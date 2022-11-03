IN THE WOODS band new
03.11.2022

IN THE WOODS… выпускают «Diversum»

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IN THE WOODS… в 90-х начинались как продолжение GREEN CARNATION; обе группы в какой-то момент переживали момент распада и затишья; обе группы вернулись в 2014-м и в последнее время активно (IN THE WOODS…, впрочем, гораздо активнее) мутят темные прогрессивные воды — кто с готическим, кто с авангардным волнующим привкусом, но так или иначе всякий раз предлагая занимательные путешествия в области экзистенциального.

Из оригинального состава GREEN CARNATION остался только Tchort; из оригинального IN THE WOODS… — Anders Kobro. Не знаю, продолжают ли бывшие коллеги по многим музыкальным делам общаться до сих пор — так или иначе, главное, что таланта и того, и другого хватает, чтобы успешно тащить проекты и выпускать замечательные релизы, по ходу дела обмениваясь гостевыми музыкантами.

В конце месяца из «леса» выходит шестой полноформатник Diversum; на вокале ныне — бывший вокалист пауэр-метал коллектива GUARDIANS OF TIME Bernt Fjellestad. Пресс-релиз обещает нечто «совершенно уникальное» — и уже есть два трека, чтобы оценить, что да как.

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