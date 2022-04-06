Гродненский DEATHBRINGER подписался на Unique Leader. «Вы увидите совершенно новое лицо группы»

Прогрессив-дэзовую группу DEATHBRINGER все еще, наверное, можно считать гродненской, несмотря на преимущественно польский состав: в конце концов, основным композитором и лидером остается Артем Сердюк. Но теперь она станет еще и немножечко американской: будущий, второй в дискографии альбом под названием It выпустят Unique Leader.

«Вы увидите совершенно новое лицо группы», — обещает Артем, предлагая к прослушиванию первый сингл, первую часть концептуального полотна. «Работа над релизом была непростой, ибо в нем происходит много всего разного, материал техничен, насыщен, экспериментален и многообразен».

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