Интеллигентные викинги. На подходе новый альбом SKÁLMÖLD

Эти исландские фолк-викинг-метал парни не злоупотребляют имиджевыми штуками: стоят всклокоченные то ли фермеры, то ли рыбаки, то ли компьютерные черви в рубахах и майках-алкоголичках в студии, скромно помахивают, у кого есть, патлами, безо всяких там рогов, маскулинной воинственности или ряженых инсталляций. Однако при этом играют так, что… им веришь. В августе SKÁLMÖLD выпускают шестой альбом Ýdalir, и уверена, что после бодрого сингла «Verðandi» вам захочется послушать его целиком. Тем более, что за почти пятнадцатилетнюю карьеру ерунды дядьки не выпускали.

Коли кто знает исландский — насладитесь: SKÁLMÖLD всерьез увлекаются стихосложением, равно как и нордическими сказаниями древних времен, и пишут тексты-истории в традиционном стиле (а поэзия в Исландии — одна из важнейших литературных традиций), с ямбами и… черт, честно, не знаю, чем еще, просто верю им на слово.

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