Группа RUSSKAJA все-таки развалилась. «Советские образы и стилистика замараны навсегда»Блог
В конце прошлого года я писала об австрийской группе RUSSKAJA, которая, несмотря ни на что, решила выпустить новый альбом Turbo Polka Party. И альбом вышел. Однако музыканты все же не выдержали.
«Мы решили закончить историю группы. Конечно, грустно это делать после 18 лет работы, однако продолжающаяся война в Украине, инициированная Россией в феврале прошлого года, не позволяет нам далее сатирически использовать советскую символику и язык. Помимо того, что группа называется «русская», ее творчество базируется на этих атрибутах, которые более 30 лет назад привез с собой в Австрию наш вокалист, рожденный в СССР.
То, что было когда-то забавным в нашем творчестве, сейчас оставляет лишь горечь, и мы не можем выходить на сцену, не ощущая, как эта горечь сочится из каждой ноты и каждого слова. Вся наша лирика как будто обрела новый смысл, и мы не желаем ассоциироваться с ним более, потому как в этих ассоциациях поселились война, смерть, преступления, кровь.
Мы высказывали публично свою позицию, поясняли, о чем поет коллектив, — однако сами чувствуем, что этого недостаточно, и что этого уже не изменишь. Война не остановится в ближайшее время, да если бы и остановилась, советские образы и стилистика замараны навсегда.
Помимо прочего, RUSSKAJA стала объектом ненависти в Сети, и каждый наш сингл ежедневно вызывает потоки говна. Нас продолжают называть пророссийскими, обвиняют в поддержке страны-террориста, хотя на деле мы на совершенно другой стороне. В конечном итоге нас стал беспокоить вопрос безопасности команды, всех людей, которые с нами работают, — и мы бы не хотели рисковать нарваться на неприятности, когда начнем играть концерты.
Для большинства из нас RUSSKAJA была не просто группой, но также жизнью. И решение уйти страшно печалит всех — однако на фоне всего, что происходит с 24 февраля 2022 года, у нас нет других выходов. Надеемся, что фэны, промоутеры, коллеги поймут, через какой ад мы проходим, хороня свое детище после всех этих лет. И в качестве последнего подарка оставляем всем вам Turbo Polka Party».
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 1 399
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Группа RUSSKAJA все-таки развалилась. «Советские образы и стилистика замараны навсегда»
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Комментарии
СиРОЖА:
Кирк Хэммет написал(а):
СиРОЖА написал(а):
Юрий написал(а):
Никогда не нравилась эта группа , херь , не жалко.
Ну если тебе это никогда не нравилось,это вовсе не …
Bronco:
Александр написал(а):
Виктор написал(а):
Русским вообще не надо идти в кино. Никогда они этого не умели
С развалом Союза — да. Хорошие фильмы после этого собв…
Кирк Хэммет:
СиРОЖА написал(а):
Юрий написал(а):
Никогда не нравилась эта группа , херь , не жалко.
Ну если тебе это никогда не нравилось,это вовсе не значит что это херь
З…
Виктор:
Александр написал(а):
Бандана на голове не треснет от запросов, чепуха?)))
вся чепуха осталась в твоей стране, так что не переживай…
СиРОЖА:
Юрий написал(а):
Никогда не нравилась эта группа , херь , не жалко.
Ну если тебе это никогда не нравилось,это вовсе не значит что это херь…
juris:
Cenotaph:
Юрий:
Merzbow:
обычные мейнстримовые ссыкуны. Где-то в Австралии смеётся Дуглас Пирс, который эксплуатирует не менее экстремальные образы (в иронично-сатиричном ключе) ещё с 80-х.…
Дружище Христос:
Bronco написал(а):
PitBull написал(а):
Как по мне, так КиШ — унылое распиаренное г. Спроси любого говнаря из 00-х, что он слушает — так это будут Киш, Арея и Раммштайн.
А …
Александр:
Русским вообще не надо идти в кино. Никогда они этого не умели, и никогда не будут уметь, потому что кино не терпит халтуры — вся халтура всег…
Bronco:
PitBull написал(а):
Как по мне, так КиШ — унылое распиаренное г. Спроси любого говнаря из 00-х, что он слушает — так это будут Киш, Арея и Раммштайн.
А еще Сектор га…
Bronco:
Сколько ни пытался врубиться в эту группу (попыток было овермного, с 90х), все было тщетно. Не понимаю чего от них тащутся.…
обычные мейнстримовые ссыкуны. Где-то в Австралии смеётся Дуглас Пирс, который эксплуатирует не менее экстремальные образы (в иронично-сатиричном ключе) ещё с 80-х.
Никогда не нравилась эта группа , херь , не жалко.
шутка затянулась — кринж длился не долго, однако
Юрий написал(а):
Никогда не нравилась эта группа , херь , не жалко.
Ну если тебе это никогда не нравилось,это вовсе не значит что это херь
СиРОЖА написал(а):
Юрий написал(а):
Никогда не нравилась эта группа , херь , не жалко.
Ну если тебе это никогда не нравилось,это вовсе не значит что это херь
Золотые слова, СиРОЖА. Золотые слова.
Кирк Хэммет написал(а):
СиРОЖА написал(а):
Юрий написал(а):
Никогда не нравилась эта группа , херь , не жалко.
Ну если тебе это никогда не нравилось,это вовсе не значит что это херь
Золотые слова, СиРОЖА. Золотые слова.
Хэммет,ты когда перестанешь мучать гитару?40 лет уже мучаешь,а то и больше,а толку никакого,все соло кривые.Че с тобой не так?