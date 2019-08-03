Интервью. Silenoz, DIMMU BORGIR: «Фанаты, бывает, нас трогают, вырывают волосы, у меня вот из бороды пару раз выдирали клочки»

(Sven Atle «Silenoz» Kopperud, июль 2019)

Как все уже давно знают, 29 сентября в Беларуси впервые выступят DIMMU BORGIR. Ранее я слышала группу разве что в фестивальном варианте (и звук тогда им сделали очень плохой), так что тем более интересно, что будет в «Репаблике». Гитарист Свен «Silenoz» оказался звездой безо всяких понтов: на предложение сделать интервью он сразу же дал свой скайп, и вот что имел всем нам рассказать…

..Честно, когда мы узнали, что концерт в Минске состоится, я понял, что не знаю о Беларуси совсем ничего. Ну разве что это бывшая часть Советского Союза. Так что любопытно будет посетить и получить какие-то впечатления. Круто играть в странах, где никогда не был.

У DIMMU BORGIR большой бытовой райдер?

Не, нам не требуется ничего такого особого. Разве что в последние годы в списке стало больше фруктов, здоровой пищи. Мы все уже взрослые люди, с детьми и все такое – так что стараемся следить за здоровьем и вечеринки особенно не закатывать. Летом и без того насыщенный фестивальный график, силы нужно экономить.

Ты предпочитаешь масштабные фестивальные выступления или более интимные клубные?



Да, в общем, свой прикол есть в каждом из вариантов – единственное, на фестивалях гораздо труднее добиться хорошего звука, без саундчека и прочего, а для нашей музыки это стратегически важно. Так что здорово, что первый концерт в Беларуси будет нашим сольным, и получится приехать заранее, выстроить аппарат как полагается.

Клуб «Репаблик» в этом плане довольно капризный!

Ничего, мы везем своих лучших звукачей, они дело знают. Так что в результате я уверен.

Этим летом большинству метал-фестов «повезло» с жаркой погодой. Как вы вообще выживаете в своей амуниции?



Да привыкли. Гигиену разве что соблюдать непросто: если белье еще кое-как постирать можно, то сценические костюмы сделаны так, что почистить их в обычных условиях почти невозможно. Поэтому я придумал собственный лайфхак: смешать в бутылке водку с водой, сделать что-то вроде пульверизатора и опрыскать одежду. Так она здорово освежается и пропадают неприятные запахи. Водка работает! (Смеется.)

А, так вот зачем в райдерах остался алкоголь…



Именно так! Не пить же водку, например.

А много у вас комплектов сценических костюмов? Накопилось же, наверно, за годы.



Да мы их не копим. У Шаграта, наверное, два-три комплекта, у остальных по одному актуальному. Они круто сделаны, удобные и отлично носятся.

Может, у вас и гримеров нет личных?



Нет, конечно! Мы все делаем сами. Причем уже 25 лет подряд – и было бы странно, если б не научились краситься до сих пор!

Кроме всего прочего, вы даже немножко накрасили участников симфонического оркестра, с которым играли концерт!



Да, некоторые участники решили сделать все максимально аутентично, и это круто. Поначалу, когда мы только начинали взаимодействовать с оркестром, то конечно, со стороны профессиональных музыкантов был некий скепсис – принимая во внимание наш имидж, и стиль, и подход, и репутацию блэковой сцены. Но потом, когда они начали играть песни, то, мне кажется, вошли в тему, и мнение свое поменяли. Эти ребята подходили после и говорили: «Спасибо вам, это был замечательный опыт. И вызов одновременно – сделать нечто, чего мы никогда не пробовали ранее». Я принял это как огромный комплимент.

Твой любимый клип DIMMU BORGIR?

Ой, как-то даже не думал об этом. Наверное, клипы, которые мы продюсировали, придумывали и снимали сами, вроде «Sorgens Kammer — Del II». Это очень незамысловатый клип, но при этом символичный, а также здорово отражающий музыкальный ряд. Ну, и «Progenies Of The Great Apocalypse», конечно – это вообще наше главное видео, а также, думаю, один из лучших клипов 2003 года. Помнится, снимали его в Швеции, Гетеборге, в огромном старом здании, невероятно грязном и пыльном. Там все было в пыли, и у меня начался дикий приступ чихания, минут, наверное, на десять. Пока шли съемки, все время приходилось делать паузы из-за того, что я чихал и чихал.

Абсолютно все концерты DIMMU BORGIR заканчиваются знаменитой темой «Mourning Palace». Могли ли вы предположить, записывая Enthrone Darkness Triumphant, что именно она станет главным хитом?



