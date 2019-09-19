Hitkiller.com 10 лет — и время перемен!

В этом сентябре сайту исполняется уже 10 лет — и, не вдаваясь в банальности и сентиментальности, я хочу поблагодарить всех, кто за эти годы так или иначе стал его частью. Интерактив — наше все!.. И, пожалуйста, не уходите. По возможности.
Внезапно получилось так, что уже в октябре я собираюсь уехать из Беларуси за океан — навсегда ли, надолго ли, пока сказать трудно. Сложно прогнозировать, как все получится в стране, в которой ранее даже и не бывал. Но явно не меньше года-двух. Сайт, конечно же, продолжит существовать (с поправкой на часовой пояс), но есть пара нюансов, которые мне хотелось бы прояснить с вашей помощью.
По очевидным причинам обзоров минских концертов не будет — да и анонсы станут появляться значительно реже. При этом любопытно будет посмотреть на метал-мероприятия США, посетить фестивали (70000 Tons of Metal — мечта!), а также пообщаться с разными музыкантами в «естественной среде обитания» (правда, придется научиться нормально фотографировать/делать видеоинтервью). Стоит ли оставлять афишу концертов Минска? Нужно ли освещать новинки белсцены? Полезны ли вам анонсы минских мероприятий? Проголосуйте, пожалуйста, в опросе ниже (можно выбрать любое количество опций), а также пишите в комментариях, какого рода изменения и обновления вы хотели бы видеть на сайте. Спасибо!
Настя, огромное спасибо Тебе за твой труд в несении не только метала, но и вообще всяческого свободомыслия и антиклерикализма в массы. Благодаря Тебе я познакомился с огромным пластом разнообразной музыки — не только металической — мимо которой, при других обстоятельствах, прошёл бы не останавливаясь — и много бы потерял. А так же с другими связанными с металом видами искусств — прежде всего, с живописью и вообще с визуальным оформлением.
Как и многие, я пришёл на Твой ресурс «по инерции» М-журнала и Твоего совместного со Жменом интернет-проекта. Я читаю «Хиткиллер» с первых дней его существования. Во времена М-журнала мне не особенно нравились Твои материалы, ибо они зачастую были и чрезмерно субъективны, и написаны «на отъебись». На «Хиткиллере» же явно прочувствовался переход на более высокий качественный уровень. Причём планка постоянно, год от года, повышалась. Возможно, и потому, что пишется не «для дяди», да и объёмы гнать не нужно. Также Тебе удалось сохранить запал молодости, энергию и заинтересованность. Это круто. Видно, что Ты не тупо «копипастишь» очевидные новости с мэйджоров, а придумываешь и реализуешь свои идеи, находишь нестандартную информацию и способы её подачи. Ещё раз благодарю Тебя за Твой труд и желаю успехов в Новом Свете. Follow the path of Death and worship Satan! Infernal Hails!
Эх, вот бывало, залажаешь ты каких-нить молодых талантов, а они придут и сайт уронят. Металлика и Мановар так не смогут. Золотые времена уходят!
Я жду и обзоров, и интервью оттуда. По-прежнему хочется видеть и афишку, и рецензии на беларускую музыку, но понимаю, что издали это все поддерживать гораздо сложнее…
Главное, конечно, — удачи на новом месте. Пусть всё будет круто и всё получится!!
Ой, и это, выпьем же за юбилей Хиткиллера! Ура!
Уже лет 5 каждое утро под кофе обязательно проверяю hitkiller, это стало чем-то самим собой разумеющимся. Спасибо за вашу работу, надеюсь на новый виток развития сайта, будет интересно почитать что-то локальное и субъективное от вас из-за океана. Успехов во всем!
Настя, я не из Беларуси, но постоянно читаю hitkiller. Помню твои материалы в Legion и M, и несколько лет назад как-то случайно нашел hitkiller. Что сказать — с юбилеем, пусть сайт дальше живет и процветает, а тебе лично — успехов на новом месте, пусть все сложится хорошо
Огромное ,человеческое спасибо Настя !!!!!!!!!Удачи!!!!!!!!У Вас все получится!!!!!!Ну и не забывайте про земляков!
Дзякуй за працу! Чытаю Гіткілер 10 гадоў і спыняцца не зьбіраюся. А навіны і канцэрты цікавяць і «адтуль», і «адсюль». Усё цікавіць. І паболей.
Loretta написал(а):
Ой, и это, выпьем же за юбилей Хиткиллера! Ура!
И немедленно выпил!
Loretta написал(а):
Эх, вот бывало, залажаешь ты каких-нить молодых талантов, а они придут и сайт уронят.
Дааа… Утром 06.11.2011. Настя проснулась знаменитой, а антивир не пускал меня на «Хиткиллер» — мол, там червиё и трояны.
