«Где ты был в 1987-м?» Смотрим новое видео неугомонных — ностальгирующих — STEEL PANTHER

«Где ты был в 1987-м?» Смотрим новое видео неугомонных — ностальгирующих — STEEL PANTHERНовинки и новости
Разноцветные олд-глэм-рокеры хулиганы STEEL PANTHER показали клип на новую, несколько сентиментальную тему «1987», спровоцировав целый ностальгический тред на ютубе, кто что делал и где был в 1987-м году, а также размышления, удалось ли мужикам воссоздать тот самый дух.
Тема войдет в шестой полноформатник команды On The Prowl, который появится в конце февраля.
…Appetite for destruction
Blowing us all away
Poison looking so damned good
I wondered if I was gay
Whitesnake making us bang our heads
In the still of the frickin night
Coverdale banging Tawnie Kitane
And the world all felt just right
1987 I never wanna leave you
when you told me I was in my prime
Why didn’t I believe you?
And the music scene will never be the same
But I didn’t realize that things could get this lame
Dokken and Lynch were young and hot
They were warriors in a dream
I couldn’t understand the Loudness dude
But man that guy could scream
Ozzy was on the Crazy Train
biting heads off bats
It was long before the Youtube Trolls
And this bullshit snappy chats
1987 You’re always gonna be the best
Like Fresh Columbian cocaine
Off a 19 year old breast
And the kids these days will never understand
What’s it’s like to play an instrument
And be in a band…
Про юных баб, про молодых самих себя, про все еще бодрых рок-героев, а также про то, как трава была зеленее, помады глэм-рокеров ярче, а писюны крепче — держите новинку и, если уже родились к тому моменту, попытайтесь вспомнить себя!..
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 439
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Комментарии
vargu:
послушник:
ёй, тьфу на галиматью в лосинах ! в 1987-м можно было слушать Scream Bloody Gore вокально-инструментального ансамБЛЯ Death …
послушник:
досмотрел до «»»я уехал до ибо всё понимал»»» , ибо в моём понимании сей персонаж раскрыл этими словами свою сущность как человек-рти ……
Gerber:
Ну вот есть же, мягко говоря, бэкграунд? Зачем кому-то показывать, что вы умеете в двойную бочку или залихватские скоростные запилы. Мол — «мы не старперы». Да никто уж…
Gerber:
Внезапно напомнил Сэма Бринтона, что гуляет в платье и тырит чемоданы в аэропортах…
Gerber:
Дед Аким написал(а):
Не знаю кто такой Сергей Иофик, но вот ведущая интервью шикарная!!!! Если кто-нибудь смотрит телевидение, то есть такая ведущая — Лера Кудря…
Metaller555:
Классный мужик! Вспоминаю концерты MD в Луцке, общение с ним после них — отличное было время! Интервью очень познавательное и интересное, особенно концовка. Ну и Анас…
Кирилл Юрич:
То есть, получается, Сергею и не особо было интересно играть в MD? А вживую, на концертах, и при всей той движухе Демайсов в середине 2000-х так не казалось совершенно, на…
Green:
Крутой фест, крутые группы ( все перечисленные, в том числе Грин Грей), крутой гость! Одним словом крутой Уокер отдыхает))) Неожиданно поэтому в двойне приятно. Спа-си-…
Merzbow:
эх, Pungent без Питбуля и Ванка- совсем другое нах неинтересное воссоединение. Те два крайних альбом ужасны.…
Дед Аким:
Не знаю кто такой Сергей Иофик, но вот ведущая интервью шикарная!!!! Если кто-нибудь смотрит телевидение, то есть такая ведущая — Лера Кудрявцева, довольно професси…
Veles:
Veles:
ёй, тьфу на галиматью в лосинах ! в 1987-м можно было слушать Scream Bloody Gore вокально-инструментального ансамБЛЯ Death
The Exploited можно было слушать