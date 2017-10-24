Интервью с KRUK. «Самым ценным можно назвать время пустоты, неприсутствия и одиночества между всплесками активности»

4 ноября в минском «Брюгге» состоится BM-фест Vox Diaboli II, в интернациональном составе которого выступят MEDICO PESTE (Польша), EXTRAVAGANZA (Литва), SISYPHEAN (Литва), BLACKDEATH (Россия), а также два белорусских коллектива: VERWÜSTUNG и KRUK. Что в случае с могилевскими «воронами» решительно неожиданно: группу практически похоронили после Endkampf, ну а уж о том, что легенда «черного» беландеграунда 90-х таки выйдет на сцену, мечтать и вовсе не приходилось. И тем не менее, факт! Очередное десятилетие на исходе (альбомы U gonar czornaga staba и Smierc dzielja smierci… mjorzłaje piekla были записаны в 1997-1998; Endkampf вышел в 2008; в конце 2017-го KRUK решились на концертное выступление), и кто знает, что скрыто в туманной сумрачной мгле… О прошлом и настоящем, о неприсутствии и внезапной активности — наш разговор с музыкантами KRUK.

Не секрет, что несмотря на насыщенный состав участников фестиваля Vox Diaboli, многие придут на него ради KRUK. Учитывая небольшой концертный опыт группы, нет ли опасения как-то не соответствовать ожиданиям? Ну и вспоминая давние времена, были истории, когда народ приходил посмотреть на «загадочную команду», а вы приглашали каких-то левых людей, тем самым подшучивая над публикой. Не намечается ли подобного и в этот раз?.. Ну и вообще, насколько интересен, важен вам концертный опыт?

Twilight One (TO): Да, та шутка была веселой. В этот раз KRUK будет настоящий. Не стоит подслащать пилюлю – опыта выступлений у KRUK вообще нет. Более того, нет планов удивить публику, как виртуозной игрой, так и радующим глаз шоу. Мы ставим себе цель просто пройти через это, чтобы понять свои ощущения, да и вообще посмотреть, что получится из этой малопривлекательной затеи.

KRUK с самого начала продвигал идею некой деперсонализации: музыканты, зашифрованные никнеймами и гримом, выступали трансляторами музыки и неких идей, стоящих за этой музыкой. Нечто подобное сегодня практикует MGLA. Совпадение ли, что ваш выход на сцену первоначально планировался на минском концерте поляков?



Ryks Asirg (RA): Совершенно не совпадение. Мы в контакте с Миколаем со времен ARCA FUNEBRIS. Первично это была его инициатива живого выступления с KRUK: он хотел, чтобы мы так символически показали единство старых сцен Польши и Беларуси. Эта идея привлекла нас, и мы согласились. Со временем выступление KRUK перенеслось на более поздний срок. Так или иначе, сейчас мы у нему больше подготовлены, так что перенос пошел на пользу.

KRUK появился, взбудоражив белорусский андеграунд, в конце 90-х, и первые демо — это уже культ и история. Альбом Endkampf, как некая веха, обозначил 2008 год. В течение всех этих лет (и по сей 2017-й) формально группа не прекращала существования, но очевидно, неким образом трансформировалась. Как вам самим видится этот путь — с точки зрения дня сегодняшнего? Какие моменты представляются наиболее важными?

RA: Очень емкий вопрос, но попробуем быть краткими. И начнем с того, что все эти годы мы все еще поправляем спрашивающих на счет «демо». У KRUK не было демо-записей. Было три альбома, просто два первых нетрадиционно непродолжительны. Так сложилось, что первые записи вышли изначально на кассетах. И лишь позже объединенные на Digi-CD. Кстати говоря, Possession планирует переиздать их в оригинальном оформлении. И на этот раз с текстами.

Мы считаем, что преодоленный путь был замечательным. Самым ценным можно назвать время пустоты, неприсутствия и одиночества между всплесками активности. Именно это время было важнее всего. Именно в нем происходило все самое интересное и значимое.

Альбом записывался с тем же подходом, на том же оборудовании, теми же инструментами, что и демо 90-х. Нет ли в этой приверженности некой… ммм… маниакальности?



TO: Наверняка есть. Однако у нас не было особого выбора, если поразмыслить над этим поглубже. Вечность быстротечна, поэтому смысл что-то менять в этом плане отсутствовал полностью. Скорее это был вызов – ничего не менять. В трясине на болотах почти нет никаких изменений долгие годы. Даже барахтанье жертвы в ней крайне кратковременно, хотя это гибель аж целого микрокосмоса! Мы считаем, что эта символичность в целом была воспринята.

