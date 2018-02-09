И снова здравствуйте! Новый сингл KALMAH «The Evil Kin»

Многие ли тут до сих пор слушают группу KALMAH? Последний полноформатник мелодичных финнов, Seventh Swamphony, вышел в 2013 году, но для всех, кто скучал, есть хорошая новость! Альбом под названием Palo появится уже в начале апреля, а буквально здесь и сейчас можно ознакомиться с лирик-видео на песню «The Evil Kin». Которая предсказуема и… предсказуемо хороша!

«30 лет болотного безумия — и вот мы снова здесь, ощетинив рыболовные трезубцы, представляя свой восьмой альбом, — пишет гитарист Antti Kokko. — Песня «Evil Kin» идет первым синглом — и, должен сказать, ее риффы были написаны еще в 1991 году. Мы лишь смикшировали и отполировали их мелодикой KALMAH сегодняшних. Получилось идеальное представление, где мы были тогда — и к чему пришли нынче».