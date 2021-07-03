Heavy Metal Television перезапускается на новых площадках: даешь круглосуточный метал в каждый дом!

Тематический канал «Heavy Metal Television», запущенный в 2012-м в круглосуточный интернет-эфир, за прошедшую декаду особенно не взлетел. Изначально толковая идея (актуальные метал-клипы перемежаются с авторскими программами, концертными записями и разного рода жанровыми подборками) была испорчена слабой реализацией: то ли не справляясь с трафиком, то ли еще по каким-то причинам в определенные моменты видео начинали тормозить и бесить — при том, что качество трансляции трудно было назвать топовым. Тем не менее — внезапно! — проект дожил до 2021-го, и в понедельник 5 июля ожидается его глобальный перезапуск на новых площадках.

«Сейчас самый подходящий момент, — утверждает руководитель «тяжелого телика» Chris Akin, — мы живем в цифровом веке, в видео-эпохе, в период, когда создается самая лучшая музыка, — и при этом не имеет специализированного ресурса, где б ее можно было презентовать. Ежедневно появляется масса крутого рока и метала. Клипы стали гораздо качественнее, чем когда-либо ранее. Тем не менее, огромное количество металхедов прислушивается к гундежу старперов, нудящих, мол, «Rock Is Dead». Да не умер он вовсе! Просто его негде показывать. И перезапуском «Heavy Metal Television» мы готовы изменить эту ситуацию».

Итак, помимо обновленного сайта телеканала, авторы предлагают несколько опций для просмотра: встроенное видео в Facebook; стрим посредством мобильных приложений на iOS и Android; ознакомление с помощью Chromecast и Amazon Fire. К осени этого года также планируются каналы на Roku и Apple TV.

Другими словами, вместо статичного формата «как в телике» авторы решили пристроиться к миру подкастов, стримов, а также просмотра на ходу в мобильных устройствах. Инструкции, ссылки и анонсы некоторых передач можно найти на сайте www.heavymetaltelevision.net, и, если все будет адекватно работать, это действительно стоит внимания.

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