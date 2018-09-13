Гитарист ALICE IN CHAINS продает на аукционе приватный гитарный урок. Текущая ставка $2600

Jerry Cantrell решил заняться благотворительностью и провести приватный гитарный урок для человека, которому на такое дело не жалко две с половиной тысячи долларов (и выше). Аукцион проходит на eBay, и в нем еще можно принять участие. Перелет, питание и прочие расходы победителя в лот не включены.

50% вырученной суммы пойдет в фонд пожарной службы Калифорнии; 50% — организации Big League Impact, в которой состоят бывшие и нынешние игроки Главной лиги бейсбола и проводят разнообразные благотворительные акции по всему миру.