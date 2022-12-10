STEEL PANTHER on the prowl
10.12.2022

«Где ты был в 1987-м?» Смотрим новое видео неугомонных — ностальгирующих — STEEL PANTHER

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Разноцветные олд-глэм-рокеры хулиганы STEEL PANTHER показали клип на новую, несколько сентиментальную тему «1987», спровоцировав целый ностальгический тред на ютубе, кто что делал и где был в 1987-м году, а также размышления, удалось ли мужикам воссоздать тот самый дух.

Тема войдет в шестой полноформатник команды On The Prowl, который появится в конце февраля.

…Appetite for destruction
Blowing us all away
Poison looking so damned good
I wondered if I was gay
Whitesnake making us bang our heads
In the still of the frickin night
Coverdale banging Tawnie Kitane
And the world all felt just right

1987 I never wanna leave you
when you told me I was in my prime
Why didn’t I believe you?
And the music scene will never be the same
But I didn’t realize that things could get this lame

Dokken and Lynch were young and hot
They were warriors in a dream
I couldn’t understand the Loudness dude
But man that guy could scream

Ozzy was on the Crazy Train
biting heads off bats
It was long before the Youtube Trolls
And this bullshit snappy chats

1987 You’re always gonna be the best
Like Fresh Columbian cocaine
Off a 19 year old breast
And the kids these days will never understand
What’s it’s like to play an instrument
And be in a band…

Про юных баб, про молодых самих себя, про все еще бодрых рок-героев, а также про то, как трава была зеленее, помады глэм-рокеров ярче, а писюны крепче — держите новинку и, если уже родились к тому моменту, попытайтесь вспомнить себя!..

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2 комментария

  • послушник написал(а):

    ёй, тьфу на галиматью в лосинах ! в 1987-м можно было слушать Scream Bloody Gore вокально-инструментального ансамБЛЯ Death http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_yes.gif

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  • vargu написал(а):

    The Exploited можно было слушать

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