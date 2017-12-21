Голосуем! Лучший метал-альбом второй половины 2017 года

Последние недели года, а значит, стартует традиционная голосовалка. И обсуждения: чем порадовала металистов вторая половина 2017 года? Кто что слушал, что зацепило, что хочется порекомендовать всем остальным? Вашему вниманию 55 релизов (метал + пару представителей смежных жанров), из которых предлагается выбрать семь самых-самых.
* Не включенные в список альбомы, которые наберут несколько «плюсиков» в комментах, будут добавлены в общее голосование.
** В голосовании за раз можно выбрать семь релизов.
Голосование продлится до 31 декабря.
Amenra отличный альбом выпустила этой осенью. Mass VI.
И еще плюсанул бы Auðn — Farvegir Fyrndar.
Мне понравились Clouds — Destin EP, вещь, рекомендую! Отечественная Khandra — All Is Of No Avail EP , спасибо Олегу Борожинскому за рекомендацию, даже прикупил; греки Aetherian — The Untamed Wilderness, жду, пока приедет. Старички из Black Sabbath влупили клёвый концертник. Разочарование тысячелетия — EP In Flames, где Андерс поёт кавера жопой. Купил и / или заказал в дискографию Satyricon, SepticFlesh, Enslaved и Ne Obliviscaris, но ни один из них не слушал пока, потому не голосую. Из списка ещё интересны потом послушать Moonspell, Myrkur, Katla и, наверно, Wintersun. Всё.
А, да, Арч Энеми ещё гавнишча, но это и так уже лет пять очевидно, притом не слушая.
Не хватает AUTOPSY «Puncturing the Grotesque» EP и VUUR «Cities» с Аннеке на вокале.
Уже чую возмущения по поводу забытых Leprous.
Lacrimosa высоко.
Действительно, это не популярные Black и Death, но альбомчик на фоне двух предыдущих — очень даже хорош
Besatt «Anticross» был очень хорош. А из представленного больше всего зацепил Akercocke «Renaissance In Extremis»
Да, Amenra не хватает
На удивление очень понравились последние Крэдлы.
Из этого списка и выбирать- то особо нечего(
А почему нет The Doomsday Kingdom, например? Весьма заметный альбом Leif Edling сделал
Или новая работа Alice Cooper?? Наверное потому, что это не метал — альбом… Или просто Насте такая музыка не интересна?
Еще бы отметил дебютный альбом Beast In Black
Europica — Part One очень хорош
pavel написал(а):
А почему нет The Doomsday Kingdom, например? Весьма заметный альбом Leif Edling сделал
Альбом круты, але ж ён яшчэ ўвесну выйшаў…
Шмат цікавага было, але найцікавейшага ў сьпісе няма: TAU CROSS «Pillar of Fire». Гурт былых удзельнікаў AMEBIX і VOIVOD; гучыць, як дзіка гітовая сумесь MOTORHEAD, SISTERS OF MERCY і BLACK SABBATH. Гэта трэба слухаць! А яшчэ вельмі-вельмі спадабаўся PROCESSION «Doom Decimation», як і папярэдні іхны альбом: чылійскі epic doom, неверагодна прыгожы.
National Suicide — Massacre Elite — один из лучших thrash metal -релизов этого года
Извиняюсь за THE DOOMSDAY KINGDOM. Он в первой половине года выходил
Ещё написал(а):
А, да, Арч Энеми ещё гавнишча, но это и так уже лет пять очевидно, притом не слушая.
А, да, ты то ещё гавнишча, притом, я тебя не знаю вообще. И давно.
Ещё написал(а):
Мне понравились Clouds — Destin EP, вещь, рекомендую! Отечественная Khandra — All Is Of No Avail EP , спасибо Олегу Борожинскому за рекомендацию, даже прикупил; греки Aetherian — The Untamed Wilderness, жду, пока приедет. Старички из Black Sabbath влупили клёвый концертник. Разочарование тысячелетия — EP In Flames, где Андерс поёт кавера жопой. Купил и / или заказал в дискографию Satyricon, SepticFlesh, Enslaved и Ne Obliviscaris, но ни один из них не слушал пока, потому не голосую. Из списка ещё интересны потом послушать Moonspell, Myrkur, Katla и, наверно, Wintersun. Всё.
А, да, Арч Энеми ещё гавнишча, но это и так уже лет пять очевидно, притом не слушая.
ну конечно же гавнища! куда уж им))))))))
Amenra
The Faceless в этом полугодии выпустили весьма неплохой альбом.
Любителям дума могу порекомендовать Loss — Horizonless, диск шикарен. Лоретта, спешиал фо ю, прослушай, тебе должно понравится.
последний Suffocation заебись. и альбом каверов Motorhead тоже вставил, только жаль, что короткий такой. Для команды со стажем 40 лет — это слишком мало.
Zzz, мерси, послушаю!
Очень символично, кстати, что CANNIBAL CORPSE и SEPTICFLESH рядом. Вторые в этом году достигли уровня примитивизма и тупости первых.
zzz написал(а):
Loss — Horizonless
Ён таксама выйшаў яшчэ ўвесну…