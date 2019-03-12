Голограмма Frank Zappa отправляется в тур

Пока одни музыканты пачками выпиливаются, другие пачками возвращаются с того света. В апреле начнется турне голограммы Фрэнка Заппы под названием «The Bizarre World Of Frank Zappa», и уже сейчас можно пофантазировать, каково это будет. Забавный момент: не успев выйти в продакшн, она уже стала объектом цензуры! То есть именно того, что свободолюбивый экспериментатор Заппа ненавидел страшнее всего.

Вот как выглядит рекламный баннер.

А вот как картинку отредактировали на сайте Ticketmaster, сославшись на «неоднозначный контент». Обнаружили разницу?

В 1984-м музыкант говорил: «Я из тех, кто любит делать все по личному усмотрению… вне зависимости, нравится это остальным или нет. Я работаю только для тех, кому нравится». А вот чем он «ответил» на попытку цензуры в 2019-м.

«Если вы из числа людей, что не в состоянии оценить абсурдную и юмористическую идею вернуть к жизни музыку и лирику Фрэнка в виде голограмм, — отметил сын музыканта и распорядитель его наследия Ahmet Zappa, — таких, как садо-мазо пингвины, говорящие хот-доги и прочее-прочее, то, возможно, будете не в восторге. Остальным же оформление постера подскажет, чего ожидать от подобных гастролей».