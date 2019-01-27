HECATE ENTHRONED выпускают «Dusk And Her Embrace»… ой, простите, «Embrace Of The Godless Aeon»

Кто скучал по симфо-блэку олдовых формаций, вот вам пожалуйста! Своими новыми песнями HECATE ENTHRONED готовы не только вернуть в благословенный период, когда был актуален спор, мол, кто круче, «крадле» или «димму», но и порадовать всех тосковавших по голосу Sarah Jezebel Deva. Здесь она снова есть. Равно как и симпатичный симфо-блэк метал, обретший в пятницу форму альбома Embrace Of The Godless Aeon.

Sarah Jezebel Deva Hecate Enthroned Любопытно, что в процессе работы над диском между олдскульной частью команды (из 90-х в ней по-прежнему оба гитариста, а также предводитель, басист Dylan Hughes) и вокалистом Elliot Beaver, пришедшим в 2013-м, возникли непреодолимые разногласия по поводу стилистики, и теперь у британцев новый фронтмен, Joe Stamps из молодой молодик-блэк банды CHILD OF ASH. Если вы, конечно, заметите разницу.

, рубрика(и): Блог

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Комментарии

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  1. DimaCar 28.01.2019 в 11:47

    Сара Джизебель прижала парней к ногтю и показала как правильно играть трю? :D

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  2. Зануда 28.01.2019 в 17:38

    Не ново, но добротно, я считаю. С хорошей долей ностальжи.

    >>>

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