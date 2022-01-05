raging metalheads
05.01.2022

Голосуем! Лучший альбом второй половины 2021 года

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Год закончился, музыка дослушана, и вот наконец голосовалка: что во второй половине 2021-го зацепило сильнее всего?

Не забывайте писать в комментариях, что, по вашему мнению, упущено (еще раз: речь идет о полноформатных релизах, которые выходили с июля по декабрь 2021 включительно). Голосование продлится до 20 января.

**Можно выбрать восемь релизов.

Лучший альбом второй половины 2021 года

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4 комментария

  • Tular написал(а):

    Leprous и Spasm.

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  • Bronco написал(а):

    Iron Maiden выпустили лучший альбом 2021 года. Ну, и молодцы.

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  • Дед Аким написал(а):

    Deep Purple — Turning to Crime альбом от великой группы!!!
    Brainstorm — Wall of Skulls
    Lacuna Coil — Live From The Apocalypse
    Anette Olzon — Strong
    The Night Flight Orchestra — Aeromantic II
    Katatonia — Mnemosynean (Compilation)
    Tom Morello — The Atlas Underground Fire
    Bad Wolves — Dear Monsters
    Rage of Light — Redemption
    Beast In Black – Dark Connection
    Diablo Swing Orchestra — Swagger & Stroll Down The Rabbit Hole
    Coronatus — Atmosphere
    Rhapsody of Fire — Glory for Salvation
    Bush — Golden State (20th Anniversary Expanded Version)
    Frost — Winterblood это же культовая личность!!!
    Пока не голосовал, может чего новое добавиться, много хороших альбомов, очень трудно выбрать 8, хотя бы 20, но в этом и состоит смысл голосования, выбрать лучшихhttp://www.hitkiller.com/666/icons/wpml-smile.gif

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  • DimaCar написал(а):

    В этом году, даже у лучших групп, все по-протестантски сдержанно. Как говорил Уильям Блейк, “enough is too much”?http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml-straight.gif

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