HEILUNG представили новую тему «Norupo»

Магические, рунические, волшебные, ужасные, невероятные нео-фолкеры HEILUNG представили трек «Norupo» из грядущего в июле альбома Futha.

, рубрика(и): Быстрые новости

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Комментарии

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  1. griwski 10.04.2019 в 10:34

    Очень хорошо! Но я уже не представляю как они смогут прыгнуть выше своего live-альбома.

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