Интервью с AMON AMARTH. «Готовьте к бою ваших внутренних берсеркеров!»

До первого концерта AMON AMARTH в Минске осталась неделя! В ожидании сего исторического визита я связалась с пресс-менеджером AA, которая, навестив музыкантов в гримерке перед выступлением на Summer Breeze 2017, задала ряд вопросов, а также зафиксировала коллективные ответы на диктофоне. Проникновенного интервью в полевых условиях, понятное дело, ожидать не пришлось, — и тем не менее! Читаем, готовимся, ждем.

Несмотря на то, что ваш тур посвящен альбому Jomsviking, концертный сетлист выглядит достаточно разнообразным. Скажите, а какая из новых песен ваша самая-самая, какую нравится играть больше всего?

Трудно сказать. Они все хорошие! Но, исходя из реакции публики, наверное, «Raise Your Horns» круче всего. Видеть, как бескрайнее море фэнов поднимает под нее вверх «козы», — бесценно.

Текущий концертный сетлист AMON AMARTH The Pursuit Of Vikings

As Loke Falls

First Kill

The Way Of Vikings

Cry Of The Black Birds

Deceiver Of The Gods

Death In Fire

Father Of The Wolf

War Of The Gods

Raise Your Horns

Guardians Of Asgaard

Twilight Of The Thunder God

Стоит ли ожидать чего-то особенного по декорациям в минском клубном формате?

Увы! Мы летим в Беларусь на самолете, так что привезем только то, что влезет в багаж. Пока не удалось уговорить авиакомпанию разметить наш викингский корабль, но… Мы еще попробуем их убедить! :)

И, кстати, что вам ближе: сольные клубные сеты или же фестивальные солянки?

На самом деле, и то, и другое. Для нас это просто разные подходы, разные эмоции. Фестивали позволяют дать волю фантазии, развернуться с пиротехникой и постановками, — ну а клубные выступления, в свою очередь, вынуждают больше выкладываться, потеть ради фэнов. Нельзя сказать, что что-то из этого лучше, — просто происходит по-разному. Хотя цель-то одна: выдать шоу максимальной насыщенности. И разогреваемся, готовимся мы одинаково, будь аудитория в 50 человек или 50 тысяч. Не важно.

На вашем сайте значится специальная категория VIP-билетов на ваши концерты, в которую, помимо прочего, включено участие в meet-and-greet. Говорит ли это о том, что иначе с группой не пофотографироваться и не пообщаться?

Если, к примеру, встретите нас на улице — никаких вопросов по поводу сфоткаться или раздать автографы! Кроме того, мы часто участвуем в meet-and-greet на фестивалях, разыгрываем спецпризы с возможностью встречи с командой. Нельзя сказать, что мы недоступны, напротив. Когда есть возможность, всегда стараемся поздороваться с фэнами лично.

И после концертов?

Ну вот это вряд ли. По натуре своей мы достаточно интровертны, да и к тому же после концертов хочется отдохнуть. Принять душ, попить крафтового пивка. Когда были моложе, то временами любили потусить, но сейчас скорее посидим в расслабленности и спокойствии. А потом пойдем спатки. Тем не менее, после концертов с удовольствием общаемся с народом онлайн, рассматриваем фотографии, которые нам присылают. Ржем со своих потешных физиономий.

Без чего не обходятся бытовые концертные райдеры AMON AMARTH?

Что нам точно надо, — так это хорошее пиво и настойка «Underberg»! Ничего, в общем, особенного. Знаете, мы так давно играем, что большинство людей, организующих наши концерты, являются нашими же друзьями, так что мучить их непомерными запросами было бы стыдно. Мы не такие.

Возвращаясь к альбому Jomsviking. Я слышала, изначально его концепт появился как сценарий для фильма — однако до сих пор не удалось найти людей, которые могли или хотели бы снять этот фильм. Может, попробовать краудфандинг?

Действительно, Johan Hegg писал тексты альбома как сценарий, однако Голливуд нас по-прежнему не замечает! А кроме шуток, у нас есть друзья, занятые в кинобизнесе, которые прочитали материал и заинтересовались возможностью съемки. Но пока у нас банально нет времени довести это все до ума, краудфандингом или нет: мы слишком заняты доставкой музыки вашим ушам!

