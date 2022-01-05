Мини-каникулы! Сайт не будет обновляться до понедельника 10 января. Не забывайте голосовать за лучшие альбомы второго полугодия 2021!
05.01.2022
Голосуем! Лучший альбом второй половины 2021 годаБлог
Год закончился, музыка дослушана, и вот наконец голосовалка: что во второй половине 2021-го зацепило сильнее всего?
Не забывайте писать в комментариях, что, по вашему мнению, упущено (еще раз: речь идет о полноформатных релизах, которые выходили с июля по декабрь 2021 включительно). Голосование продлится до 20 января.
**Можно выбрать восемь релизов.
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Автор: Anastasiya Количество просмотров: 298
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4 комментария
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Голосуем! Лучший альбом второй половины 2021 года
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Комментарии
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- Дед Аким: Deep Purple — Turning to Crime альбом от великой группы!!! Brainstorm — Wall of Skulls Lacuna…
- Bronco: Iron Maiden выпустили лучший альбом 2021 года. Ну, и молодцы.
- Tular: Leprous и Spasm.
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- Bronco: Ну, вот, как всегда, как и многие из них: сами слушают и любят, чего полегче, а из наших мозгов делают фарш…
- Саня: Я думал это усатый ЛГБТшник,а это типа баба с усами.Меня в принципе трудно удивить,видели и Sopor Aeternus и…
- Anastasiya: Ігор написал(а): В статье,2012 исправьте на 2021.
- Ігор: В статье,2012 исправьте на 2021.
- Гость: D написал(а): ..что то отталкивающее было в этом человеке.. В даймбэге? Почему?
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- циник: hermanikus написал(а): insane_clown написал(а): в комментах перепись злых колхозанов, которые подсознательно…
- циник: «все беды от плохого обращения с животными» — это он себя имеет ввиду?
Leprous и Spasm.
Iron Maiden выпустили лучший альбом 2021 года. Ну, и молодцы.
Deep Purple — Turning to Crime альбом от великой группы!!!
Brainstorm — Wall of Skulls
Lacuna Coil — Live From The Apocalypse
Anette Olzon — Strong
The Night Flight Orchestra — Aeromantic II
Katatonia — Mnemosynean (Compilation)
Tom Morello — The Atlas Underground Fire
Bad Wolves — Dear Monsters
Rage of Light — Redemption
Beast In Black – Dark Connection
Diablo Swing Orchestra — Swagger & Stroll Down The Rabbit Hole
Coronatus — Atmosphere
Rhapsody of Fire — Glory for Salvation
Bush — Golden State (20th Anniversary Expanded Version)
Frost — Winterblood это же культовая личность!!!
Пока не голосовал, может чего новое добавиться, много хороших альбомов, очень трудно выбрать 8, хотя бы 20, но в этом и состоит смысл голосования, выбрать лучших
В этом году, даже у лучших групп, все по-протестантски сдержанно. Как говорил Уильям Блейк, “enough is too much”?