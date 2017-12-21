Голосуем! Лучший метал-альбом второй половины 2017 года

Последние недели года, а значит, стартует традиционная голосовалка. И обсуждения: чем порадовала металистов вторая половина 2017 года? Кто что слушал, что зацепило, что хочется порекомендовать всем остальным? Вашему вниманию 55 релизов (метал + пару представителей смежных жанров), из которых предлагается выбрать семь самых-самых.

* Не включенные в список альбомы, которые наберут несколько «плюсиков» в комментах, будут добавлены в общее голосование.

** В голосовании за раз можно выбрать семь релизов.

Лучший метал-альбом второй половины 2017 года ACCEPT «The Rise Of Chaos»

AKERCOCKE «Renaissance In Extremis»

ANNIHILATOR «For The Demented»

ARCH ENEMY «Will To Power»

ASKING ALEXANDRIA «Asking Alexandria»

BELPHEGOR «Totenritual»

CANNIBAL CORPSE «Red Before Black»

CAVALERA CONSPIRACY «Psychosis»

CHELSEA WOLFE «Hiss Spun»

Converge «The Dusk In Us»

CRADLE OF FILTH «Cryptoriana: The Seductiveness Of Decay»

DECAPITATED «Anticult»

DEINONYCHUS «Ode To Acts Of Murder, Dystopia And Suicide»

DEVILISH IMPRESSIONS «The I»

DIABLO SWING ORCHESTRA «Pacifisticuffs»

DIE APOKALYPTISCHEN REITER «Der Rote Reiter»

ELECTRIC WIZARD «Wizard Bloody Wizard»

ELUVEITIE «Evocation II - Pantheon»

ELVENKING «Secrets Of The Magick Grimoire»

END OF GREEN «Void Estate»

ENSIFERUM «Two Paths»

ENSLAVED «E»

EXHUMED «Death Revenge»

FORGOTTEN TOMB «We Owe You Nothing»

GODFLESH «Post Self»

HAEMORRHAGE «We Are The Gore»

HALLATAR «No Stars Upon The Bridge»

IN THIS MOMENT «Ritual»

INCANTATION «Profane Nexus»

KATLA. «Móðurástin»

KAUAN «Kaiho»

LACRIMOSA «Testimonium»

LIMBONIC ART «Spectre Abysm»

MOONSPELL «1755»

MORBID ANGEL «Kingdoms Disdained»

MYRKUR «Mareridt»

NE OBLIVISCARIS «Urn»

PARADISE LOST «Medusa»

RAGE «Seasons Of The Black»

ROSETTA «Utopioid»

SAMAEL «Hegemony»

SATYRICON «Deep Calleth Upon Deep»

SEPTICFLESH «Codex Omega»

SUBTERRANEAN MASQUERADE «Vagabond»

SUN OF THE SLEEPLESS «To The Elements»

TAAKE «Kong Vinter»

THE BLACK DAHLIA MURDER «Nightbringers»

THY ART IS MURDER «Dear Desolation»

TRIVIUM «The Sin And The Sentence»

VENOM INC. «Avé»

VULTURE INDUSTRIES «Stranger Times»

WINTERSUN «The Forest Seasons»

WITCHERY «I Am Legion»

WITH THE DEAD «Love From With The Dead»

WOLVES IN THE THRONE ROOM «Thrice Woven» результаты

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Голосование продлится до 31 декабря.