На ваших альбомах перебывало немало звездных гостей. Может быть, есть музыканты, об участии которых вы только мечтаете?

Мы все любим METALLICA и IRON MAIDEN! Так что, возможно, однажды в будущем представится некая возможность сотрудничества. А что касается более реальных планов — то наши друзья Doro Pesch и Messiah Marcolin выказывали желание спеть вместе с нами, и это, считаем, будет очень неплохо.

Представьте, что в группу AMON AMARTH просится музыкант, у которого нет бороды, лысый, маленький, и ни на минуту не похожий на викинга. Возьмете такого?



Да! Нам важен уровень владения инструментом. Имидж — ерунда, мы не выбираем музыкантов по внешности. Просто так получилось, что все мы волосаты и бородаты.

Некоторое время назад BORKNAGAR выпустили фирменные масла для бороды. Не жалеете, что не придумали подобную тему раньше коллег? И вообще, есть ли у вас необычный мерч — или хотя бы задумки оного?



На самом деле, у Йохана есть компания Grimfrost, специализирующаяся на «викинг-продукции», в числе которой присутствует и масло для бороды. Так что причин для зависти нет. Это всего лишь хорошая идея — загорись мы которой, мы б, вероятно, сделали нечто похожее. Что же касается необычного мерча, то у нас есть питьевые рога. Викингские питьевые рога. Поэтому на наших концертах можно пить пиво, как настоящий викинг. Причем важно заметить: все, что мы делаем, исторически верно. И эти рога, и одежда, в которой постановочно дерутся на сцене наши викинги, — все сделано в точности так, как в прошлом. Все достоверно. Никакой имитации.

Кстати, говоря о викинг-продукции, викинг-имидже, названии альбома Jomsviking и прочем. В интервью вы неоднократно говорили, что не любите термин «viking metal» в отношении группы — но, тем не менее, делаете все, чтобы сохранить подобную ассоциацию!

Тем не менее, мы не считаем это стилем метала. Мы полагаем, что мы — метал группа, лирика которой основана на легендах и историях прошлого; легендах о любви и героизме, основными персонажами которых были викинги. И эти истории бесконечны! Так что, в общем, если кому-то угодно считать нас «викинг металом», то на здоровье. Не менять же из-за нелюбви к этой характеристике всю свою лирику?..

В сегодняшнем безумном мире, со всей этой террористической активностью по Европе, не страшно ли вам выступать на массовых мероприятиях? Поменялось ли что-либо для вас за последнее время, стали ли вы осторожнее, осмотрительнее?



В плане выступлений, гастролей — нет, не поменялось вообще ничего. Мы так же, как и раньше, рвемся играть на самых больших фестивалях и принимать участие в крупных клубных концертах. В конце концов, гораздо больше опасности попасть в ДТП или под машину на трассе. Но, с другой стороны, стала осторожнее публика. Стали осторожней промоутеры. Они больше думают о мерах безопасности — и, честно говоря, обидно, что наше общество вынуждено «скукоживаться» подобным образом.

Какую музыку вы слушаете в туровом автобусе?

Как правило, тишину. Это наш маленький укромный тихий мир, в котором можно отдохнуть и посмотреть телик.

Какая вершина в истории группы, по-вашему, наиболее примечательна?

Было время, мы проехали всю Европу в связке с BEHEMOTH в маленьком микроавтобусе. Мы стирали свое белье в раковинах клубных туалетов. А теперь мы рассаживаемся в самолеты и летим в Америку, чтобы отыграть на крупнейшем фесте Chicago Open Air! В наших гримерках есть все, вплоть до свежеприготовленных на барбекю блюд. И… весь этот путь… то, как далеко удалось нам зайти, как изменились для нас времена, — все это, конечно, почти нереально.



И последнее! Что бы вы сказали белорусам перед минским концертом?

Ребята! Готовьте к бою ваших внутренних берсеркеров! Спустите их с цепи вместе с нами! С нетерпением ждем шанса показать вам убийственных викингов во всей их сокрушительной мощи!