А вот и первая затравка к альбому GAAHLS WYRD GastiR — Ghosts Invited, который появится 31 мая. Нашему вниманию Gaahl и компания предлагают «Ghosts Invited».
GAAHLS WYRD презентовали песню «Ghosts Invited»
Anastasiya, рубрика(и): Быстрые новости
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Теги: Gaahl, Gaahls Wyrd
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