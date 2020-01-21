Интервью c 1914. Dmytro Kumar: «Я много лет выкапываю мертвых солдат, перезахораниваю их, говорю с ними»

Группа 1914 постепенно становится еще одним важным украинским метал-экспортом: после выхода восхитительного альбома The Blind Leading The Blind и последующего контракта с Napalm Records коллектив откатал европейский тур — и уже вовсю собирает фестивальные даты на 2020. Кто еще не видел их в деле — обязательно оцените! А еще можно почитать. Говорит и рассказывает вокалист Dmytro Kumar, он же Ditmar Kumarberg, он же 2.Division, Infanterie-Regiment Nr.147, Oberleutnant.

Начнем с приятного. Как отметил Новый год? Какие самые важные события произошли в 2019-м — и что пообещал себе на 2020-й?

Новый год в этот раз отметил хорошо, но стандартно: компания друзей, вагон еды и вкусного алкоголя, разговоры про все на свете. Я не сильно заморачиваюсь такими *праздниками*. Просто еще один повод встретиться с друзьями и приятно провести время.

Важные события 2019 года? Ох, их было много. И не все позитивные. Ну, конечно же, одно из главных событий для меня (и для группы) — это контракт с Napalm Records. После выхода The Blind Leading The Blind посыпалось много отличных рецензий, отзывов и понесся такой хайп, на который, мы честно говоря, даже не расчитывали. Начали писать крупные лейблы — на момент подписания контракта с «напалмами» у нас было уже несколько предложений от очень крупных компаний. Но «напалмы» предложили реально самые крутые условия, очень оперативно отвечали на любые вопросы и т.д. Поэтому решение было принято без долгих раздумий.

Из важных событий – куча крутых фестивалей и концертов в Европе; прошлый год реально принес нам очень много важных знакомств, контактов, узнаваемости. Он открыл для нас огромную массу топовых фестивалей по Европе на 20-й год. Это Brutal Assault, Inferno, Summer Breeze, Alcatraz Fest, Partysan Open Air и еще куча других, не менее крутых. Так что впереди все больше и больше работы, потому что это только начало.

Но, как бывает в таких случаях, не может сразу все быть круто и классно, обязательно должна случиться подлянка. Из неприятных событий – серьезные проблемы со здоровьем. Пришлось делать срочную операцию с затяжной реабилитацией, отменой концертов, невозможностью работать и всеми остальными прелестями. Но все, вроде, обошлось хорошо и, честно говоря, уже через месяц после операции я сел в бус, и мы укатили во Францию, Бельгию, Германию на концерты.

Мне было непросто столько времени сидеть, дышать полной грудью и двигаться – но я забывал об этом, когда вылазил на сцену, отключался. Неожиданно для себя (хотя давал себе слово, что буду крайне аккуратен с собой) я срывался со сцены и лез в толпу, толкал и бил людей, лупил себя микрофоном и верещал, хоть и было больно. Просто очень нужно было выкричаться.

Короче, делал все, чтобы чувствовать себя живым и здоровым — каким являюсь сейчас и планирую оставаться еще очень долгое время. В общем, интересный был год, контроверсивный. Сложный в плане эмоций и нервов.

Как было анонсировано у вас в фб, вовсю идет работа над следующим альбомом, плюс намечено немало концертов. Получается ли увязывать с такой насыщенной творческой жизнью рабочие графики?

Да, пользуясь небольшой зимней паузой в концертах, мы сели делать новый альбом. Надеюсь, что успеем за эти два месяца написать львиную долю материала и дальше будем только допиливать. Очень хочу вложиться в сроки и выпустить новый альбом в этом году. По крайней мере, задумок, идей, текстов и тем для него очень много, хватит на два альбома.

По поводу графика – кое-как справляемся, но в целом это напряжно. Стандартную офисную работу в IT-шке совмещать с турами и прочим напрягает — но что делать, музыка пока не приносит столько, чтоб с нее могли жить 5 взрослых человек, у которых есть семьи и дети. Постоянно приходиться разрываться, думать и о работе, и о том, как заработать деньги, чтоб принести домой. Оно не сильно помогает в плане творчества, отбирает много сил. Но кому сейчас легко — все так живут, по крайней мере, в наших реалиях. Очень надеюсь, что в скором времени мы сможем оставить музыку единственным нашим делом.

Появилось ли после контракта с Napalm ощущение некоторого прессинга — не со стороны лейбла, конечно, но скорее внутреннего: оправдать ожидания, не допускать косяков и не только дотянуть до планки The Blind Leading The Blind следующим релизом, но где-то даже ее перепрыгнуть?

