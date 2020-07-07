07.07.2020

Греческий блэковый суперпроект KATAVASIA выпускает новый альбом

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Греков по звуку опознаешь в любой толпе — и акцент тут почти ни при чем. Ультрамелодичный блэк, гибкий и сочный, аккуратно-зловеще обернутый в гладкую оккультную упаковку. Атмосферно-штормовой, особенный, узнаваемый! Даже если группа называется, например, KATAVASIA.

За смешным нашему уху именем скрываются лысые головы участников VARATHRON (в том числе лидер проекта Stefan Necroabyssious), AENAON, HAIL SPIRIT NOIR.

Собран суперпроект был в 2014-м, и годом спустя дебютировал типично греческим лонгплеем Sacrilegious Testament, убедительно законсервировавшим во временах эпические мело-блэковые 90-е, с гостевым участием Сакиса из ROTTING CHRIST и Сотириса из SEPTICFLESH.

В этом сентябре у коллектива намечается второй альбом Magnus Venator, и — словно название КАТАВАСИЯ недостаточно ржачно — представляю его смешную обложку.

…А также несмешную и солидную тему «Chthonic Oracle».

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5 комментариев

  • Карандаш написал(а):

    Им срочно нужно сделать сплит с группой kuterma!

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  • DawnRazor_ написал(а):

    так-то слово еще древне-греческое, в русский пришло через Византию и богослужения. Так что для греков норм звучит.
    К слову, я из ранних альбомов Hail Spirit Noir читала текстьі, там есть куски греческого («дьяволос!хронос!»), а один из их релизов назьівается Χαίρε Πνεύμα = Хере Пневма = Hail Spirit.
    А вот последний Hail Spirit Noir не очень, задофига серьезньій и однообразньій какой-то

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  • КисаВоробьянинов написал(а):

    «Ультрамелодичный блэк, гибкий и сочный, аккуратно-зловеще обернутый в гладкую оккультную упаковку»

    Интересно, а авторша сама-то поняла, что хотела сказать?

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  • Veles написал(а):

    Карандаш написал(а):
    Им срочно нужно сделать сплит с группой kuterma!
    И Yob!

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  • sovic написал(а):

    Там что-то про кота Васю?

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