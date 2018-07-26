Индустриальная коллаборация. FEAR FACTORY + DIE KRUPPS = DIEKLUTE

DIEKLUTE — называется индустриальный суперпроект, который замутили гитарист FEAR FACTORY Dino Cazares и фронтмен DIE KRUPPS Jürgen Engler. Им также помогает датчанин Claus Larsen из малоизвестного коллектива LEÆTHER STRIP — ну а чем все это грозит, уже можно посмотреть и послушать в клипе на песню «All In Vain».