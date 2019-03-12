Голограмма Frank Zappa отправляется в тур

Пока одни музыканты пачками выпиливаются, другие пачками возвращаются с того света. В апреле начнется турне голограммы Фрэнка Заппы под названием «The Bizarre World Of Frank Zappa», и уже сейчас можно пофантазировать, каково это будет. Забавный момент: не успев выйти в продакшн, она уже стала объектом цензуры! То есть именно того, что свободолюбивый экспериментатор Заппа ненавидел страшнее всего.

Вот как выглядит рекламный баннер.

BizarreWorldOfFZ_Banner

А вот как картинку отредактировали на сайте Ticketmaster, сославшись на «неоднозначный контент». Обнаружили разницу?

Zappa Before After

В 1984-м музыкант говорил: «Я из тех, кто любит делать все по личному усмотрению… вне зависимости, нравится это остальным или нет. Я работаю только для тех, кому нравится». А вот чем он «ответил» на попытку цензуры в 2019-м.

«Если вы из числа людей, что не в состоянии оценить абсурдную и юмористическую идею вернуть к жизни музыку и лирику Фрэнка в виде голограмм, — отметил сын музыканта и распорядитель его наследия Ahmet Zappa, — таких, как садо-мазо пингвины, говорящие хот-доги и прочее-прочее, то, возможно, будете не в восторге. Остальным же оформление постера подскажет, чего ожидать от подобных гастролей».

, рубрика(и): Блог

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Комментарии

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  1. Ветошь 13.03.2019 в 11:05

    А голограмма Кобейна будет стреляться?

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  2. Sonne 13.03.2019 в 11:14

    Минут 10 искал разницу

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  3. Батхед 13.03.2019 в 15:51

    Ветошь написал(а):
    А голограмма Кобейна будет стреляться?

    да что там Кобейн. меня интересует на сколько правдоподобна будет голограмма GG Allin. и что она метать со сцены будет

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  4. Бездельник 13.03.2019 в 18:05

    разницы не увидел

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  5. Anastasiya 13.03.2019 в 18:08

    Бездельник написал(а):
    разницы не увидел

    Подсказка: «пингвин»

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  6. Бездельник 13.03.2019 в 21:10

    Anastasiya написал(а):
    Бездельник написал(а):
    разницы не увидел

    Подсказка: «пингвин»


    скорее «жопа»

    >>>
  7. Crow 13.03.2019 в 22:10

    Не пойду на концерт,мне западло!

    >>>

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