Инициатива дня: назвать омский аэропорт в честь Егора Летова

Виктор Корб, глава Агентства Региональных исследований, предложил назвать аэропорт «Омск-центральный» именем Егора Летова, — сообщает knife.media. — Об этом инициатор написал в телеграм-канале DOinfo: «Очередная затея с массовым именованием российских аэропортов — это все дурость, конечно. Но если уж давать имя омскому, то такое: Омский аэропорт имени Егора Летова, aka Egor Letov International Airport». По мнению Корба, имя Егора Летова больше всего подходит Омску, так как в этом городе музыкант родился, вырос и сформировался. Как рассказал Корб «Омскрегиону», это название — меньшее, что может сделать Омск для основателя группы ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА.

Предложение поступило в честь старта государственного проекта «Великие имена России»: в его рамках 45 российских аэропортов получат имена выдающихся жителей.

Конкурс будет проходить в 4 этапа:

Каждый регион выбирает список имен-претендентов (11−21 октября);
Жители городов-участников формируют лонг-листы конкурса (22−28 октября);
Социологический опрос определяет тройку имен-лидеров для каждого аэропорта (29 октября−7 ноября);
Любой желающий голосует за аэропорт из общего списка по принципу «один голос – один аэропорт – одно имя» (8−30 ноября).
Участвовать в финальном голосовании можно на сайте, в социальных сетях, через смс и анкеты.

, рубрика(и): Быстрые новости

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Комментарии

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  1. Батхед 17.10.2018 в 12:43

    Воронежский аэропорт имени Юры Хоя!

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