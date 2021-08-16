И лучшим альбомом первого полугодия 2021 становится…

CANNIBAL CORPSE Violence Unimagined! «Надеюсь, когда группы не станет и нас не станет тоже, кто-нибудь будет проводить, например, урок по истории дэз-метала и скажет: ‘CANNIBAL CORPSE. Эта банда всегда шла своим путем. И была брутальной до самого конца’. Надеюсь, за это нас и запомнят», — фантазировал недавно Paul Mazurkiewicz относительно творческого багажа коллектива, и пускай Violence Unimagined не стал каким-либо прорывным релизом в его дискографии, это все же чертовски отличный альбом в «каннибаловском» духе, но с гитарами Рутана.

С небольшим отрывом в голосовалке заслуженно значится GOJIRA Fortitude, и, как мне кажется, эти французские ребята постепенно, но уверенно выходят в первую лигу современного метала.

Почему народ голосовал за Eternal Hails DARKTHRONE (третье место), лично мне непонятно. Из привычки? Признания статуса? Или что интересного вы в нем нашли в принципе?..

Далее — долгожданное и чудесное возвращение LAKE OF TEARS с Ominous, интимно-домашний и грустный MOONSPELL Hermitage, непробиваемый ASPHYX с Necroceros и концентрированный HELLOWEEN с альбомом Helloween, который я, если честно, ожидала увидеть в числе топ-пятерки. Неотмеченным не остался также убедительный и экстремальный выброс IMPALED NAZARENE на альбоме Eight Headed Serpent: за время большой паузы в дискографии горячие финские парни в очередной раз озверели и выдали отличный релиз.

Результаты можно посмотреть тут — в целом полугодие по релизам оказалось довольно спокойным, но качественным. О своих открытиях (что непременно надо послушать!), пишите, пожалуйста, в комментариях, а что принесет остаток года — посмотрим, оценим. Пока из числа вышедших с июля ставлю, пожалуй, на DIE APOKALYPTISCHEN REITER.

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