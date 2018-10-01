Так и хочется приписать к заголовку «зачем-то». Итак, на 50-м году существования коллектива, в котором из оригинального состава остался только 72-летний басист Pete Agnew, динозавр по имени NAZARETH записал 24 альбом Tattooed On My Brain и даже выпустил видео на титульную вещь. На вокале там теперь некто Carl Sentance (по меркам группы молодушка: нет еще и 60-ти), а звучание группы, изменив до неузнаваемости, сделали настолько моднейшим, насколько могли.
Группа NAZARETH выпускает новый альбом
Anastasiya, рубрика(и): Быстрые новости
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Теги: Nazareth
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