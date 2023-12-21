Грязь, любовь и ревущие красотки (с кишочками): смотрим последние клипы INFECTED RAIN

Когда-то молдавская, а ныне международная (например, вокалистка Lena Scissorhands какое-то время назад переехала в Лас-Вегас, что сильно помогает коллективу не вылазить из американских туров) группа INFECTED RAIN в этом году кардинально сменила состав. Ушли братья Владимир и Сергей Бабич, игравшие с истоков и почти с истоков; на бас-гитаре появилась эффектная итальянка Alice Lane, ну а из изначального «дождевого» набора остались только Лена и гитарист Vadim «Vidick» Ojog.

«Time — это не просто альбом, это дорога, это отражение нашей эволюции как INFECTED RAIN, — отрекламировали ребята февральский полноформатный релиз, шестой студийник своей экспрессивной дискографии. — Ибо время как таковое — не мера; это бесконечно текущий поток, вбирающий как изменения, так и нечто неотъемлемо-характерное. Наше восприятие времени точно отражает содержимое диска: это шанс отрефлексировать прошлое, принять настоящее и мечтать о будущем. Красота и грубая сила — вот что такое время, что такое Time«.

Из альбома уже представлено несколько синглов: «грязный» клип «Never To Return», заводная и одновременно трогательная тема «Dying Light», а еще кое-что про любовь да кишочки: «Because I Let You».

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