Название у этой группы довольно невнятное, но биография многозначна: FLUB был создан ровно шесть лет назад бывшими и текущими участниками ALTERBEAST, RIVERS OF NIHIL, VALE OF PNATH и THE USER LIVE. А сегодня, на радость любителям экспериментально-технично-мелодичных наворотов, вышел дебютный альбом. Летом коллектив будет кататься в суппорте BEYOND CREATION — ну и, как говорится, ни слова больше.