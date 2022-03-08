GHOST презентуют альбом «Impera», «полный всякого мрачного дерьма»Блог
В четверг GHOST на своем youtube-канале проведут презентацию нового альбома Impera, официальный релиз которого назначен на 11 марта. Как поведал Tobias Forge, на сей раз освещаемый временной исторический период — 19 век, обломки империй и борьба за власть. (Напомним, предшественник 2018 года Prequelle посвящался «чумному» 14 веку.)
«Тема глобальных пертурбаций тех времен близка временам нынешним, — говорил немногим ранее Тобиас, — ибо в последние несколько лет мир сильно деградировал. И некоторые вещи, которые, казалось, ушли в историю и воспринимались нами практически как легенды, обрушились внезапно на ныне живущих. Люди делают все, чтобы повернуть прогресс вспять, оседлав машину времени, которая унесет нас на сотни лет назад от точки эволюции, до которой, казалось, добрался человеческий разум.
На новом альбоме полно всякого мрачного дерьма — хотя я, в принципе, считаю себя оптимистичным человеком и считаю, что дальше будет лучше. Верю в падение дерьмовых империй — и, напротив, подъем несущих добро. А что именно я под этим подразумеваю, думайте сами. Я только верю, что наша воля к жизни и любовь к ближнему сильнее, чем желание уничтожить все, что вокруг существует».
Ссылка на будущую трансляцию тут. Ну а вот пара песен.
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 80
Читайте также:
Обновления
-
GHOST презентуют альбом «Impera», «полный всякого мрачного дерьма»
-
Вокалист PRETTY MAIDS Ronnie Atkins о раке легких: «К тому моменту, как я узнал диагноз, я курил лет 35 или 40»
-
Музыка в России заканчивается. Группы отказываются ехать с турами
-
Dave Lombardo: «Узнав, что Gene Hoglan покинул TESTAMENT, я немедленно послал смску Чаку Билли»
-
Udo Dirkschneider выпускает «самый свой личный» альбом «My Way». В него войдут только каверы
-
JINJER: «Остановите войну в Украине немедленно!»
-
Брутальные выходные: концерты WHITECHAPEL, CANNIBAL CORPSE, IMPERIAL TRIUMPHANT, IMMOLATION в Северной Каролине
-
Индусский метал на марше! Слушаем дебютник интернет-любимчиков BLOODYWOOD
-
Соскучились по разудалому хэви-металу? SKULL FIST готовы кое-что предложить!
-
Еще одна грув-метал группа с брутальной красоткой на вокале: ONCE HUMAN издали «Scar Weaver»
Комментарии
- Александр: Писюн с глазами написал(а): Александр написал(а): По две пачки в день то есть. Маловато. Давай по 3-4. И…
- Писюн с глазами: Александр написал(а): По две пачки в день то есть. Маловато. Давай по 3-4. И бухать не забывай,…
- Дед Аким: Настю — автора и создательницу этого сайта, замечательную красавицу, а также женскую половину…
- Назар Василич: Да блин, умею я открывать метал архивы, и в курсе, что Psychon — концертный сессионщик с 2009-го года….
- Александр: По две пачки в день то есть.
- Александр: Я больше 11-ти лет уже курю. Последние 2 года по пачке в день. Сегодня наверное брошу) Или не…
- Crow: Апиат Глотт написал(а): Слава Украине Героям Слава! Рашка катится в бездну.
- Виктор: да там даже русские группы многие отменяют концерты, что уж говорит об иностранных
- Апиат Глотт: Слава Украине
- p: PAIN успели откатать почти полный тур по стране, 23-го был классный концерт в Москве (2 года не было зарубежных…
- Ad Noctum: Ad Noctum написал(а): Sidus Atrum — Fading Light (Official Music Video) Ещё одно промо- видео, выложенное…
- Ad Noctum: Véhémence — Ordalies https://www.youtube.com/watch? v=pCKfQ6NQ2AI Французский мелоблэк. Эдакий…
- Алексей: Да, блин, откройте вы Метал-архивы, как из танка вылезли))))))) Psychon — концертный сессионщик с…
Добавить комментарий