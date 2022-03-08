GHOST презентуют альбом «Impera», «полный всякого мрачного дерьма»

В четверг GHOST на своем youtube-канале проведут презентацию нового альбома Impera, официальный релиз которого назначен на 11 марта. Как поведал Tobias Forge, на сей раз освещаемый временной исторический период — 19 век, обломки империй и борьба за власть. (Напомним, предшественник 2018 года Prequelle посвящался «чумному» 14 веку.)

«Тема глобальных пертурбаций тех времен близка временам нынешним, — говорил немногим ранее Тобиас, — ибо в последние несколько лет мир сильно деградировал. И некоторые вещи, которые, казалось, ушли в историю и воспринимались нами практически как легенды, обрушились внезапно на ныне живущих. Люди делают все, чтобы повернуть прогресс вспять, оседлав машину времени, которая унесет нас на сотни лет назад от точки эволюции, до которой, казалось, добрался человеческий разум.

На новом альбоме полно всякого мрачного дерьма — хотя я, в принципе, считаю себя оптимистичным человеком и считаю, что дальше будет лучше. Верю в падение дерьмовых империй — и, напротив, подъем несущих добро. А что именно я под этим подразумеваю, думайте сами. Я только верю, что наша воля к жизни и любовь к ближнему сильнее, чем желание уничтожить все, что вокруг существует».

Ссылка на будущую трансляцию тут. Ну а вот пара песен.

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