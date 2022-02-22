BLOODYWOOD
22.02.2022

Индусский метал на марше! Слушаем дебютник интернет-любимчиков BLOODYWOOD

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Я немного уже рассказывала об индийской группе BLOODYWOOD, которая окольными интернет-путями пробиралась к мировой экстремальной сцене — и вот дослужилась до того, что каждый ее клип активно репостится и обсуждается, моментально собирает тысячи просмотров — ну и вообще подается как новая экзотическая метал-сенсация.

В отличие, однако, от монголов THE HU, которые, помимо необычности происхождения и имиджа, зацепили общественность оригинальным, талантливо поданным и далеко не безыдейным материалом, BLOODYWOOD пошли по пути «по куплету со всего свету», и, по сути, много чего много где скопипастили, привнеся в микс поверху аутентичный народный инструментарий и мелодические решения. Плюс свою поистине зажигательную энергетику, ненаигранную эмоциональность и серьезность тематик: мужики задвигают и про политику, и про мировые проблемы, и про психическое здоровье — иными словами, повестка у BLOODYWOOD, как у газеты. Реализация — восхитительна.

Ну а нужен ли вам индусский метал в виде альбома Rakshak в домашней коллекции — слушайте и решайте сами!

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