Нет, конечно. Мне кажется, такие вещи заранее предусмотреть невозможно. То есть когда работаешь над песнями, более-менее прикидываешь, какие из них более «цепкие», но прогнозировать, «выстрелит» тема или нет, очень трудно. Так это не работает. А вот «Mourning Palace» сработала. Она была выпущена первым синглом к альбому и, по сути, открыла для нас двери крупнейших концертных площадок в Европе. Сейчас, играя ее снова и снова, я понимаю, что это, вероятно, не лучшая аранжировка в дискографии группы – но учитывая, что в 1996 году, когда она появилась, мы были еще очень молоды и незрелы… она хороша. Для того периода. Ну и, в общем-то, мне по-прежнему нравится ее исполнять.

Были концерты, когда мы пытались разнообразить сетлист, поменять завершающую песню на что-то еще, но это не нашло понимания у публики. Поэтому «Mourning Palace» всегда остается финальной точкой.

То есть если тебя разбудить ночью, начнешь играть ее автоматически?



Может быть! На самом деле, мы все настолько хорошо знаем песни команды (даже из нового альбома – и да, Eonian в моем восприятии все еще нов и свеж), что в любом состоянии сыграем любую. Ты тратишь столько времени и сил, пока сочиняешь композицию; пока записываешь и полируешь ее в студии; пока репетируешь, что забыть свою партию решительно невозможно.

Как ты носишься к людям, которые, придя на концерт, стоят все время под сценой и смотрят в мобильник, снимая никому не нужные видео?



А, да мне пофиг. Если вы платите деньги, чтобы подержать в руке телефон, стойте и снимайте на здоровье. Главное, не используйте вспышку и не мешайте играть.

Вы выходите к фанатам после концертов? Попить пивка, автографы, это вот все?



Иногда. На самом деле, это зависит от страны, где играем: в некоторых частях света поклонники бывают слишком навязчивыми. То есть, конечно, приятно, что люди относятся к группе со страстью, но… немного странно, что ли. Мы обычные парни из Норвегии, не какие-нибудь рок-звезды, поэтому всегда удивительно видеть сотни поклонников, встречающих нас в аэропортах, или стоящих под окнами отелей. Иногда даже приходится нанимать дополнительную охрану. И для меня все это диковато, что ли.

Я лично не против потусить, поговорить про музыку, пообщаться. Хотя слишком проникаться также не получается: поймите, для вас, это, может, значимое, важное событие, а мы встречаемся с людьми каждый день. И много уже лет подряд.

А что ты имеешь в виду под «слишком навязчивыми»? Что уже такое с вами делают?



Да что угодно. Трогают, вырывают волосы, у меня вот из бороды пару раз выдирали клочки! Честное слово. Такое обычно случается в странах Латинской Америки, где народ неуправляем настолько, что по приезду приходится всюду ездить с охраной.

Вот это любовь!

Да уж…

Но при этом, стоит вам что-то выпустить, как в Интернете начинается поток критики, недовольных и прочих.



Да, экспертов по нашему творчеству внезапно стало слишком много. У всех есть Интернет, социальные сети, и не высказать свое «фе» отдельные персонажи просто не могут. Я думаю так: если ты тратишь время собственной жизни на то, чтобы оставлять негативные комментарии на форумах, это проблема не наша. А, наверно, твоя. Тем более, если ты на деле ничего не понимаешь в нашей музыке.

То есть тебя личными нападками не обидеть?



Я слишком стар, чтобы обращать на такое внимание. (Смеется.) Да и не отношусь к себе слишком серьезно.

Вспоминала сегодня забавное противостояние, которое было в конце 90-х между вами и CRADLE OF FILTH — как всем миром решали, какой симфо-блэк лучше.



Ой, это все придумали журналисты. Кто-то вбросил – и понеслась. А на деле мы с ними, встречаясь гримерках, только посмеивались со всей возни. Но кто-то поимел хайп, ну и ладно.

Скажи, пожалуйста, может ты в курсе: Galder уже похоронил свой OLD MAN’S CHILD?



Не могу отвечать за других, но, кажется, идей и творческого запала в нем хватит на сколь угодно альбомов. Вопрос только, надо ли. Потратить время, силы, деньги на выпуск. И что? Реальность наших дней такова, что остаться на плаву можно одним только способом: играя концерты. В остальных случаях ты просто вкладываешь личные средства и не получаешь отдачи. Сделать OLD MAN’S CHILD активной концертной командой очень проблематично – и логистически, и финансово. Поэтому решать, конечно, ему, но… насколько я знаю, никакой работы в этом направлении не идет.

Читала где-то, что ты любишь музыку кантри и рэгги. Как думаешь, не присоединишься ли в будущем к Нергалу и Дэвиду Винсенту в их кантри-проджектах?



Честно, я не слышал ни тот, ни другой. Так что даже не знаю. Да и пока не думал писать нечто отличное от DIMMU BORGIR. Хотя считаю, что артисту важно не зацикливаться на определенном каком-либо жанре, надо слушать и пробовать разное, искать вдохновение в любых формах искусства. Это заставляет колесики крутиться, оздоровляет творческий процесс.

Спасибо большое за интервью, увидимся в Минске!



Да, обязательно все приходите. Мы постараемся сделать этот вечер незабываемым!