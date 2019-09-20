Грибной сезон: новый альбом BLUT AUS NORD «Hallucinogen»

Так могли бы звучать PINK FLOYD, полюби они динамичный пост-блэк и жестокие грибные отвары, отправляющие в космические трипы прямо из-за стола, руля, компьютера или где б вы сейчас ни плутали. Где угодно. Hallucinogen — пожалуй, самый легкий и доступный из релизов французских мистиков BLUT AUS NORD. К нему не нужно ни подготовки, ни специфического какого-либо настроения: этот релиз — сам по себе настроение, разливающаяся сияниями атмосфера и прыжок ввысь; не деля на песни, ты просто ныряешь в воздушно-красочные гитарные облака, резво несущиеся в эпицентр мироздания среди каких-то хоралов.

Blut Aus Nord 2019«Hallucinogen начинает новую эпоху в истории BLUT AUS NORD, завершивших круг таинственных индустриализованных диссонансов, кульминацией которого стал Deus Salutis Meæ, и направившихся ввысь к неизведанно-свежим мелодическим территориям прогрессив-чистоты. Переплетение сказочных хоров, невероятных гармонических решений, рефлексивно-прозрачных гитар, органично-выпуклых драм-партий и лампового рок-н-ролльного задора создает на Hallucinogen ощущение простора и эмоциональной насыщенности. BLUT AUS NORD здесь как никогда экстравертны, полны жизни… и сюрпризов».

, рубрика(и): Блог

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Комментарии

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  1. Ветошь 20.09.2019 в 19:53

    Мне местами слышался Therion

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