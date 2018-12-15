IN FLAMES в домике! Слушаем две новые темы, «(This Is Our) House» и «I Am Above»

В первый день весны 2019 IN FLAMES выпускают свой тринадцатый альбом I, The Mask, и, на равную радость любителей и ненавистников, шведы представили две новые темы, «(This Is Our) House» и «I Am Above». «Этот альбом — особенный для нас», — прочувствованно и шаблонно написал Anders Fridén.
«После выпуска Battles мы основали собственный фестиваль в Швеции, а также неустанно гастролировали по миру, чтобы еще сильнее укрепить связи с фанатами. И, я бы сказал, это явилось большим источником вдохновения для релиза. Наше путешествие продолжается так долго — и дорога возможностей с годами лишь расширяется. Мы невероятно благодарны за это, а также за суппорт, который делает все это возможным. Так что альбом I, The Mask посвящается фанам. Тем, кто позволяет нам продолжать работать над музыкой. И играть свои песни в турне каждый вечер. IN JESTERHEADS WE TRUST».
Из комментариев YouTube на новые темы
..Это именно то, чего я ждал!
..Хорошая песня IN FLAMES? Вау, внезапно!
..Среднестатистический вариант современного мелодик-метала. Нормально, слушать какое-то время можно. Но потом становится скучно.
..Это для тех, кому категорически не зашли предыдущие релизы!
..Звучит, как старый IN FLAMES. А я люблю старый IN FLAMES!
..Напоминает BULLET FOR MY VALENTINE.
..Просто грандиозно, перфектно!
..Дети, которые что-то скандируют в метал-песне, становятся неким клише.
..Да говно, Андерс поет так, как будто его горилла схватила за яйца.
..«I Am Above» хороша. А вторая похожа на беспозвоночный вариант BREAKING BENJAMIN.
..Понимаю, люди пишут песни так, как им нравится. Но это, простите, дерьмо.
..Люблю в IN FLAMES способность делать так, чтобы каждая песня не была похожа на другие.
..Продались. Что и неудивительно, ведь в группе не осталось ни одного оригинального участника.
..Метал они сменили на пластик.
..Вы испортили мой день…
..Ненавижу детские хоры.
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