и спасибо большое за вопросы.

ЗЫ. Копирайты фотографий Евгения — Radka Klein (Nachtfrost Photography).

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