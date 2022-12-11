Группа RUSSKAJA в новой песне «No Borders» предлагает стереть границы

Группа RUSSKAJA в новой песне «No Borders» предлагает стереть границыНовинки и новости
С началом войны для австрийской лубочной группы RUSSKAJA, играющей утяжеленный ска-панк в нарочитом «советско-русском» стиле (водка, матрешка, медведи в ушанке), наступили сомнительные времена. Далеко не все и не везде оценят сейчас, например, мерч или диски с надписью «Русская». Однако коллектив (у музыкантов русские и украинские корни, но вообще они таки австрийцы) решил не сдаваться — равно как и Napalm Records.
Так, в январе выходит альбом под названием Turbo Polka Party, а миротворческий клип «No Borders» готов к просмотру. Также в честь выпуска сингла в продажу поступила футболка «No Borders», доход от реализации которой пойдет на благотворительность: в помощь украинским беженцам.
…No borders, no wars
We‘re equal, all the same
No nations, no fighting
Just stop this game…
Дополняя и без того достаточно контроверсивную картину, в видео ребята запихнули радужный флаг — поэтому не стоит удивляться, что в комментариях к клипу разверзся некоторый ад. Так что если RUSSKAJA пацифистически-наивно топит за мир и любовь, послание цели своей, по всей очевидности, не достигло.
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 497
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2 комментария
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Комментарии
Писюн с глазами:
Докладываю: в 1987 я был маленьким беззаботным писюнишкой, не догадывающимся, что Чернобыль уже вовсю оказывает на меня пагубное влияние.…
Писюн с глазами:
Gerber написал(а):
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Skitzo:
Ну песня и правда охуенная. Если весь альбом будет такой, поеду на концерт
Для меня это пер…
Merzbow:
кстати, заметил что награда центра Кеннеди напоминает этот флаг радужный. Лошки если увидят- тоже поведутся я думаю)
По музыке- срань лютая. Удивляют черти на ютьюб…
Спадар Антось:
Ніколі ня слухаў іх праз назву. А пасьля такога ніколі ня буду.…
vargu:
послушник:
ёй, тьфу на галиматью в лосинах ! в 1987-м можно было слушать Scream Bloody Gore вокально-инструментального ансамБЛЯ Death …
послушник:
досмотрел до «»»я уехал до ибо всё понимал»»» , ибо в моём понимании сей персонаж раскрыл этими словами свою сущность как человек-рти ……
Gerber:
Ну вот есть же, мягко говоря, бэкграунд? Зачем кому-то показывать, что вы умеете в двойную бочку или залихватские скоростные запилы. Мол — «мы не старперы». Да никто уж…
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Не знаю кто такой Сергей Иофик, но вот ведущая интервью шикарная!!!! Если кто-нибудь смотрит телевидение, то есть такая ведущая — Лера Кудря…
Metaller555:
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Кирилл Юрич:
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Ніколі ня слухаў іх праз назву. А пасьля такога ніколі ня буду.
кстати, заметил что награда центра Кеннеди напоминает этот флаг радужный. Лошки если увидят- тоже поведутся я думаю)
По музыке- срань лютая. Удивляют черти на ютьюбе которые первый раз слышат ска металл- что это якобы что-то новое. Походу, люди в андегрунд не могут.