С тех пор Джаред Лето достиг полусотенки, два раза провёл операцию по смене пола и родил двойню от премьер- министра Канады. А казалось бы, ещё вчера маленькие эмо разрезали триплекс стеклопакетов тугой струёй кровавого поноса. Да, время летит!
Настя, спасибо огромное за твой прекрасный информационный портал в мир тяжелой музыки, прежде всего Беларуси, а также всего мира. Вот уже как семь лет подряд начинаю едва ли не каждое свое утро с просмотра твоего сайта на предмет новых статей и впечатлений и благодаря твоей неустанной деятельности открыл для себя много новой и интересной музыки! Успехов на том берегу океана! Ждем Hitkiller.2.0/USA!
Анастасия, Большое тебе Металлической спасибо за работу, репортажи, отчёты с концертов!! Покажи там капиталистам!!!
Удачи и успеха на новом месте
Мои поздравления с юбилеем!!! Ну и пускай всё сложится, правда, а информационных поводов найдётся много новых! Ведь не одним рэпом живы Штаты же
Спасибо за 10 лет Хиткиллера и более 20 лет журналистики! Читаю практически с первой статьи.
Ad Noctum написал(а):
Возможно, и потому, что пишется не «для дяди», да и объёмы гнать не нужно.
Именно так! М-журнал давал массу удивительных возможностей: послушать музыку на промо-дисках, которой еще не было ни у кого; получить возможность поговорить с метал-звездами, при одном упоминании имен которых тряслись руки (и голос в телефоне), но при этом рутины в стиле «надо 20 рецензий до завтра» и «поговори с этими пацанами, пресс-релиза пока нет, дисков нет, я вообще не очень знаю, что они играют» тоже хватало, поэтому даже с крутецкими — как потом оказывалось — коллективами, бывало, выходила шаблонная ерунда.
Спасибо за большой душевный пост, я расчувствовалась с утра! Нужно срочно послушать новый CULT OF LUNA для успокоения нервов.
Вообще, всем огромное СПАСИБО за хорошие слова и пожелания!!! Сразу видишь смысл в том, что делаешь Ну и да, пару концертов в Минске таки еще осталось: нельзя так просто свалить, не посмотрев Диммуборгир в Репаблике!
Анастасия, спасибо за наше счастливое детство! Ваш сайт это один из немногих живых ресурсов, упоминающих группы белорусской сцены, и хотелось бы, чтобы материалов о них не становилось меньше. Но понимаю, что это очень сложно сделать с другого конца планеты.
Удачи в штатах! Верю, что человек, пишущий о метале на протяжении 20 лет, не может просто так с этим завязать. Так что ждем новых материалов :)
Включу в честь тебя песню KYPCK «1917».
Анастасия, спасибо за отличнейший сайт, и успехов в новых начинаниях, пусть всё получится, как минимум, не хуже, чем задумала.
Настя, удачи тебе! У тебя все получится!
Vitali написал(а):
Анастасия, спасибо за наше счастливое детство! Ваш сайт это один из немногих живых ресурсов, упоминающих группы белорусской сцены, и хотелось бы, чтобы материалов о них не становилось меньше. Но понимаю, что это очень сложно сделать с другого конца планеты.
Удачи в штатах! Верю, что человек, пишущий о метале на протяжении 20 лет, не может просто так с этим завязать. Так что ждем новых материалов :)
Подпишусь под каждым словом, от себя и добавить как-то нечего. Спасибо за Ваш труд. Привет из Мск. Ave & Hail.
Отличная работа! Я из России, но здесь ежедневно
Настя проделала большую работу! Отличный сайт, много новостей, премьер, разнообразие групп и жанров, а читать репортажи и интервью просто праздник, настолько профессионально и качественно все сделано! Спасибо Насте за это! Удачи, успеха во всех делах! Будем ждать новостей, все получится!
Anastasiya написал(а):
нельзя так просто свалить, не посмотрев Диммуборгир в Репаблике
Ахаха, здесь нужен срач на уровне легендарного крестового похода эшелона.
Независимо от каких-либо внешних факторов (переезды, перелёты, переплёты, перекосы, перекусы) следил и буду следить за новостной лентой Hitkiller. Анастасии — успехов и удачи за кордоном, надеюсь не забросишь сайт в суете бытовой рутины! Спасибо за чтиво, в наше время пустопорожней комиксоидной хунты действительно важен авторский материал и соответствующее отношение к делу!
С ума сойти, 10 лет. Читаю не с самого начала, но лет 8 точно — еще тот самый набег Эшелона в реальном времени наблюдал. Спасибо, Анастасия! Удачи на новом месте, и ждем новых статей. Белорусский, американский — не важно, главное, чтобы вы продолжали писать про метал!
Куда ж я денусь!!!
Настя спасибо за титанический труд! Очень много отличной музыки появилось в моей жизни ,только с твоего благословения.
Ты Анастасия ,это метал в этой стране! А теперь будет и не только в этой. Успехов на новом месте. И во имя сатаны! Не останавливайся!