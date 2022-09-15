15.09.2022
И снова годный беларуский блэк: встречайте CIEMRA!Новинки и новости
CIEMRA, Мать Тьма, продолжает внушительную уже вереницу впечатляющих беларуских блэковых проектов, на этот раз с женским лицом и суровой харизмой злой ведьмы. Традиционно, состав группы публично не раскрывается, черные балахоны скрывают силуэты музыкантов (и кое-кто сходу ноет про «очередных наследников MGLA»), дожиночные серпы лупят по самому чувствительному — и дебютный клип группы «Serpent’s» хорош сразу всем!
Летом группа выпустила миник Agony Blasphemy, представлявший серьезную заявку на успех. А уж после «Serpent’s» приближающийся лонгплей The Tread Of Darkness будет ожидаться с двойным нетерпением.
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 202
4 комментария
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Комментарии
- Green: Здорово!!! Про «лонгплей The Tread Of Darkness будет ожидаться с двойным нетерпением» полностью…
- Владимир: Что тема отстой, что песня отстой и группа отстой. Музыкантам лучше в политику не лезть и музыкальным…
- Рог изобилия: Стандартно записанный, стандартно сведенный, стандартно пластмассовый блэк со стандартным клипом. Но…
- Юрий: Приятная музыка , без вопросов.
- Merzbow: очередные- это хорошо сказано. Так было есть и будет. Очередные, но не первые/первопроходцы.
- Мощный бизнес: — Наш вокалист спился и умер. — Давайте откроем бар!
- Anastasiya: Гитарист David Andersson R.I.P.
- Граф де Билл: Я человек простой: вижу Темный стул — покупаю винил
- Satan Claus: Постарела так (
- Anastasiya: НеАлександр написал(а): Анастасия, а куда с сайта делась статья от переобувальщиков korpiklaani?)) Что то…
- НеАлександр: Анастасия, а куда с сайта делась статья от переобувальщиков korpiklaani?)) Что то поменялось или…
- wisgest: Не скажу, что это для меня как-то сильно здорово, свежо, интересно, но в целом неплохо. Сравнивать не с чем…
- Алексей: А заете, почему говно (имхо)? Не потому, что трэк говно, или Доро говно (в детстве Warlock затирал на…
очередные- это хорошо сказано. Так было есть и будет.
Очередные, но не первые/первопроходцы.
Приятная музыка , без вопросов.
Стандартно записанный, стандартно сведенный, стандартно пластмассовый блэк со стандартным клипом.
Но то, что он из Беларуси — конечно же, «великое откровение» в жанре.
Здорово!!! Про «лонгплей The Tread Of Darkness будет ожидаться с двойным нетерпением» полностью согласен!