Конечно да, ебем сами себя в мозг. Мол, если этот альбом получил столько отзывов и позитивной критики, попал в топы метал-релизов в мире за 2018 год и т.д., мы просто не можем записать альбом слабее, не можем себе позволить записать, скажем, просто трек. Надеюсь, скоро сойдем с этой темы самоебания, потому как для творческого процесса она деструктивна. Надо делать так, чтобы перло, чтобы из тебя лезли все эмоции, а не думать, как покруче обыграть очередной рифф. Если песня качает на двух нотах – это ахуенно, не надо в нее лепить еще 100500 риффов.

Я всегда любил честную и эмоциональную музыку, а не задротство на скорость, количество нот и миллион аккордов. Честно говоря, лично я переварил идеи и то, как я работал над прошлым альбомом, — так что в следующем будет все более концептуально и структурировано. ПМВ — просто неисчерпаемый ресурс тем, вдохновения, идей и историй.

Чем дальше в лес, т.е. на большую сцену, чем чаще приходится читать пояснения, мол, группа не занимается пропагандой, и если вы видите на обложке немецких солдат, то это песня просто о военных событиях, без наци-подоплеки и прочего. Не секрет, что эту самую наци-подоплеку сейчас пристально ищут везде, и если заподозрят, то на карьере группы можно ставить крест. (Немецкий.))) Это не бесит? Опасливая политкорректность и необходимость оправдываться на пустом месте — по-твоему, зло?

Любая идеология — зло. Особенно если твоя идеология позволяет считать себя лучше кого-то, наносить физический или моральный вред тому, кто с ней не согласен. Если вера в некую абстрактную утопическую идею позволяет тебе унижать и бить человека, у которого другая утопическая модель и тоннель реальности, у меня для тебя плохие новости: ты долбоеб.

Поэтому любые идеологии, как и религии, идут нахуй, строем и с песнями. Я с одинаковым отвращением отношусь и к неонацистам, и к коммунистам, и к болезненным авторитарным борцунам за все хорошее против всего плохого, которые почему-то себя называют антифашистами, хотя их риторика и поведение в разы хуже *фашистов*.

В общем, я в целом против идеологий и их последователей. Жизнь — отличная штука, очень короткая, но классная. В ней столько всего крутого: любовь, дети, музыка, книги, путешествия, домашние питомцы, наука, горы, ночное небо, да сотни крутых вещей. А идеологи продолжают ковыряться в говне друг друга и идеях давно умерших философов или политиков.

Если б у людей было просто немного больше мозга, любви к себе, друг другу и этому миру, тем с идеологиями бы не осталось. Меня дико раздражает объяснять тупым людям, что история — это история, и немецкая каска М16 не имеет отношения к национал-социализму. Или что железный крест имеет такое же отношение к фашизму, как Папа Римский к непогрешимости. Просто люди в большей массе своей тупые ебланы и не хотят задействовать мозг, получать знания, учить историю, биологию, физику, да что угодно. Хуй с ними, в общем, как и с их политкорректностью в целом.

Просто не могу не задать этот вопрос. Отношение твое, и группы, и вообще всех адекватных украинцев к русскому миру и путинской России известно и справедливо. Но почему 1914 и некоторые другие украинские метал-коллективы отказываются приезжать в Беларусь? Любви к большому соседу в том же Минске не больше, чем, скажем, в Киеве. И не опасней, чем в Киеве (безусловно, история с Грибом — вопиющий случай, но так ли уж невозможна подобная ситуация в столице Украины?). Может, виной некие негативные впечатления от первого выступления в Беларуси? Или во Львове и Харькове работает некое антиБеларусь-тв? Я серьезно не понимаю, что не так. Что, по-вашему, может угрожать музыкантам в Минске?

Ну в целом да. С рашкой все понятно и так: это агрессивное тоталитарное дно со стадом генетических крепостных. Они привыкли жить в говне и поэтому портят и уничтожают все, к чему прикасается русский мир. Хороших и адекватных людей там травят и щемят, к тому же их там критически мало. И очень грустно, что их имперское говно полностью поглотило Беларусь в политическом плане, а также, частично, культурном (впрочем, с небольшими оговорками это сейчас применимо и к Украине).

Когда мы ехали выступать в Минск, мне пришлось подавать свои тексты на проверку и вычитку в какой-то идеологический отдел КГБ, организатор получал разрешение от КГБ, их представитель был на фестивале и контролировал, что за речи неслись со сцены, нет ли в них вольнодумия и т.д. Это же пиздец, это чистое 1984. На территории вашей страны открыто действует ФСБ, задерживает граждан других стран (в частности, граждан Украины), рашка анонсирует создание совместных армий с вами и прочего.

