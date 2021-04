Группа, которую не хочется слушать, но интересно смотреть: VAN CANTO выпускают новый альбом

25 лет назад, когда VAN CANTO выстрелили дебютником A Storm To Come с идеей исполнять метал а капелла (драммер + мужской и женский вокал + трое певцов, изображающих разные музыкальные инструменты), это было свежо, необычно и круто. Со своими ролями немцы справлялись отлично, а пробелы в аранжировках (отвлекаясь от акапелльной фишки, играют поют они вполне заурядный пауэр) с лихвой восполнялись энергией, жизнерадостностью и харизмой. Плюс невозможно не уважать людей, способных полтора часа на сцене имитировать, например, бас-гитару!

Обычно экзотические хайповые проекты недолговечны, как хомяки, — однако VAN CANTO удивили и тут. На сегодняшний день у команды — состав которой незначительно менялся, но кардинальных перемен не претерпевал, — семь полноформатных альбомов. И на подходе восьмой: To The Power Of Eight стартует в июне.

Если свежевышедший сингл «Falling Down» включать просто фоном, результат привычно обескураживает: мол, ребята, всему свое время, давно пора закопать протухшую стюардессу. Но! Как только нажимаешь на видео, становится интересно: эка они все же здорово и виртуозно работают! Да и песня вроде бы недурна… В общем, не знаю, кому в случае с VAN CANTO может понадобиться аудиоформат, а вот смотрятся (особенно вживую) они действительно бодрячком.

