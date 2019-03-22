Интервью c IMPALED NAZARENE. «Не забывайте пить водку и оставайтесь свободными!»

Финские нигилисты-бласфемисты-озабоченные-алкоголики-безобразники, коммунистоненавистники, неполиткорректные чернушники с панковским отношением к жизни и окружающим – в общем, группа IMPALED NAZARENE в последнее время неожиданно активизировала концертную деятельность в соседних странах. Недавно был Вильнюс, в апреле – киевская препати «Nove Kolo» (откуда обязуюсь привезти репортаж!), и понимая, что белорусское культурное поле экспериментов слишком нравственно и девственно для всего вышеописанного и в его воронку экстремальные бомбы IM, падая у границ, не угодят, я решила пообщаться с Микой Луттиненом – выяснить, чем он живет, кого не любит, а также чем занята команда, о которой после Vigorous And Liberating Death 2014-го ничего особенно и не слышно.

Расскажи, пожалуйста, что в настоящий момент происходит в штабе IMPALED NAZARENE. Пишете ли новые темы? Чем планируете заниматься в обозримом будущем?

Последние 18 месяцев мы корпим над новыми песнями и практически подошли к финализации работы над альбомом. Он выйдет в этом году; не знаю, когда точно, но мы поставили целью 2019-й. Планы же нехитры: закончить песни, записать альбом. К тому же уже намечен график концертов на целый год, и, значит, предстоят насыщенные времена…

Трудно ли сейчас вам попасть на большие фесты? Все вокруг, даже в метал-мире, стали настолько чувствительны, что нетолерантность в любом проявлении может стать поводом выбросить коллектив из списков выступающих.

В последние 10 лет мы переиграли где только можно, начиная с Hellfest и заканчивая Summer Breeze, Tuska и Party-San. В этом году снова отправляемся на Hellfest. Проблемы были году в 2006-м, но то давно в прошлом. Так что, в общем, мы успели выступить на всех крупных метал-фестах, помимо Вакена. Нас туда звали пару лет назад, но предложение было таким убогим, что принять его отказались. Что же касается безумия, которое творится сегодня, скажите за это спасибо Интернету.

Я живу в Беларуси, и тут не так просто увидеть любимую метал-группу. У нас есть цензурный комитет, который выдает разрешения на привоз артистов, а также прочее совковое дерьмо. Мы всегда завидовали Европе, смотрели на западные страны как на обитель свободы, где возможно все, что не запрещено уголовным кодексом. В настоящее время разница менее очевидна; как в ЕС, так и в США все больший вес набирают религиозники и антифа. Группы вроде TAAKE и MARDUK запрещают, и знак это довольно-таки настораживающий. Как думаешь, можно ли остановить этот опасный тренд? Могут ли группы противостоять?

Разве можно чему-то противостоять, когда в твой отель ломится местная армия и говорит, мол, либо ты играешь, либо отправляешься за решетку? Конечно, нельзя, поэтому ты просто садишься на ближайший самолет и уматываешь нахер. У меня нет решения на подобные случаи; думаю, надо просто подождать, когда времена поменяются. Нормализуются. В Финляндии ведь тоже отменяют концерты, запрещают команды. В некоторых городах родины нам приходится узнавать, в частном клубе намечен концерт, или на государственной площадке. Если на государственной, то можно быть уверенным: шоу отменят. Хотя, с другой стороны, здесь мы играем не так уж и много, так что, в общем-то, пофиг. Ну и в отдельные страны также не ездим, понимая, что дело закончится плохо, — так к чему, собственно, напрягаться?

Сравнивая IMPALED NAZARENE, скажем, 25 лет назад и сегодня. Путь был пройден немалый, и, если обозреть его свысока, каковы были основные вехи для тебя лично? Что изменилось в тебе самом, на уровне личном? Остаешься ли ты по-прежнему озабоченным пошляком, коим позиционировал себя ранее?