У вас та же проблема, что и у нас: повальное игнорирование своего языка и культуры, народ реально стремается говорить на мове, хотя она классная, красивая и древняя. Им стремно говорить про литвинов — и тех, кто поднимает эти темы, считают фриками.

Рашка сильно вплелась и запустила к вам лапы. И если у нас хотя бы половина страны пытается по этим лапам настучать, вырваться, послать нахуй весь этот сюрреалистический запоребрик, воюет с ним, то в Беларуси с этим все плохо. Хотя я понимаю, что 28 лет работы КГБ, репрессивного аппарата АМАПавцев, тюрьмы для оппозиции и несогласных делают свое. Опять же, я не живу там, оперирую только тем, что слышу, вижу, читаю. Я могу ошибаться, но мне кажется, что Беларусь, как бы это ни было прискорбно, плотно и упорно дальше сидит в совке, и просвета не видно.

Я дважды видела выступления 1914 — и ваша музыка, подача, образы оставили мощнейшие впечатления. Костюмы, оружие, «расстрел» зала… все было как-то не наигранно, по-настоящему, сильно. Помнишь ли первое концертное выступление в составе 1914 — как вы тогда выглядели?

Для меня музыка — не наигранность, это не то, во что играют сраные рок-звезды ради денег. Я действительно переживаю все это в своей голове, выливаю боль, разочарование, пустоту, страх, обиду, непонимание, все, что во мне собирается. Возможно, это странно, но для меня тема Великой Войны очень личная, эмоциональная, каждый раз поднимает во мне вагон эмоций.

Я много лет выкапываю мертвых солдат, перезахораниваю их, говорю с ними, коллекционирую артефакты с ПМВ, читаю мемуары и т.д. Живу этой забытой у нас войной. Я очень часто на концертах ныряю во что-то свое, погружаюсь в свои переживания и просто могу не замечать, что происходит на сцене, в зале, что я разбиваю себе в кровь лицо, голову, руки. Я нашел свой триггер, то, что торкает меня до предела.

Я в жизни не сильно эмоциональный персонаж (по крайней мере, открыто), но описывая смерть и боль незнакомого мне солдата, его личную трагедию и трагедию десятков миллионов людей, я переживаю эти чувства, миксую их со своими и выбрасываю в зал. Наверное, это и добавляет к общей массе некое ощущение *по-настоящему*.

А первый наш концерт был пробой, прямо на репетиционной базе, и выглядели мы как обычные обсосы)) Шорты, майки-метал команд, гады. Обычное обрыганство. Но главное, что народ выкупил тему, нам удалось с первого концерта заинтересовать людей темой ПМВ. Это важно.

Хобби, перерастающее в музыку, перерастающее в образ жизни, — это для тебя археология и история. Насколько велика личная коллекция артефактов? Есть ли планы на раскопки на наступивший год? Все ли «накопанное» можно забирать себе? И кстати. Как фанаты, скажем, WATAIN присылают группе косточки и черепа — может, вам так же присылают военные трофеи?

Да, это именно тот случай, когда два главных хобби – музыка и военная археология — слились в одно. Хотя теперь, честно говоря, на раскопки времени практически не остается. Коллекция не могу сказать что большая, хотя я немного идеалист, и всегда хочется больше и больше.

Многие считают, что у меня отличная коллекция, разноплановая. Я, к слову, собираю не только по ПМВ — у меня неплохая коллекция каменных и кремниевых орудий труда, есть даже скребки и ножи Мустьерской культуры (неандертальские орудия), есть всего понемногу и по скифам, готам и по КР, по кочевникам. Разное есть.

По поводу, все ли накопанное забирать, существует основной принцип: не трогать ничего, что на солдате. Я не мародер, и не снимаю ничего с найденного солдата, это его. В чем его нашел – в том и перезахоронил, перед этим проверив, есть ли доки\жетон\складень. Если есть – передаем официалам. Ну и, конечно. не тащить домой ВОПы. Я чту уголовный кодекс – это моя слабость (с). Это во-первых. А во-вторых, когда у тебя появляется ребенок, то начинаешь думать и переживать уже не только за себя. У тебя больше не возникает мыслей попробовать раскрутить какую-то ржавую хуйню в лесу. Хочется вернуться домой целым, комплектным и поиграть с дочерью, а не свисать с елки.

Ну и тем более не тащить стремные вещи домой. Даже не потому, что в стране, которая в состоянии войны, а менты — повальные долбоебы, держать такой хлам дома означает тупо подставлять себя и семью, а просто потому, что дома ребенок. Так что не все накопанное одинаково полезно.

