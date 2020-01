Гитарист DEATH ANGEL Rob Cavestany: «Мы так привыкли получать дурные новости, что даже не говорим о перспективе взять «Грэмми»

Я уже писала, что на «Грэмми» по итогам 2019 в тяжелых категориях претендуют нежданные группы — скажем, DEATH ANGEL. Или, может, незаслуженно недооцененные? Говоря о топе американского трэша, Bay Area-трэша, эту банду не то чтобы упускают, но не называют в первых рядах, а ведь ее дискография стабильно солидна, и замеченный критиками Humanicide — не идеальный, но весьма характерный пример.

В конце 80-х, когда группа выпустила мегабодрый The Ultra-Violence, казалось, дороги открыты: перед DEATH ANGEL маячило несколько крупных туров (в том числе, например, «Clash Of The Titans» с MEGADETH, SLAYER и ANTHRAX), в 90-м, с Act III, подписали Geffen Records… А потом случилась авария турового автобуса. Музыканты серьезно пострадали, особенно юный драммер Andy Galeon (к слову, он пришел в состав в возрасте десяти лет!), и, конечно, никак не могли гастролировать.

Geffen, услышав отказ заменить барабанщика, отказались от дальнейшей работы с командой. В тур с трэшерами поехали ALICE IN CHAINS. А в тур с JUDAS PRIEST, который тоже висел на DEATH ANGEL, — PANTERA.

В 91-м году команда развалилась, и музыканты попытались податься в модный фанк-метал/альт-рок под вывеской THE ORGANIZATION. Но не то чтобы преуспели. Зато в 2001-м вернулся DEATH ANGEL — и с тех пор с исправностью раз в три года стал выкатывать отличные диски, среди которых особенно хочется отметить The Evil Divide 2016-го. Humanicide, в принципе, лишь чуть хуже: так как-то вышло, что основные ударные номера пришлись на первую половину альбома (включая метал-энергетик «Alive And Screaming»), а вторая, более размеренная, с уклоном в хэви, внимание несколько расфокусирует.

Тем не менее, марке своей «ангелы» не изменяют — и делают то, что уж какое десятилетие умеют лучше всего: играют мелодичный разнотемповый трэш, то с бесшабашной примесью панка, то хардроковый, то олдскульный до костяшек скрюченных пальцев, то почти модерновый… почти. Ну и неизменно изящно аранжированный — в этом Робу и компании никак не откажешь.

«Мы так привыкли получать дурные новости и разгребать всякое дерьмо, что до сих пор никто даже не говорил вслух о перспективе взять эту «Грэмми», — улыбается Rob Cavestany, — счастье хотя бы в том, что мы номинированы. С другой стороны, лежа дома в кроватке, я в какой-то момент начинаю думать: «Черт, может, таки заготовить речь — если мы вдруг победим?» Конечно, я проигрывал в голове такую возможность. Типа, называют наше имя, и мы сидим в полном ах*е, тупо таращась друг на друга. Это было бы дико странно: мы все-таки люди андеграунда. Но если вдруг выиграем… ох, это было бы счастье. Так что я таки придумаю речь, буду надеяться и молиться».

А мы лишний раз послушаем Humanicide!