Ну почему 25?? В этом году будет уж 29, большой тридцатник грядет в 2020-м. А вех, в общем, было немало. Например, когда мы начинали, то и не представляли себе, что группу подпишут на лейбл. А потом нас подписали, и началась вся эта длинная история. Мы много выступали, почти везде, за исключением Южной Америки и Африки. Встречались и тусили с массой замечательных групп и музыкантов. Я познакомился и переиграл почти со всеми своими музыкальными «идолами».

Горжусь также тем, что мы с самого начала и поныне остаемся с Osmose. Были, конечно, свои взлеты и падения, но сейчас мы сильней, чем когда-либо.

Если б я остался тем же человеком, что 29 лет назад, это было бы крайне печально. Ибо если ты не развиваешься, то можешь смело идти и броситься под автобус. Сейчас я полон презрения и ненависти – в большей степени, чем в 19 лет. Плюс неоспоримый факт: с возрастом ты мудреешь. Помню, когда был молодым, я смеялся с этой прописной истины, но сейчас убедился: тогда я, по сравнению с собой нынешним, не знал ни шиша.

Как проходит твой обычный день (ну, помимо туровых периодов)?



Встаю в 6 утра, иду на работу, примерно в пять вечера возвращаюсь. Готовлю ужин, читаю или смотрю Netflix, а потом ложусь спать.

Какие болячки современного общества нервируют сильнее всего?

Общие проявления идиотизма: сторонники теории плоской земли, антипрививочные мамаши – список почти бесконечный. Есть ощущение, что человеческий интеллект начинает подтормаживать, или даже деградировать с пугающим ускорением. Скорее всего, антипрививочное безумие наберет еще большую силу, и в конечном итоге очередная чума или нечто подобное снова угробит половину Земли. В Финляндии уже возникают очаги заражения сраной корью или туберкулезом – болезнями, которые казались практически уничтоженными.

Ну и вот еще факт, что люди по-прежнему, в 2019 году, верят в бога.

Что же… давай на минутку прекратим думать о гадостях. Можешь, напротив, рассказать, что заставляет тебя улыбаться? Чувствовать себя счастливым?



Животные. У меня четыре кота, и они самые лучшие на свете. Каждое лето я посещаю животноводческие фермы, и сейчас, когда подойдет время пасхи, начнут рождаться ягнятки. Я поеду на специальную ферму, где можно тусить с новорожденными ягнятами и кормить их. Это лучшая долбаная психотерапия на свете.

Твои основные ассоциации с Украиной? И… (вопрос с подвохом, ибо знаю, что ты интересуешься политикой) согласился б ли ты отыграть концерт в Крыму?



Помимо чернобыльской катастрофы и российской агрессии в Крыму, я раньше, в общем, не знал почти ничего. В 2014-м мы играли на фестивале Carpathian Alliance, там уже немного посмотрел окрестности, познакомился с местной публикой, и могу сказать, что страна преотличная. Вкусная еда, вкусная водка и пиво. А еще были восхитительны горы – на сегодняшний день это самое удивительное место из всех, где нам доводилось играть. В Крыму мы бы не выступали.

Можешь поделиться рецептом любимого алкогольного коктейля?

«Слеза Северного Оленя»: 40мл ледяной водки премиум-класса, 40мл вермута Rosso. Добавить замороженной клюквы. Если вас ничто не в силах свалить, это точно поможет.

Ты часто говоришь в интервью, что не слушаешь современный метал, предпочитая команды, на которых взрослел. Как тогда насчет новой музыки от старых команд, слушаешь ли, что делают олдыри (VENOM, SODOM, TERRORIZER) в настоящее время?

Конечно, слушаю. Что-то нравится, что-то впечатляет поменьше. Время от времени знакомлюсь с новыми группами, и, к примеру бельгийцы BÜTCHER порвали меня, как грелку.

…А теперь все, что хотелось бы добавить к вышесказанному…



Спасибо за интервью. Не забывайте пить водку и оставайтесь свободными!

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