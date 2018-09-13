Гитарист ALICE IN CHAINS продает на аукционе приватный гитарный урок. Текущая ставка $2600

Jerry Cantrell решил заняться благотворительностью и провести приватный гитарный урок для человека, которому на такое дело не жалко две с половиной тысячи долларов (и выше). Аукцион проходит на eBay, и в нем еще можно принять участие. Перелет, питание и прочие расходы победителя в лот не включены.

50% вырученной суммы пойдет в фонд пожарной службы Калифорнии; 50% — организации Big League Impact, в которой состоят бывшие и нынешние игроки Главной лиги бейсбола и проводят разнообразные благотворительные акции по всему миру.

, рубрика(и): Быстрые новости

Количество просмотров: 96

поделиться в фэйсбуке
запостить вконтакт
в твиттер

Теги: ,

﻿

Есть что сказать? Пишите!

Оставьте свой комментарий

антиспам-проверка (введите число) *

Читайте также:

Организуется поездка на KATAKLYSM и HYPOCRISY из Минска во Вроцлав 25 октября

Как уже писалось немного ранее, в октябре стартует большой европейский тур со знакомым по старым метал-компиляциям названием «Death… Is Just The Beginning», хэдлайнерами которого станут HYPOCRISY и KATAKLYSM. Если кому-либо интересно посетить...

Close