Остались ли где-то в продаже оригинальные кассеты первых демо-лент?



RA: Если верить Discogs, то есть пару человек, которые с радостью избавятся от раритета за вполне маленькие деньги.

…И кстати, возникала ли мысль продолжить дискографию — или все уже сказано?



TO: Есть ряд незаписанных трэков. Как старых, так и относительно новых. Четких планов сделать запись пока не было.

Как получилось так, что в альбоме Endkampf 6 песен на белорусском языке, а 2 на русском? Это случайность — или был некий план?



RA: Небессмысленная случайность. Эти две песни были созданы такими, как есть. И сделать перевод было неправильно в нашем понимании. Поэтому получилось непреднамеренное двуязычие.

С годами на нашей метал-сцене появляется все больше групп, поющих на белорусском. Как считаете, это просто тренд или нечто большее? И однозначно ли решался в 90-х языковой вопрос для KRUK?



TO: Это хороший тренд, если он есть. Для KRUK не было альтернативы в выборе языка исполнения.

Правда ли, что композиция «Mjortvy» посвящена Йону Недтвейдту? Знакомы ли вы с его идеями антикосмического сатанизма? Как относитесь к альбому Reinkaos? Как вы восприняли известие о его самоубийстве в 2006-м? Это был шок — или принятие закономерности и логичности такого исхода?



TO: Да, так и есть – трэк посвящен ему. Конечно, знакомы с идеями. Reinkaos - абсолютный Культ. Произведение, совершенное во многих отношениях. Все же был некий шок. Не от факта произошедшего, а от его внезапности. Особенно учитывая обстоятельство, что обсуждались детали выступления DISSECTION в Могилеве (да, Possession в те дни решились пойти на этот самоубийственный шаг). Осознанность произошедшего тоже была столь же скорой. Сложно сказать, что бы сделали на его месте мы, создав столь знаковое произведение.

Важно сказать, что эта песня была создана до его самоубийства. Она о мизантропии. Она очень хорошо подошла для такого посвящения.

Как разрабатывалась идея оформления буклета альбома, обложки? (Почему Слаук, спрашивать не буду — тут все очевидно!)



RA: Почти год мы искали его личные контакты. На тот момент это было не так просто даже технически, к тому ж еще были дополнительные причины. Дни общения с Валерием Петровичем были очень впечатляющими. Мы пару раз ездили к нему в мастерскую. Приезжали к нему в деревню, где он находит много вдохновения. Вся местность вокруг его дома – это его картины. Просто потрясающе, как он все детально перенес на бумагу. Все, что вы можете видеть на его офортах, – все реально. Очень много разговаривали с ним. Очень скромный человек, очень простой и погруженный, как в себя, так и в присущие только здешним местам вещи. Он был удивлен идее оформления его работ для такой, столь странной для него музыки. Но согласился. Он принял наше видение. Что невероятная честь для нас, т.к. влияние его работ на нас, как на личности, грандиозно, и его образы напрямую связаны, но уже на другом уровне, с музыкой KRUK.

Симптоматично ли, на ваш взгляд, то, что самым продуктивным метал-жанром в беларуси стал блэк-метал? Были ли к тому некие предпосылки? Как вы сегодня оцениваете белорусскую сцену — и каково на ней, по вашему мнению, место KRUK?

RA: Наша сцена имеет определенный характер. На его формирование повлияло очень много вещей, начиная от традиционной культуры и природы, до определенного типа социального изоляционизма, присущего жителям этих мест. Поэтому здесь базис для Black Metal больше, чем для Thrash Metal, например. Так же очень сильно (пускай и опосредованно) повлияла историческая действительность, как внешняя, так и внутренняя, при которой Metal вообще развивался в Беларуси. Сцена делает стремительные шаги вперед. Что до места KRUK на ней, то мы точно не в центре событий. Мы не очень комфортные парни для этого. Скорее где-то «с краю села». Во многих смыслах.

Каковы самые интересные, на ваш взгляд, альбомы последних лет, появившиеся на нашей сцене? Что-то, что по-настоящему впечатлило?



RA: Очень много сильных работ за последние пару лет. Многие группы имеют свое лицо. И достаточно трудно выделять из индивидуальностей. Но все же отметим дебютную работу LATANU.

Что для вас значит Крывія? Культурологически, идейно, ментально?



TO: Потерянный Рай.