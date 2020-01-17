Голосуем! Лучшие тяжелые альбомы второго полугодия 2019

Что ж, настал волнительный момент, когда можно повспоминать, что осталось в 2019-м. Точнее, его второй половине. Первое полугодие триумфально порвала троица RAMMSTEIN, DARKTHRONE и ROTTING CHRIST. Кто же был лучшим во втором? Решаем сейчас!

Естественно, жду в комментариях личные бест-оф списки — а также недоуменные возгласы из серии «ну как можно было не включить в список Вот Эту Самую Лучшую Группу»?!!! Поэтому важное уточнение: релизы, набравшие наибольшее количество «плюсов» в комментариях, также попадут в общий чарт. Голосование продлится до 31 января включительно.

**Можно выбрать восемь релизов

Лучший альбом второй половины 2019 года

результаты

Loading ... Loading ...

metal fans raging

, рубрика(и): Блог

Количество просмотров: 166

поделиться в фэйсбуке
запостить вконтакт
в твиттер

Теги:

﻿

Комментарии

(* если хотите процитировать чей-либо комментарий, нажмите на красную ссылку >>> под ним; для цитирования части комментария выделите нужный текст и опять-таки нажмите на эту ссылку)

  1. dadhi 17.01.2020 в 11:32

    VITRIOL — To Bathe From The Throat Of Cowardice

    >>>

Оставьте свой комментарий

антиспам-проверка (введите число) *

Читайте также:

Richie Faulkner в обиде на Rock And Roll Hall Of Fame: «Не включить JUDAS PRIEST — это какая-то шутка»

Rock And Roll Hall Of Fame - место, в которое музыканты не очень рвутся (на словах). Но очень обижаются, если не попадают. В выдвиженцах 2020 значились следующие артисты: Pat Benatar, DAVE MATTHEWS...

Close