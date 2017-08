Интервью с AMON AMARTH. «Готовьте к бою ваших внутренних берсеркеров!»

До первого концерта AMON AMARTH в Минске осталась неделя! В ожидании сего исторического визита я связалась с пресс-менеджером AA, которая, навестив музыкантов в гримерке перед выступлением на Summer Breeze 2017, задала ряд вопросов, а также зафиксировала коллективные ответы на диктофоне. Проникновенного интервью в полевых условиях, понятное дело, ожидать не пришлось, — и тем не менее! Читаем, готовимся, ждем.

Несмотря на то, что ваш тур посвящен альбому Jomsviking, концертный сетлист выглядит достаточно разнообразным. Скажите, а какая из новых песен ваша самая-самая, какую нравится играть больше всего?

Трудно сказать. Они все хорошие! Но, исходя из реакции публики, наверное, «Raise Your Horns» круче всего. Видеть, как бескрайнее море фэнов поднимает под нее вверх «козы», — бесценно.

Текущий концертный сетлист AMON AMARTH

The Pursuit Of Vikings

As Loke Falls

First Kill

The Way Of Vikings

Cry Of The Black Birds

Deceiver Of The Gods

Death In Fire

Father Of The Wolf

War Of The Gods

Raise Your Horns

Guardians Of Asgaard

Twilight Of The Thunder God