Греческий блэковый суперпроект KATAVASIA выпускает новый альбом

Греческий блэковый суперпроект KATAVASIA выпускает новый альбомНовинки и новости
Греков по звуку опознаешь в любой толпе — и акцент тут почти ни при чем. Ультрамелодичный блэк, гибкий и сочный, аккуратно-зловеще обернутый в гладкую оккультную упаковку. Атмосферно-штормовой, особенный, узнаваемый! Даже если группа называется, например, KATAVASIA.
За смешным нашему уху именем скрываются лысые головы участников VARATHRON (в том числе лидер проекта Stefan Necroabyssious), AENAON, HAIL SPIRIT NOIR.
Собран суперпроект был в 2014-м, и годом спустя дебютировал типично греческим лонгплеем Sacrilegious Testament, убедительно законсервировавшим во временах эпические мело-блэковые 90-е, с гостевым участием Сакиса из ROTTING CHRIST и Сотириса из SEPTICFLESH.
В этом сентябре у коллектива намечается второй альбом Magnus Venator, и — словно название КАТАВАСИЯ недостаточно ржачно — представляю его смешную обложку.
…А также несмешную и солидную тему «Chthonic Oracle».
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 480
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Им срочно нужно сделать сплит с группой kuterma!
так-то слово еще древне-греческое, в русский пришло через Византию и богослужения. Так что для греков норм звучит.
К слову, я из ранних альбомов Hail Spirit Noir читала текстьі, там есть куски греческого («дьяволос!хронос!»), а один из их релизов назьівается Χαίρε Πνεύμα = Хере Пневма = Hail Spirit.
А вот последний Hail Spirit Noir не очень, задофига серьезньій и однообразньій какой-то
«Ультрамелодичный блэк, гибкий и сочный, аккуратно-зловеще обернутый в гладкую оккультную упаковку»
Интересно, а авторша сама-то поняла, что хотела сказать?
Карандаш написал(а):
Им срочно нужно сделать сплит с группой kuterma!
И Yob!
Там что-то про кота Васю?