Hitkiller.com 10 лет — и время перемен!

В этом сентябре сайту исполняется уже 10 лет — и, не вдаваясь в банальности и сентиментальности, я хочу поблагодарить всех, кто за эти годы так или иначе стал его частью. Интерактив — наше все!.. И, пожалуйста, не уходите. По возможности.

Внезапно получилось так, что уже в октябре я собираюсь уехать из Беларуси за океан — навсегда ли, надолго ли, пока сказать трудно. Сложно прогнозировать, как все получится в стране, в которой ранее даже и не бывал. Но явно не меньше года-двух. Сайт, конечно же, продолжит существовать (с поправкой на часовой пояс), но есть пара нюансов, которые мне хотелось бы прояснить с вашей помощью.

По очевидным причинам обзоров минских концертов не будет — да и анонсы станут появляться значительно реже. При этом любопытно будет посмотреть на метал-мероприятия США, посетить фестивали (70000 Tons of Metal — мечта!), а также пообщаться с разными музыкантами в «естественной среде обитания» (правда, придется научиться нормально фотографировать/делать видеоинтервью). Стоит ли оставлять афишу концертов Минска? Нужно ли освещать новинки белсцены? Полезны ли вам анонсы минских мероприятий? Проголосуйте, пожалуйста, в опросе ниже (можно выбрать любое количество опций), а также пишите в комментариях, какого рода изменения и обновления вы хотели бы видеть на сайте. Спасибо!

Что делать с минской афишей? Мне все равно, не пользуюсь

Оставляй как есть - это удобно. Более подробные анонсы не нужны

Хотелось бы видеть и афишу, и анонсы минских концертов

Хотелось бы, чтобы в принципе новостей о белсцене стало не меньше, чем раньше

Мне интересней, как у них там, чем все, что происходит в РБ

Черт с ними, концертами, хочется больше других новостей и интервью

Хотелось бы, чтобы после минских концертов появлялись хотя б фоторепортажи результаты