IMMOLATION в феврале выпускают альбом «Atonement». «Это лучший звук в нашей истории»

В конце февраля отцы американской брутал-бласфемии IMMOLATION выпускают десятый альбом Atonement — и, кажется, новая песня под названием «Destructive Currents» станет наилучшим подарком в эту морозную рождественскую ночь. «Мы выбрали эту тему на роль сингла, поскольку она напориста, мрачна и агрессивна — а также сразу дает понять, чего ожидать от надвигающегося релиза. Тематически она посвящена стадному инстинкту человеческих масс, которые чрезмерно просто поддаются влиянию извне, несомые деструктивными потоками обмана, дезинформации и разрушения».

Ну а титульная тема альбома, посвященного проблемным сторонам и порокам современного общества, обличает религиозный экстремизм. В общем, кажется, из логова богохульников-агрессоров IMMOLATION выбрались на мощеную драмами социально-политическую дорожку — и, как утверждают сами музыканты, итог их долгой работы исключительно жуток и зловещ. «На этот раз нам удалось добиться именно того звучания, которого мы желали: продакшн подарил альбому массивный саунд и мрачную, пугающую атмосферу. Без преувеличения, это лучший звук во всей нашей истории. И мы очень гордимся полученным результатом».

Предыдущий лонгплей, Kingdom Of Conspiracy, вышел в 2013 году, — и, по словам басиста/вокалиста Росса Долана, основной композитор команды Роберт Вигна переживал с тех пор некоторый творческий ступор. Так что пришлось немного подождать, пока снова попрет.

«Первоначально предполагалось, что мы издадим альбом к концу 2016-го, но дело шло не особенно резво. Поэтому пришлось перенести на февраль. Nuclear Blast в этом плане на нас не давил. Говорили, мол, мы все понимаем, ребята, — работайте столько, сколько нужно. Главное, сделайте круто. Настолько круто, насколько вы только способны. Спешить в таком вопросе не стоит». В общем, люди там адекватные. Знают, что если уж мы соберемся что-либо выпускать, то это будет материал, которым мы сами сможем гордиться. И несмотря на то, что процесс занял больше времени, чем обычно, результат того действительно стоил».