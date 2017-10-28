Интервью с EVTHANAZIA. «Двадцать пять лет назад мы не могли предсказать, что Интернет убьет в людях желание живого общения»

31 октября, несмотря на рабочий день, случится страшно и празднично: клубные заведения уже наперебой расписывают «хэллоуиновскую» программу черным с оранжевым. Мы, тем не менее, рекомендуем проверенные мероприятия: так, в минском «Брюгге» состоится торжественный тематический вечер с разножанровыми, но эффектными сетами в исполнении групп EVTHANAZIA, AILLION, FÄNGÖRN, FOLCORE, PLEMЯ, DWELLSTORM BORNED. Готовясь к концерту — и попутно отмечая выход новой EP EVTHANAZIA War’jactva, я пообщалась с фронтменом этой старейшей дэз-метал группы РБ Виталием Бобровничем. О настоящем и немного о прошлом. Разложив историю словно в пасьянсе: что было, что будет, что есть…

Начнем, пожалуй, с главного повода: ежегодной Хэллоуин-пати, которая состоится в следующий вторник. В каких костюмах прибудет на этот раз EVTHANAZIA?

Вопрос имиджа пока обсуждается. Но чтобы сделать всем страшно, появилась мысль выйти в костюме гопника. Ибо это и есть самый страшный человек – точнее, был во времена моей юности. Сейчас-то их в Речице почти не осталось… Однако до сих пор вспоминаются. Костюм «адидас», кепочка-«ленинка». Очень красиво!

Не сомневаюсь. Играть будете новый EP?

Да, сыграем песни новой EP-шки, плюс кое-какой презент к празднику. Каверочек. На самих себя!



Клипы думаете снимать на песни War’jactva?

Думаем. И даже накопили, отсняли уже кое-какой материал. Но пока не решили, на какую именно из трех тем делать видео, — и хотелось бы, чтобы с этим выбором помогли слушатели. Высказались, проголосовали, какую выбрать.

Своим «Безумным Максом» вы задали достаточно высокую планку, теперь трудно будет ее перепрыгнуть…



Я думаю, следующий будет не хуже, ну разве что менее масштабным. Чем брал наш «Безумный Макс» больше всего, так это сумасшедшим размахом, масштабностью, привлечением большого количества людей и костюмами. Теперь – учитывая, что новые песни менее «объемны» по содержанию — упор будет скорее на качество съемки.

Можешь вкратце рассказать о новом релизе и каждой из трех его тем?



Мы не случайно привязали выход этого мини-альбома к двадцатилетию No Longer Forces, — так как именно на этой демо-ленте удалось оптимально сочетать мелодичность и жесткость. Так и War’jactva, в котором явно ощутима выразительная мелодическая линия, но, с другой стороны, не забыли мы навернуть, вкинуть и дэзняка. По сравнению с этой работой синглы последних лет — «Апошняя мяжа», «Вера, Воля…» все-таки более попсовые. Кроме того, War’jactva принесло некую определенность: это именно тот стиль, который для нас сейчас актуален. То, что нам интересно сегодня играть.

Что касается текстов, то в некотором смысле они продолжают линию «Вера, Воля…» и описывают внутренние переживания человека. Сильным, на мой взгляд, получился текст песни «Сляпыя» — о том, что в нынешнем обществе цветет безразличие, люди зациклились на своих каких-то проблемах и стараются отгородиться, отключиться от внешнего мира, спрятавшись внутри личных «скорлупок».

«War’jactva» — об извечных внутренних конфликтах, раздирающих человека. И, в то же время, о нас всех, о рок-музыкантах. В конце концов, «безумие» — это то, чем мы занимаемся на протяжении всей жизни. Ну и «Застацца да канца» — целая песня-эпопея… снова о нашем творческом пути. О том, что надо таки его пройти, несмотря ни на что, — до конца, не бросив лямку.

…Некоторое время назад вы думали, что конец наступил.



Да, и такое желание действительно было. Завершить с этим всем. Мы закрыли для себя тему метала, бросили музыку окончательно и бесповоротно. И лет пять я даже не слушал тяжеляк, вообще. Но… не знаю, вероятно, правы те, кто говорит, что бывших музыкантов не бывает. И металистов тоже. Все в итоге вернулось на круги своя – и мы, вернувшись, выдали в этот мир пару залпов.

Не сложно ли входить в эту реку сейчас? Олдыри, кто вас помнит, в большинстве своем ныне инертны; молодежь же EVTHANAZIA не только не помнит – не знает.



