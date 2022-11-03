IN THE WOODS… выпускают «Diversum»Новинки и новости
IN THE WOODS… в 90-х начинались как продолжение GREEN CARNATION; обе группы в какой-то момент переживали момент распада и затишья; обе группы вернулись в 2014-м и в последнее время активно (IN THE WOODS…, впрочем, гораздо активнее) мутят темные прогрессивные воды — кто с готическим, кто с авангардным волнующим привкусом, но так или иначе всякий раз предлагая занимательные путешествия в области экзистенциального.
Из оригинального состава GREEN CARNATION остался только Tchort; из оригинального IN THE WOODS… — Anders Kobro. Не знаю, продолжают ли бывшие коллеги по многим музыкальным делам общаться до сих пор — так или иначе, главное, что таланта и того, и другого хватает, чтобы успешно тащить проекты и выпускать замечательные релизы, по ходу дела обмениваясь гостевыми музыкантами.
В конце месяца из «леса» выходит шестой полноформатник Diversum; на вокале ныне — бывший вокалист пауэр-метал коллектива GUARDIANS OF TIME Bernt Fjellestad. Пресс-релиз обещает нечто «совершенно уникальное» — и уже есть два трека, чтобы оценить, что да как.
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 23
Читайте также:
Обновления
-
Kirk Hammett об ужастиках: «Посмотрев этот фильм, я четыре месяца еженощно спал с зажженным светом»
-
Просто и со вкусом: новый альбом GOATWHORE «Angels Hung From The Arches Of Heaven»
-
Robert Fripp: «Мне 76 лет, с хрена ли меня должно волновать, кому что не нравится?»
-
Лучший концерт сезона: IRON MAIDEN и WITHIN TEMPTATION в Гринсборо
-
Очередной суперпроект: ELEGANT WEAPONS с участием музыкантов JUDAS PRIEST и PANTERA
-
IMMORTAL анонсировали новый альбом «War Against All»
-
DODHEIMSGARD отменяют концерты. «Успех не финален, провал не фатален».
-
В копилку ужастиков: новый клип GWAR «The Cutter» с участием Lzzy Hale
-
WOODS OF DESOLATION выпускают «The Falling Tide»
-
Самый страшный фильм сезона? В прокат вышел «Terrifier 2»
Комментарии
Дмитрий:
Добавлю Окулус, Омен (1976), Твин Пикс (начало), Ведьма из Блэр, Белый Шум, Дом 1000 трупов, Другие, Проклятие (2004), Мама (2013), Репортаж и Груз 200…
Vile:
весь нетфликс и амазон рядом не валялись по сравнению с Устрашающим 1,2 — оба в равной степени фееричны. как грится — сделаны с душой и любовью к жанру. вторая часть не…
mr. Shakal:
Merzbow:
Устрашающий 2 — шляпа из шляп. До первой части как до Луны. Сюжет настолько ужасен, что дальше некуда. И даже кровище не спасает.
Мясо ради мяса не канает.…
Mazay:
Шлак…
Дед Аким:
Все верно, может делать что захочет (в пределах закона) Это не наши пенсионеры — телевизор …
Дед Аким:
Обожаю эти группы, Шарон красавица великолепная, то что они вместе выступили в одном концерте, это просто праздник какой-то, отличный репортаж, Настя спасибо…
Ветошь:
Дед Аким:
Новинки
Начну с тяжелого, легенды блэк метала, новая работа …
Gerber:
Тварь:
Кататония для меня закончилась после альбома 2003 года.
Потом это стало неинтересно, пресно и с каждым разом все мертвее.
тут вообще ничего нет от той Кататонии — даж…
Зануда:
Меня немного бесит его вокал страдальческий, а музыка приятная …
Юрий:
Добавить комментарий