Гитарист MESHUGGAH извинился за джент. «Мы не хотели, это по пьяни!»

Героем вторника стал гитарист MESHUGGAH Mårten Hagström, который сказал в интервью, что быть родоначальником джента — не только не радость, но и немножко позор. Тем более, что все вышло по пьяни.

«Мы очень сожалеем о том, что создали этот жанр. Мы не хотели, простите, — кокетничал он с журналистами, — мне кажется, весь этот джент — некое недоразумение, забавная несуразица.

А все дело в том, что однажды наш гитарист, Fredrik Thordendal, напился и пытался объяснить одному из олдскульных фанатов, какой именно гитарный звук мы стараемся получить. Но все, что он мог изобразить, было типа: «Мы хотим, чтобы было так дж-дж-дж, дж-дж…» А парень такой: «Как-как? Что ты сказал? Это какое-то шведское слово? Наверное… «джент»? Что-то вроде того». Вот так оно и пошло. Пьяное недопонимание, как всегда у MESHUGGAH».

Но, с другой стороны, какой еще жанр, кроме блэка, успел породить столько мемасиков? Мортен подумал, прежде чем нивелировать ценность целого культурного пласта из серии «does it djent»?