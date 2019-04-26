HATE открывают «аурические врата Велеса». Слушаем новинку поляков «Sovereign Sanctity»

В июне поляки HATE выпускают одиннадцатый полноформатник «Auric Gates Of Veles», в котором, как говорит пресс-релиз, продолжит «углубляться в славянский мистицизм».

«Мы решили развить темы, поднятые на альбоме 2017 года Tremendum, лирически и музыкально, — говорит Adam «ATF Sinner» Buszko, — при этом сделав ритм-секцию острее и четче, с ориентиром на дэз-метал. Кроме того, ожидайте сокрушительную волну гитарного звука с мрачными эмбиентальными фоновыми элементами.

Мы хотели, чтобы песни звучали, как гимны, и первым синглом выбрали «Sovereign Sanctity», которая является великолепным примером подобной «гимновости». Также, мне кажется, это одна из лучших тем, которые мы записали за последние годы».