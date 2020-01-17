Голосуем! Лучшие тяжелые альбомы второго полугодия 2019

Что ж, настал волнительный момент, когда можно повспоминать, что осталось в 2019-м. Точнее, его второй половине. Первое полугодие триумфально порвала троица RAMMSTEIN, DARKTHRONE и ROTTING CHRIST. Кто же был лучшим во втором? Решаем сейчас!

Естественно, жду в комментариях личные бест-оф списки — а также недоуменные возгласы из серии «ну как можно было не включить в список Вот Эту Самую Лучшую Группу»?!!! Поэтому важное уточнение: релизы, набравшие наибольшее количество «плюсов» в комментариях, также попадут в общий чарт. Голосование продлится до 31 января включительно.

**Можно выбрать восемь релизов

Лучший альбом второй половины 2019 года 1349 «The Infernal Pathway»

ABBATH «Outstrider»

AGNOSTIC FRONT «Get Loud!»

ALCEST «Spiritual Instinct»

AS I LAY DYING «Shaped By Fire»

AVATARIUM «The Fire I Long For»

BABYMETAL «Metal Galaxy»

BATUSHKA «Hospodi»

BLIND GUARDIAN «Legacy Of The Dark Lands»

BORKNAGAR «True North»

CATTLE DECAPITATION «Death Atlas»

CHELSEA WOLFE «Birth Of Violence»

CULT OF LUNA «A Dawn To Fear»

DEATH WOLF «IV: Come The Dark»

DESPISED ICON «Purgatory»

DESTRUCTION «Born To Perish»

DEVOURMENT «Obscene Majesty»

DRAGONFORCE «Extreme Power Metal»

ENTOMBED A.D. «Bowels Of Earth»

ESOTERIC «A Phyrrhic Existence»

EXHUMED «Horror»

FINSTERFORST «Zerfall»

HAMMERFALL «Dominion»

ILLDISPOSED «Reveal Your Soul For The Dead»

IMPERIUM DEKADENZ «When We Are Forgotten»

INSOMNIUM «Heart Like A Grave»

ISOLE «Dystopia»

JINJER «Macro»

KILLSWITCH ENGAGE «Atonement»

KONKHRA «Alpha And The Omega»

KORN «The Nothing»

LACUNA COIL «Black Anima»

LEPROUS «Pitfalls»

LIFE OF AGONY «The Sound Of Scars»

LINDEMANN «F & M»

MAYHEM «Daemon»

MGŁA «Age Of Excuse»

NILE «Vile Nilotic Rites»

NOVEMBERS DOOM «Nephilim Grove»

OPETH «In Cauda Venenum»

RINGS OF SATURN «Gidim»

SABATON «The Great War»

SACRED REICH «Awakening»

SLIPKNOT «We Are Not Your Kind»

SONATA ARCTICA «Talviyö»

STEEL PANTHER «Heavy Metal Rules»

STRIGOI «Abandon All Faith»

TARJA «In The Raw»

THE 69 EYES «West End»

THE DARK ELEMENT «Songs The Night Sings»

THE HU «The Gereg»

THY ART IS MURDER «Human Target»

TOOL «Fear Inoculum»

VOLBEAT «Rewind, Replay, Rebound»

WHITE WARD «Love Exchange Failure» результаты