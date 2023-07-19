Интеллигентные викинги. На подходе новый альбом SKÁLMÖLDБлог
Эти исландские фолк-викинг-метал парни не злоупотребляют имиджевыми штуками: стоят всклокоченные то ли фермеры, то ли рыбаки, то ли компьютерные черви в рубахах и майках-алкоголичках в студии, скромно помахивают, у кого есть, патлами, безо всяких там рогов, маскулинной воинственности или ряженых инсталляций. Однако при этом играют так, что… им веришь. В августе SKÁLMÖLD выпускают шестой альбом Ýdalir, и уверена, что после бодрого сингла «Verðandi» вам захочется послушать его целиком. Тем более, что за почти пятнадцатилетнюю карьеру ерунды дядьки не выпускали.
Коли кто знает исландский — насладитесь: SKÁLMÖLD всерьез увлекаются стихосложением, равно как и нордическими сказаниями древних времен, и пишут тексты-истории в традиционном стиле (а поэзия в Исландии — одна из важнейших литературных традиций), с ямбами и… черт, честно, не знаю, чем еще, просто верю им на слово.
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 146
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Интеллигентные викинги. На подходе новый альбом SKÁLMÖLD
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Комментарии
Vivaldi Death:
zzz написал(а):
У них только одна песня зашла — Ad hausti
И не намекай,не стану.Даж за дэньги не стану.Не из принципиальной вредности,а патамушта физически не сдю…
zzz:
Vivaldi Death:
Я вот и под пистолетом не отличу одного от другого.Они все одинаковы как пара обуви.И ладно бы один шедевр был растаскан всеми,так ведь растаскана по сути одна сране…
Дружище Христос:
Anti-Poser написал(а):
Дружище Христос написал(а):
К сожалению, как и тролльвальд, без смеха слушать невозможно.
Были же когда-то хорошие белорусские группы, что за …
коллапес:
Anti-Poser:
Дружище Христос написал(а):
К сожалению, как и тролльвальд, без смеха слушать невозможно.
Были же когда-то хорошие белорусские группы, что за деградация такая�…
Дружище Христос:
К сожалению, как и тролльвальд, без смеха слушать невозможно.
Были же когда-то хорошие белорусские группы, что за деградация такая……
Дружище Христос:
Что-то от огромного кол-ва разных викингов отовсюду уже оскомина.…
Ант:
KID написал(а):
Crow написал(а):
На фотографии чувак, который второй справа, какая-то адская смесь: он одновременно похож на Леонова,Горбачёва и Винни Пуха.
А мне �…
Antonarchus:
DimaCar:
Жизнь показывает, что если светлые силы отворачиваются, то темным ты и подавно не нужен. …
Юрий:
Я не фанат этой группы , прослушал альбом чисто из за статьи , вроде неплохо , дойдя до пятой композиции мозг уже привык к блеющему вокалу , а музыка изначально норм.…
Писюн c глазами:
СиРОЖА написал(а):
щас бы только жалеть чувака с миллионами на счету
Богатые тоже плачут. Мастейн, при всех своих неоспоримых достижениях, так и остался чувак�…
Что-то от огромного кол-ва разных викингов отовсюду уже оскомина.
нормальные дядьки
без лишнего пафоса и натуга
Я вот и под пистолетом не отличу одного от другого.Они все одинаковы как пара обуви.И ладно бы один шедевр был растаскан всеми,так ведь растаскана по сути одна сраненькая темка, с несущественными вариациями.Опять остопиздевшие,двумя пальцами и с характерным звуком клавиши,снова этот недогроул…и again дофуя никчемного народу.
У них только одна песня зашла — Ad hausti
zzz написал(а):
У них только одна песня зашла — Ad hausti
И не намекай,не стану.Даж за дэньги не стану.Не из принципиальной вредности,а патамушта физически не сдюжу.Лучше так загнусь,как на роду написано,без нервного тика и прободной язвы.