С годами я понял, что раскрутка группы от фанов, от слушателей не зависит. Она больше зависит от того, как выстраиваешь отношения с прессой, с организаторами концертов, с такими людьми. Ибо отдельные фанаты могут тебя любить и слушать – но ты все равно останешься неизвестным и невостребованным у тех же организаторов. Не будешь играть – потому что не фанаты решают, кто будет выступать и кто придет на концерт. Как это ни странно. В остальном… возвращаться было несложно. Напротив, в музыкальном плане мы ощущаем легкость: сегодня мы можем позволить себе все, что угодно. Скажем, если бы EVTHANAZIA пришла с такими песнями даже 10 лет назад, в 2007-м, от нас многие б отвернулись. А сейчас экспериментировать можно уже как угодно, легко. Что мы и делаем, не опасаясь последствий. Хотя, быть может, и не чувствуем особо уже, чем живет молодежь.

Так а кто сейчас ваша аудитория, в кого целитесь?



Насчет «стариков» соглашусь: осталось их не так много. Да, когда мы играли первые концерты, стояли в толпе ребята, говорившие, мол, здорово – мы как будто заново попали в «Реактор» двухтысячных. Но со временем молодежи стало больше. Люди подходят, люди как-то на нас реагируют – и, как мне кажется, новые песни должны больше нравиться именно молодой аудитории. Не отрываясь от корней, мне бы все-таки хотелось быть актуальным, идти в ногу со временем. Не остаться навсегда группой 90-х – по-моему, нет смысла возвращаться, чтобы играть то, что играли тогда, и так, как играли тогда.

Большинство именно так и делает: группы воссоздаются ради собственной и фанатской ностальгии.



Это не наш случай. Мне кажется, творческим подходом мы все-таки ближе к командам типа FAITH NO MORE. Которые меняются от альбома к альбому, а не переигрывают то, что уже делали ранее. В EVTHANAZIA, какую демо-ленту ни возьми, все они отличаются одна от другой.

Кстати, не было мысли перезаписать и издать старые темы?



Мы подумывали перезаписать No Longer Forces – к двадцатилетию выпуска. С другой стороны, до тридцатилетия команды осталась совсем фигня: лет еще буквально пяток. Так что, возможно, к этой дате мы просто возьмем и запишем что-то вроде «бест-оф»: лучшие песни с каждой демо-ленты в хорошем качестве. Будет ли это реализовано по факту – посмотрим. В конце концов, подобные затеи требуют финансовых затрат, а потенциальная аудитория минимальна. Буквально пару десятков человек, которые слушали нас в 90-х и нулевых. Так что прежде чем решаться на такие релизы, надо хорошенько подумать, насколько оно может окупиться, и кому вообще оно надо.

А вам – надо?

Сложный вопрос. Я думаю, у нас не так много времени осталось на творчество. Возраст, с одной стороны, какие-то личные заботы, смена приоритетов. Мне кажется, лучше использовать оставшиеся годы для создания новых вещей. Ибо старые, как их ни перезаписывай, все равно уже утратили актуальность. Они принадлежат тому времени, оставили свой след где-то там.

Говоря о том «где-то там». О чем ты мечтал, когда пришел в музыку 25 лет назад? И о чем мечтаешь сейчас?



Ну понятно, что в 90-х мы все представляли себе немного иначе. Тогда было за мечту и счастье, к примеру, держать в руках гитару нормального производителя. И играть на струнах из магазина, а не на сделанных своими руками. А еще тогда не было проблемы с людьми. На концерты ходили все. Поэтому, заглядывая вперед и мечтая, мы так и видели себя на массовых фестивалях – как мы выходим и круто играем для тучи людей.

Сейчас же все наоборот. Есть средства, есть инструмент, но это уже не важно – потому что возникла проблема: как притащить народ на концерты? Двадцать пять лет назад мы никак не могли предсказать, что глобализация Интернета убьет в людях желание живого общения, жажду тусоваться, кучковаться, встречаться. Казалось, кругом уже будут знакомые – сел только и поехал. А по факту, и ехать никуда уж не надо: люди общаются, сидя у себя дома. Вчера на репетиции как раз пошутили: давайте поставим сейчас пару камер, запишем классный концерт. Люди его купят, посмотрят в домашних условиях, и все напишут: здорово отлабали, мне все понравилось, молодцы. И мы еще денег заработаем на продажах.

Не удивлюсь, если к этому все и придет.



В каждой шутке есть доля шутки. Ну и предвидеть, что так получится, раньше мы не могли. Что, скажем, через 20 лет популярность команды будет измеряться не в людях, пришедших на нее посмотреть, а количеством лайков в Сети.

EVTHANAZIA активно занимается своей раскруткой в Сети. Так чего тебе теперь больше надо: концертной активности или лайков?



Мне хочется донести свою музыку до максимально возможного количества людей. И получить какие-то отзывы, некий фидбэк. И некое общение. А если уж о лайках, то хочется, чтобы их было не 36, а 3600. Чтобы вокруг команды был движ. Но это еще не все.

