Гитарист MESHUGGAH извинился за джент. «Мы не хотели, это по пьяни!»

Героем вторника стал гитарист MESHUGGAH Mårten Hagström, который сказал в интервью, что быть родоначальником джента — не только не радость, но и немножко позор. Тем более, что все вышло по пьяни.
«Мы очень сожалеем о том, что создали этот жанр. Мы не хотели, простите, — кокетничал он с журналистами, — мне кажется, весь этот джент — некое недоразумение, забавная несуразица.
А все дело в том, что однажды наш гитарист, Fredrik Thordendal, напился и пытался объяснить одному из олдскульных фанатов, какой именно гитарный звук мы стараемся получить. Но все, что он мог изобразить, было типа: «Мы хотим, чтобы было так дж-дж-дж, дж-дж…» А парень такой: «Как-как? Что ты сказал? Это какое-то шведское слово? Наверное… «джент»? Что-то вроде того». Вот так оно и пошло. Пьяное недопонимание, как всегда у MESHUGGAH».
Но, с другой стороны, какой еще жанр, кроме блэка, успел породить столько мемасиков? Мортен подумал, прежде чем нивелировать ценность целого культурного пласта из серии «does it djent»?
Шведские алкаши! Привезите их кто сюда, вместе спиваться!