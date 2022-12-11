russkaja to release turbo polka party album
11.12.2022

Группа RUSSKAJA в новой песне «No Borders» предлагает стереть границы

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С началом войны для австрийской лубочной группы RUSSKAJA, играющей утяжеленный ска-панк в нарочитом «советско-русском» стиле (водка, матрешка, медведи в ушанке), наступили сомнительные времена. Далеко не все и не везде оценят сейчас, например, мерч или диски с надписью «Русская». Однако коллектив (у музыкантов русские и украинские корни, но вообще они таки австрийцы) решил не сдаваться — равно как и Napalm Records.

Так, в январе выходит альбом под названием Turbo Polka Party, а миротворческий клип «No Borders» готов к просмотру. Также в честь выпуска сингла в продажу поступила футболка «No Borders», доход от реализации которой пойдет на благотворительность: в помощь украинским беженцам.

…No borders, no wars
We‘re equal, all the same
No nations, no fighting
Just stop this game…

Дополняя и без того достаточно контроверсивную картину, в видео ребята запихнули радужный флаг — поэтому не стоит удивляться, что в комментариях к клипу разверзся некоторый ад. Так что если RUSSKAJA пацифистически-наивно топит за мир и любовь, послание цели своей, по всей очевидности, не достигло.

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2 комментария

  • Спадар Антось написал(а):

    Ніколі ня слухаў іх праз назву. А пасьля такога ніколі ня буду.

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  • Merzbow написал(а):

    кстати, заметил что награда центра Кеннеди напоминает этот флаг радужный. Лошки если увидят- тоже поведутся я думаю)
    По музыке- срань лютая. Удивляют черти на ютьюбе которые первый раз слышат ска металл- что это якобы что-то новое. Походу, люди в андегрунд не могут.

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