Может, скажу не очень популярную вещь, за которую коллеги меня заплюют, но… Мы были немножко неправы в том, как вели себя в 90-х. Дело в том, что становясь человеком публичным, музыкант принимает на себя некоторую ответственность. На него смотрят, за ним какие-то вещи повторяют. Причем не важно, тридцать человек или триста – в любом случае, публичный человек оказывает влияние на тех, кто его слушает.

Сейчас, будучи отцом троих детей, я понимаю, что через музыку можно донести до людей важные вещи. Музыка, сцена – это огромная школа жизни, проходя через которую, прикасаясь к которой, ты выносишь массу уроков. Мы в свое время их вынесли – и теперь через творчество мне бы хотелось донести этот опыт до молодежи. Даже ради того, чтобы рок-музыка в массовом сознании не считалась неким второсортным продуктом, а фанаты – отбросами общества. Ведь на деле это не так.

Даже если судить по нашей Речице, многие металисты, люди из тусовки стали уважаемыми и влиятельными членами общества. Они занимают важные должности, управляют ситуацией в городе, руководят большими компаниями. И музыка, уверен, им в этом помогла. Эту мысль, это понимание мне бы и хотелось донести молодежи. Мне кажется, ей не хватает лидеров, людей, за которыми можно идти. В нашей время они появлялись сами, прямо среди тусовки: люди, за которыми пошла бы толпа. Сейчас таких все меньше и меньше.

Знаешь… я работаю менеджером по организации мероприятий, и недавно делал концерт NAVIBAND. Тех самых, что ездили на «Евровидение». Они, конечно, не металисты, но… это группа, за которой реально тянется молодежь. Они действительно могут стать лидерами, возглавить через какое-то время свое движение. У них это выйдет. И это круто.

А еще можно податься во влогеры, прыгать по ночам на батуте и иметь за это тысячи счастливых подписчиков.

Да, можно и так – но это, по-моему, фальшивое лидерство. Лидер – человек, который что-то несет для людей, а также принимает за это ответственность. А что несет прыганье на батуте? За что он отвечает? Это, скорее, герой своего времени, нарцисс, но не лидер. Для меня важна возможность говорить, продвигать некие мысли, идеи. Правильные идеи. И почему бы не делать этого через музыку, через тексты песен, общение с фэнами? Мне интересны именно эти моменты.

CANNIBAL CORPSE, возможно, поспорили бы. Но есть нюанс и другой: говорят, на белорусской сцене дэз-метал идет туговато. У нас на массовость претендуют разве что фолк-металисты.



Это сейчас. Скажем, в 90-е дэз был у нас на волне, и тот же EXHUMATOR легко собирал на концерт под тысячу человек. Потом уже, с GODS TOWER и ZNICH, началась эра фолк-музыки в метале…

Ну а по мне… не знаю, я отношусь к фолк-металу как к какому-то плагиату. Не говорю, что мы создаем уникальную музыку, но фолк-метал команды… Большинство из них просто берет народные песни и переделывает их, добавляя тяжелые аккорды. То есть все просто. А вот тот же NAVIBAND, совмещающий ирландский U2 с белорусской этникой, создающий синтез европейской музыки с белорусскими корнями, делающий что-то новое – это уже интересно. Оригинально. Фолк-метал, ставший излишне белорусским, мне не нравится. Взять стандартную польку – и рычать вместо чистого вокала, позвать девчонок и добавить к дуделкам гитары… не знаю, это примитивный подход. Тот же GODS TOWER делал куда интереснее: белорусскую музыку парни играли по-европейски, и потому это классно слушается до сих пор. А все остальное, на мой вкус, — какая-то упрощенка.

Но это работает и собирает залы…

Неудивительно. Чем проще, тем легче доходит – в массе своей люди не любят напрягать мозг. Но, с другой стороны, это не проблема. Я считаю, при правильном, удачном подходе раскрутить продукт можно любой. В качестве примера – наш клип с «Безумным Максом».

Согласна. А есть современные белорусские метал-команды, которые тебе по-настоящему нравятся?

Мне нравится группа NIHILIST – видел их живьем на речицком фестивале, и очень запомнились. Это очень качественная музыка, здорово исполненная – но, к сожалению, слишком сложная для широкого слушателя. В некотором смысле — музыка для музыкантов. Еще мне нравятся NEBULAE COME SWEET: они звучат свежо и цепляют. А первая песня альбома – так вообще хит.

И выступают крутейше! Ну и… завершая наш разговор, жду от тебя завлекалочку на грядущий концерт. Что бы хотелось сказать всем, кто на него (не) собрался?



Тут все просто. Люди, которым не хватает физической активности, засидевшиеся во время рабочей недели, офисный планктон с застоем в шейных позвонках – приходите! Обязательно разомнемся. Будем приседать, выпрыгивать, выкидывать коленца. Все будет! Минут сорок – на упражнения, на размешивание мозгов и зарядку позитивом на следующую неделю. Обещаю: вам хватит!