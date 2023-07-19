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19.07.2023

Интеллигентные викинги. На подходе новый альбом SKÁLMÖLD

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Эти исландские фолк-викинг-метал парни не злоупотребляют имиджевыми штуками: стоят всклокоченные то ли фермеры, то ли рыбаки, то ли компьютерные черви в рубахах и майках-алкоголичках в студии, скромно помахивают, у кого есть, патлами, безо всяких там рогов, маскулинной воинственности или ряженых инсталляций. Однако при этом играют так, что… им веришь. В августе SKÁLMÖLD выпускают шестой альбом Ýdalir, и уверена, что после бодрого сингла «Verðandi» вам захочется послушать его целиком. Тем более, что за почти пятнадцатилетнюю карьеру ерунды дядьки не выпускали.

Коли кто знает исландский — насладитесь: SKÁLMÖLD всерьез увлекаются стихосложением, равно как и нордическими сказаниями древних времен, и пишут тексты-истории в традиционном стиле (а поэзия в Исландии — одна из важнейших литературных традиций), с ямбами и… черт, честно, не знаю, чем еще, просто верю им на слово.

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5 комментариев

  • Дружище Христос написал(а):

    Что-то от огромного кол-ва разных викингов отовсюду уже оскомина.

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  • коллапес написал(а):

    нормальные дядьки
    без лишнего пафоса и натуга

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  • Vivaldi Death написал(а):

    Я вот и под пистолетом не отличу одного от другого.Они все одинаковы как пара обуви.И ладно бы один шедевр был растаскан всеми,так ведь растаскана по сути одна сраненькая темка, с несущественными вариациями.Опять остопиздевшие,двумя пальцами и с характерным звуком клавиши,снова этот недогроул…и again дофуя никчемного народу.

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  • zzz написал(а):

    У них только одна песня зашла — Ad hausti

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  • Vivaldi Death написал(а):

    zzz написал(а):
    У них только одна песня зашла — Ad hausti

    И не намекай,не стану.Даж за дэньги не стану.Не из принципиальной вредности,а патамушта физически не сдюжу.Лучше так загнусь,как на роду написано,без нервного тика и прободной язвы.

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