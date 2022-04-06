06.04.2022
Гродненский DEATHBRINGER подписался на Unique Leader. «Вы увидите совершенно новое лицо группы»Блог
Прогрессив-дэзовую группу DEATHBRINGER все еще, наверное, можно считать гродненской, несмотря на преимущественно польский состав: в конце концов, основным композитором и лидером остается Артем Сердюк. Но теперь она станет еще и немножечко американской: будущий, второй в дискографии альбом под названием It выпустят Unique Leader.
«Вы увидите совершенно новое лицо группы», — обещает Артем, предлагая к прослушиванию первый сингл, первую часть концептуального полотна. «Работа над релизом была непростой, ибо в нем происходит много всего разного, материал техничен, насыщен, экспериментален и многообразен».
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 113
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Гродненский DEATHBRINGER подписался на Unique Leader. «Вы увидите совершенно новое лицо группы»
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удивляюсь, как некогда брутальные и андеграундные лейблы начинают выпускать более лёгкую и мейнстримовую музыку. Хотя понимаю- хорошо жить хотят все.
Merzbow написал(а):
удивляюсь, как некогда брутальные и андеграундные лейблы начинают выпускать более лёгкую и мейнстримовую музыку. Хотя понимаю- хорошо жить хотят все.
А чего тут удивляться? Как правило, чем старше люди, тем больше им похуй на «брутальность» и «андерграундность»