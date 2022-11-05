Holy Moses sabina album
05.11.2022

HOLY MOSES прощаются со сценой: последний альбом и последний тур

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HOLY MOSES объявили 2023-й последним прощальным: весной у ветеранской команды с вечной юной и по-мальчишески боевой Сабиной выйдет альбом Invisible Queen, за коим последует набор концертных дат.

«Я пришла в HOLY MOSES в декабре 1981 года, и это кардинальным образом поменяло путь, который ранее для себя наметила в жизни. Наш первый альбом 1986-го назывался Queen Of Siam, и сейчас, чтобы закруглиться, мой последний диск с HOLY MOSES, 12 альбом группы получил вывеску Invisible Queen. После 42 насыщенных лет, выпустив уйму классных альбомов, отыграв уйму фантастических шоу и получив уйму невероятного опыта, пора объявлять финальную главу этой книги.

HOLY MOSES никогда не записывали стандартных трэшевых песен, и никогда не станут. Мы делаем вещи только так, как хотим сами, не допуская компромиссов, не следя за трендами и ожиданиями. Нет нужды пытаться понравиться всем. У нас всегда был свой бренд и свой звук».

Некоторые из уже объявленных выступлений:
19.05.2023 DE — Kirchdorf @ Bavarian Battle Open Air
20.05.2023 BE — Ostend @ Huginns Awakening Fest VII
08.-10.06.2023 CZ — Frýdek-Místek @ HellPdays Festival 2023
28.07.2023 SLO — Tolmin @ Tolminator
13.08.2023 BE — Kortrijk @ Alcatraz Festival
15-20.09.2023 DE – Kiel @ Full Metal Cruise X Part I

Holy Moses sabina

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1 comment

  • DimaCar написал(а):

    Последний альбом был шикарным. Надеюсь, справятся с задачей и в этот раз!http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_heart.gif

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