Насчет фанатов – да, люди дарят книги, открытки, на концерты в Европе (особенно Бельгии) народ часто приносит в подарок пули, гильзы, шрапнель, целые шрапнельные стаканы от британских снарядов, собранные на Пашендале, Ипре, Изере. Кресты памяти приносят — такие с красными маками — и дарят это, рассказывают истории своих семей, как погиб их прадед, присылают фотки семьи.

Помню, один американец прислал письмо, которое меня очень зацепило: «Я овер пятнадцати лет в сильной ссоре с отцом после смерти матери, и мы не общались. Услышал ваш альбом, он меня сильно пронял. Я знал, что прадед воевал во Франции, имел награды, и где-то есть его фотки и прочее. Но я не знал деталей, даже толком имени не помнил. Все фотографии и семейный архив был у отца. Я долго носил это в себе, но потом собрался, приехал к нему, поставил ваш альбом. Мы с ним долго сидели, молчали, слушали, пили. А потом обоих прорвало, и мы до утра говорили обо всем: про мать, прадеда, нашу семью, Первую Мировую. Оказалось, что отец много лет собирает медали по ПМВ, а я об этом даже не знал. Спасибо вам, что ваш альбом и музыка снова собрали мою семью вместе, помогли вспомнить ее историю. Большой привет от отца и спасибо от Прадеда». К этому письму он прикрепил фотки прадеда, его медалей, звания и т.д. Я запостил это в группу в фб, и внутри просто все переворачивалось: я понимал, что мы сделали что-то важное, хорошее, что-то нужное кому-то еще, кроме нас самих.

Первая мировая, ввиду своей масштабности, обилия разрозненных сведений и документов — неисчерпаемая тема для изучения. Как получается держать в голове даты, события, факты? Когда ждать канал «1914 History» по аналогии с «SABATON History»? :)

Всегда любил держать в голове тысячи не нужных никому фактов и информации. Меня друзья называли складом не нужной нормальному человеку хуйни)) Я навскидку могу вспомнить кучу дат, имен, событий и терминов, но при этом так и не научился чему-либо полезному в жизни. Например, я могу часами дискутировать про Великое Переселение народов, ДНК миграции гаплогрупп, взятие Иерусалима войсками Салах ад-Дина (и национальный состав его армии), пути развития афарских австралопитеков и этапы симбиоза потомства Денисовцев, Синантропов и Флоресцов, но я, бляха, не напишу ни строчки на пайтоне или .net, не сверстаю даже простенький сайт, не намайню никаких биткоинов и не замучу финтеховый стартап. В общем, ничего, чем сейчас можно зарабатывать на жизнь.

Короче, я просто знаю много бесполезной для сапиенса 21 века инфы. Ну и, очень надеюсь, мы не сделаем ничего *по аналогии* с «сабатоном». Не хочу, чтоб появился хоть какой-либо повод нас сравнивать.

Ты начинал музыкальную карьеру с панка. Осталась ли до сих пор любовь к этому стилю?

Да я им и остался! Просто у нас принято думать, что панк — это говнарь и уебан формата КИШ, а это имеет такую же связь с реальностью, как и то, что АРИЯ — хорошая музыка. У меня параллельно с 1914 был хардкор-проект, но к настоящему моменту я закрыл все прочие музыкальные группы, сосредоточился на одной. А любовь к стилю осталась, конечно. Большинство моих любимых команд и альбомов — это хардкор/панк-группы типа AGNOSTIC FRONT, MISFITS, SOCIAL DISTORTION, BLACK FLAG, SOIA, BAD RELIGION, EXPLOITED и так далее. На последних мы как раз и сделали кавер на новом альбоме.

Например, в Нидерландах на PitFest мы вполне на ура играли кавер на GG Allin — в общем, иногда миксуем хардкор в нашу музыку. Я считаю, очень хорошо, когда в группе все слушают тупо разное музло: и блек, и сладж, и панк, и нойз, и дезняк, и даже сраный MDM. Это помогает не сильно зашориваться на одном стиле, брать идеи отовсюду.

Твой музыкальный топ-5 альбомов прошлого года?

Очень сложный вопрос. Я никогда не умел делать топ-5 (да даже топ-25 не всегда выходит). Так что напишу, наверное, первые пришедшие на ум, которые сильно зацепили. Потом я, конечно, еще сто раз передумаю, но будет уже поздно)). ORDO ROSARIUS EQUILIBRIO Let’s Play (Two Girls & a Goat), ROME Le Ceneri di Heliodoro, FKA Twigs Magdalene, BORKNAGAR True North, ISEGRIMM Ik Gihorta Dat Seggen.

И просто. Что хочется сказать, пожелать — себе и другим.

Живите, любите и не мешайте это делать другим. Жизнь — классная, но просто до неприличия короткая.