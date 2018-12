IN FLAMES в домике! Слушаем две новые темы, «(This Is Our) House» и «I Am Above»

В первый день весны 2019 IN FLAMES выпускают свой тринадцатый альбом I, The Mask, и, на равную радость любителей и ненавистников, шведы представили две новые темы, «(This Is Our) House» и «I Am Above». «Этот альбом — особенный для нас», — прочувствованно и шаблонно написал Anders Fridén.

«После выпуска Battles мы основали собственный фестиваль в Швеции, а также неустанно гастролировали по миру, чтобы еще сильнее укрепить связи с фанатами. И, я бы сказал, это явилось большим источником вдохновения для релиза. Наше путешествие продолжается так долго — и дорога возможностей с годами лишь расширяется. Мы невероятно благодарны за это, а также за суппорт, который делает все это возможным. Так что альбом I, The Mask посвящается фанам. Тем, кто позволяет нам продолжать работать над музыкой. И играть свои песни в турне каждый вечер. IN JESTERHEADS WE TRUST».