Голосуем! Лучший альбом второй половины 2021 года

Год закончился, музыка дослушана, и вот наконец голосовалка: что во второй половине 2021-го зацепило сильнее всего?

Не забывайте писать в комментариях, что, по вашему мнению, упущено (еще раз: речь идет о полноформатных релизах, которые выходили с июля по декабрь 2021 включительно). Голосование продлится до 20 января.

**Можно выбрать восемь релизов.

Лучший альбом второй половины 2021 года 1914 «Where Fear And Weapons Meet»

A Pale Horse Named Death «Infernum In Terra»

Aborted «ManiaCult»

Ancient Wisdom «A Celebration In Honor Of Death»

Archgoat «Worship The Eternal Darkness»

Archspire «Bleed The Future»

Asking Alexandria «See What's On The Inside»

At The Gates «The Nightmare Of Being»

Be'lakor «Coherence»

Between The Buried And Me «Colors II»

Black Label Society «Doom Crew Inc.»

Blood Red Throne «Imperial Congregation»

Bonded «Into Blackness»

Bullet For My Valentine «Bullet For My Valentine»

Carcass «Torn Arteries»

Carnifex «Graveside Confessions»

Converge & Chelsea Wolfe «Bloodmoon: I»

Cradle Of Filth «Existence Is Futile»

Criminal «Sacrificio»

Cynic «Ascension Codes»

Darkwoods My Betrothed «Angel Of Carnage Unleashed»

Deafheaven «Infinite Granite»

Die Apokalyptischen Reiter «The Divine Horsemen»

Dold Vorde Ens Navn «Mørkere»

Dream Theater «A View From The Top Of The World»

Emigrate «The Persistence Of Memory»

Every Time I Die «Radical»

Ex Deo «The Thirteen Years Of Nero»

Exodus «Persona Non Grata»

FuneraL «Praesentialis In Aeternum»

Groza «The Redemptive End»

Gutalax «The Shitpendables»

Hate «Rugia»

Helheim «WoduridaR»

Hypocrisy «Worship»

Iron Maiden Senjutsu»

Jinjer «Wallflowers»

KK's Priest «Sermons Of The Sinner»

Lacrimosa «Leidenschaft»

Leprous «Aphelion»

Limp Bizkit «Still Sucks»

Lock Up «The Dregs Of Hades»

Massacre «Resurgence»

Mastodon «Hushed And Grim»

Memory Garden «1349»

Ministry «Moral Hygiene»

Mono «Pilgrimage Of The Soul»

Møl «Diorama»

Necromantia «To The Depths We Descend...»

NecroticGoreBeast «Human Deviance Galore»

Negură Bunget «Zău»

Obscura «A Valediction»

Omnium Gatherum «Origin»

Pantheïst «Closer To God»

Powerwolf «Call Of The Wild»

Psilocybe Larvae «Where Silence Dwells»

Pyrexia «Gravitas Maximus»

Rage «Resurrection Day»

Rivers Of Nihil «The Work»

Running Wild «Blood On Blood»

Skepticism «Companion»

Spasm «Mystery Of Obsession»

Swallow The Sun «Moonflowers»

The Lurking Fear «Death, Madness, Horror, Decay»

Theatres Des Vampires «In Nomine Sanguinis»

Thulcandra «A Dying Wish»

Thyrfing «Vanagandr»

Trivium «In The Court Of The Dragon»

U.D.O. «Game Over»

Unleashed «No Sign Of Life»

Unto Others «Strength»

Vildhjarta «Måsstaden Under Vatten»

Volbeat «Servant Of The Mind»

Vulvodynia «Praenuntius Infiniti»

Whitechapel «Kin»

Windfaerer «Breaths Of Elder Dawns»

Wolves In The Throne Room «Primordial Arcana» результаты

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