HECATE ENTHRONED выпускают «Dusk And Her Embrace»… ой, простите, «Embrace Of The Godless Aeon»

Кто скучал по симфо-блэку олдовых формаций, вот вам пожалуйста! Своими новыми песнями HECATE ENTHRONED готовы не только вернуть в благословенный период, когда был актуален спор, мол, кто круче, «крадле» или «димму», но и порадовать всех тосковавших по голосу Sarah Jezebel Deva. Здесь она снова есть. Равно как и симпатичный симфо-блэк метал, обретший в пятницу форму альбома Embrace Of The Godless Aeon.

Любопытно, что в процессе работы над диском между олдскульной частью команды (из 90-х в ней по-прежнему оба гитариста, а также предводитель, басист Dylan Hughes) и вокалистом Elliot Beaver, пришедшим в 2013-м, возникли непреодолимые разногласия по поводу стилистики, и теперь у британцев новый фронтмен, Joe Stamps из молодой молодик-блэк банды CHILD OF ASH. Если вы, конечно, заметите разницу.