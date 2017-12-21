Голосуем! Лучший метал-альбом второй половины 2017 года

Последние недели года, а значит, стартует традиционная голосовалка. И обсуждения: чем порадовала металистов вторая половина 2017 года? Кто что слушал, что зацепило, что хочется порекомендовать всем остальным? Вашему вниманию 55 релизов (метал + пару представителей смежных жанров), из которых предлагается выбрать семь самых-самых.

* Не включенные в список альбомы, которые наберут несколько «плюсиков» в комментах, будут добавлены в общее голосование.
** В голосовании за раз можно выбрать семь релизов.

Лучший метал-альбом второй половины 2017 года

результаты

итоги года  Loading ...

Голосование продлится до 31 декабря.

, рубрика(и): Блог

Количество просмотров: 625

поделиться в фэйсбуке
запостить вконтакт
в твиттер

Теги:

﻿

Комментарии

(* если хотите процитировать чей-либо комментарий, нажмите на красную ссылку >>> под ним; для цитирования части комментария выделите нужный текст и опять-таки нажмите на эту ссылку)

  1. Vitali 21.12.2017 в 15:41

    Amenra отличный альбом выпустила этой осенью. Mass VI.

    И еще плюсанул бы Auðn — Farvegir Fyrndar.

    >>>
  2. Ещё 21.12.2017 в 17:24

    Мне понравились Clouds — Destin EP, вещь, рекомендую! Отечественная Khandra — All Is Of No Avail EP , спасибо Олегу Борожинскому за рекомендацию, даже прикупил; греки Aetherian — The Untamed Wilderness, жду, пока приедет. Старички из Black Sabbath влупили клёвый концертник. Разочарование тысячелетия — EP In Flames, где Андерс поёт кавера жопой. Купил и / или заказал в дискографию Satyricon, SepticFlesh, Enslaved и Ne Obliviscaris, но ни один из них не слушал пока, потому не голосую. Из списка ещё интересны потом послушать Moonspell, Myrkur, Katla и, наверно, Wintersun. Всё.
    А, да, Арч Энеми ещё гавнишча, но это и так уже лет пять очевидно, притом не слушая.

    >>>
  3. Ых 21.12.2017 в 17:43

    Не хватает AUTOPSY «Puncturing the Grotesque» EP и VUUR «Cities» с Аннеке на вокале.

    >>>
  4. Tular 21.12.2017 в 18:32

    Уже чую возмущения по поводу забытых Leprous.

    >>>
  5. Olaf 21.12.2017 в 21:14

    Lacrimosa высоко.
    Действительно, это не популярные Black и Death, но альбомчик на фоне двух предыдущих — очень даже хорош

    >>>
  6. Volden 21.12.2017 в 21:36

    Besatt «Anticross» был очень хорош. А из представленного больше всего зацепил Akercocke «Renaissance In Extremis»

    >>>
  7. Jauhien 21.12.2017 в 22:28

    Да, Amenra не хватает

    >>>
  8. KLINDUK 21.12.2017 в 23:11

    На удивление очень понравились последние Крэдлы.

    >>>
  9. pavel 21.12.2017 в 23:47

    Из этого списка и выбирать- то особо нечего(

    А почему нет The Doomsday Kingdom, например? Весьма заметный альбом Leif Edling сделал
    Или новая работа Alice Cooper?? Наверное потому, что это не метал — альбом… Или просто Насте такая музыка не интересна?

    >>>
  10. pavel 21.12.2017 в 23:49

    Еще бы отметил дебютный альбом Beast In Black

    >>>
  11. pavel 22.12.2017 в 00:07

    Europica — Part One очень хорош

    >>>
  12. Спадар Антось 22.12.2017 в 01:49

    pavel написал(а):
    А почему нет The Doomsday Kingdom, например? Весьма заметный альбом Leif Edling сделал
    Альбом круты, але ж ён яшчэ ўвесну выйшаў…
    Шмат цікавага было, але найцікавейшага ў сьпісе няма: TAU CROSS «Pillar of Fire». Гурт былых удзельнікаў AMEBIX і VOIVOD; гучыць, як дзіка гітовая сумесь MOTORHEAD, SISTERS OF MERCY і BLACK SABBATH. Гэта трэба слухаць! А яшчэ вельмі-вельмі спадабаўся PROCESSION «Doom Decimation», як і папярэдні іхны альбом: чылійскі epic doom, неверагодна прыгожы.

    >>>
  13. Nicodim 22.12.2017 в 08:46

    National Suicide — Massacre Elite — один из лучших thrash metal -релизов этого года

    >>>
  14. pavel 22.12.2017 в 08:51

    Извиняюсь за THE DOOMSDAY KINGDOM. Он в первой половине года выходил

    >>>
  15. Dr. Chaos 22.12.2017 в 12:26

    Ещё написал(а):
    А, да, Арч Энеми ещё гавнишча, но это и так уже лет пять очевидно, притом не слушая.
    А, да, ты то ещё гавнишча, притом, я тебя не знаю вообще. И давно.

    >>>
  16. Vuddy 22.12.2017 в 12:38

    Ещё написал(а):
    Мне понравились Clouds — Destin EP, вещь, рекомендую! Отечественная Khandra — All Is Of No Avail EP , спасибо Олегу Борожинскому за рекомендацию, даже прикупил; греки Aetherian — The Untamed Wilderness, жду, пока приедет. Старички из Black Sabbath влупили клёвый концертник. Разочарование тысячелетия — EP In Flames, где Андерс поёт кавера жопой. Купил и / или заказал в дискографию Satyricon, SepticFlesh, Enslaved и Ne Obliviscaris, но ни один из них не слушал пока, потому не голосую. Из списка ещё интересны потом послушать Moonspell, Myrkur, Katla и, наверно, Wintersun. Всё.
    А, да, Арч Энеми ещё гавнишча, но это и так уже лет пять очевидно, притом не слушая.

    ну конечно же гавнища! куда уж им))))))))

    >>>
  17. Luck 22.12.2017 в 17:02

    Amenra

    >>>
  18. Centipede 22.12.2017 в 18:30

    The Faceless в этом полугодии выпустили весьма неплохой альбом.

    >>>
  19. zzz 22.12.2017 в 18:33

    Любителям дума могу порекомендовать Loss — Horizonless, диск шикарен. Лоретта, спешиал фо ю, прослушай, тебе должно понравится.

    >>>
  20. Antonarchus 23.12.2017 в 03:48

    последний Suffocation заебись. и альбом каверов Motorhead тоже вставил, только жаль, что короткий такой. Для команды со стажем 40 лет — это слишком мало.

    >>>
  21. Loretta 23.12.2017 в 03:50

    Zzz, мерси, послушаю!

    >>>
  22. Centipede 23.12.2017 в 05:15

    Очень символично, кстати, что CANNIBAL CORPSE и SEPTICFLESH рядом. Вторые в этом году достигли уровня примитивизма и тупости первых.

    >>>
  23. Спадар Антось 23.12.2017 в 13:06

    zzz написал(а):
    Loss — Horizonless
    Ён таксама выйшаў яшчэ ўвесну…

    >>>

Оставьте свой комментарий

антиспам-проверка (введите число) *

Читайте также:

CANNIBAL CORPSE, Жора «Corpsegrinder»: «Как я учился петь»

Человек-шея в одном из недавних интервью поделился своей методикой изучения экстремальных вокалов. Оказывается, Джорджу было важно, чтобы на его потуги смотрели известные метал-вокалеры, на которых он равнялся. Причем желательно без осуждения!..

Close