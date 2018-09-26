GAAHLS WYRD выпускают дебютник

Gaahl возвращается в новостные ленты. На днях стало известно, что Season Of Mist подписали его группу GAAHLS WYRD, и в настоящий момент она занимается записью дебютника в Solslottet Studios. Альбом появится в начале 2019 года — и сразу следом команда отправится в евротур с TRIBULATION и UADA. Ближайшая остановка к нам — Варшава 6 марта.

, рубрика(и): Быстрые новости

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Комментарии

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  1. GROVER 26.09.2018 в 04:17

    едкий гейский кал.

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