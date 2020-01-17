Голосуем! Лучшие тяжелые альбомы второго полугодия 2019

Что ж, настал волнительный момент, когда можно повспоминать, что осталось в 2019-м. Точнее, его второй половине. Первое полугодие триумфально порвала троица RAMMSTEIN, DARKTHRONE и ROTTING CHRIST. Кто же был лучшим во втором? Решаем сейчас!
Естественно, жду в комментариях личные бест-оф списки — а также недоуменные возгласы из серии «ну как можно было не включить в список Вот Эту Самую Лучшую Группу»?!!! Поэтому важное уточнение: релизы, набравшие наибольшее количество «плюсов» в комментариях, также попадут в общий чарт. Голосование продлится до 31 января включительно.
**Можно выбрать восемь релизов
VITRIOL — To Bathe From The Throat Of Cowardice