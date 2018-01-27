Гнилой не служит. Новая песня ROTTING CHRIST «I Will Not Serve»

Несмотря на то, что до 23 февраля еще почти месяц, ROTTING CHRIST подготовили праздничную песню для всех, кто не служил, но просто любит выпить по поводу. Тема называется «I Will Not Serve», и она приурочена к выпуску юбилейного (30 лет группе!) двойного бест-оф издания Their Greatest Spells. Как особо отмечает пресс-релиз, песни отбирал лично Сакис — более же подробную инфу о стоимости и сопутствующем мерче можно получить тут.

Я же, зайдя на фб группы за фотографией к материалу, немедля наткнулась на трогательный пост-концертный трибьют городу Минску.

«Минск-Беларусь, — написали греки, — наше первое выступление на вашей земле было по-настоящему феноменальным! Вы сделали это, братишки! Вы сделали это, несмотря на все силы, которые ранее включали цензуру против наших выступлений у вас. Мы обещаем вернуться, чтобы всем вместе закричать… NON SERVIAM!»