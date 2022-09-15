Ciemra
15.09.2022

И снова годный беларуский блэк: встречайте CIEMRA!

Новинки и новости

CIEMRA, Мать Тьма, продолжает внушительную уже вереницу впечатляющих беларуских блэковых проектов, на этот раз с женским лицом и суровой харизмой злой ведьмы. Традиционно, состав группы публично не раскрывается, черные балахоны скрывают силуэты музыкантов (и кое-кто сходу ноет про «очередных наследников MGLA»), дожиночные серпы лупят по самому чувствительному — и дебютный клип группы «Serpent’s» хорош сразу всем!

Летом группа выпустила миник Agony Blasphemy, представлявший серьезную заявку на успех. А уж после «Serpent’s» приближающийся лонгплей The Tread Of Darkness будет ожидаться с двойным нетерпением.

Количество просмотров: 202

4 комментария

  • Merzbow написал(а):

    очередные- это хорошо сказано. Так было есть и будет.
    Очередные, но не первые/первопроходцы.

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  • Юрий написал(а):

    Приятная музыка , без вопросов.

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  • Рог изобилия написал(а):

    Стандартно записанный, стандартно сведенный, стандартно пластмассовый блэк со стандартным клипом.
    Но то, что он из Беларуси — конечно же, «великое откровение» в жанре.

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  • Green написал(а):

    Здорово!!! Про «лонгплей The Tread Of Darkness будет ожидаться с двойным нетерпением» полностью согласен!

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