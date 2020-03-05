GREEN CARNATION сняли первый в своей истории клип. И да, у них новый альбом

GREEN CARNATION очнулись от 14-летней спячки, и в мае готовятся выпустить альбом Leaves Of Yesteryear. Клип на песню с таким же названием (первый в истории коллектива!) появился сегодня в эфире — и кто любит многозначительные мультики от Costin Chioreanu, будет доволен.

Музыканты группы рекламировали альбом скупо, хваля в основном помощников: то Костина за видео, то Никласа Сундина за обложку. Так что финальный продукт отрекомендовал лишь, пожалуй, студийный гуру Maor Appelbaum, сводивший и полировавший релиз.

«GREEN CARNATION — не просто группа, записавшая альбом. Это история, рассказанная посредством музыки. Ты проникаешься ею, поддаваясь течению повествования, но при этом остаешься зрителем в центральном ряду. Очень понравилось работать над этим релизом. Я впитал эти звуки, наслаждался ими от и до».

А может, больше и не надо ничего говорить? Полотна GREEN CARNATION всегда были слишком насыщенны, чтобы добавлять им лишние краски. Разве что это краски авторства Costin Chioreanu.