RUSSKAJA band
06.02.2023

Группа RUSSKAJA все-таки развалилась. «Советские образы и стилистика замараны навсегда»

Блог

В конце прошлого года я писала об австрийской группе RUSSKAJA, которая, несмотря ни на что, решила выпустить новый альбом Turbo Polka Party. И альбом вышел. Однако музыканты все же не выдержали.

«Мы решили закончить историю группы. Конечно, грустно это делать после 18 лет работы, однако продолжающаяся война в Украине, инициированная Россией в феврале прошлого года, не позволяет нам далее сатирически использовать советскую символику и язык. Помимо того, что группа называется «русская», ее творчество базируется на этих атрибутах, которые более 30 лет назад привез с собой в Австрию наш вокалист, рожденный в СССР.

То, что было когда-то забавным в нашем творчестве, сейчас оставляет лишь горечь, и мы не можем выходить на сцену, не ощущая, как эта горечь сочится из каждой ноты и каждого слова. Вся наша лирика как будто обрела новый смысл, и мы не желаем ассоциироваться с ним более, потому как в этих ассоциациях поселились война, смерть, преступления, кровь.

Мы высказывали публично свою позицию, поясняли, о чем поет коллектив, — однако сами чувствуем, что этого недостаточно, и что этого уже не изменишь. Война не остановится в ближайшее время, да если бы и остановилась, советские образы и стилистика замараны навсегда.

Помимо прочего, RUSSKAJA стала объектом ненависти в Сети, и каждый наш сингл ежедневно вызывает потоки говна. Нас продолжают называть пророссийскими, обвиняют в поддержке страны-террориста, хотя на деле мы на совершенно другой стороне. В конечном итоге нас стал беспокоить вопрос безопасности команды, всех людей, которые с нами работают, — и мы бы не хотели рисковать нарваться на неприятности, когда начнем играть концерты.

Для большинства из нас RUSSKAJA была не просто группой, но также жизнью. И решение уйти страшно печалит всех — однако на фоне всего, что происходит с 24 февраля 2022 года, у нас нет других выходов. Надеемся, что фэны, промоутеры, коллеги поймут, через какой ад мы проходим, хороня свое детище после всех этих лет. И в качестве последнего подарка оставляем всем вам Turbo Polka Party».

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6 комментариев

  • Merzbow написал(а):

    обычные мейнстримовые ссыкуны. Где-то в Австралии смеётся Дуглас Пирс, который эксплуатирует не менее экстремальные образы (в иронично-сатиричном ключе) ещё с 80-х.

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  • Юрий написал(а):

    Никогда не нравилась эта группа , херь , не жалко.

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  • juris написал(а):

    шутка затянулась — кринж длился не долго, однакоhttp://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_yahoo.gif

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  • СиРОЖА написал(а):

    Юрий написал(а):
    Никогда не нравилась эта группа , херь , не жалко.
    Ну если тебе это никогда не нравилось,это вовсе не значит что это херь

    >>>
  • Кирк Хэммет написал(а):

    СиРОЖА написал(а):
    Юрий написал(а):
    Никогда не нравилась эта группа , херь , не жалко.
    Ну если тебе это никогда не нравилось,это вовсе не значит что это херь
    Золотые слова, СиРОЖА. Золотые слова.

    >>>
  • СиРОЖА написал(а):

    Кирк Хэммет написал(а):
    СиРОЖА написал(а):
    Юрий написал(а):
    Никогда не нравилась эта группа , херь , не жалко.
    Ну если тебе это никогда не нравилось,это вовсе не значит что это херь
    Золотые слова, СиРОЖА. Золотые слова.
    Хэммет,ты когда перестанешь мучать гитару?40 лет уже мучаешь,а то и больше,а толку никакого,все соло кривые.Че с тобой не так?

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