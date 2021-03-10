FURIA выпустили какую-то дичьБлог
Неисповедимы пути поляков. Особенно если речь о FURIA, с середины нулевых проталкивающих в блэк-метале какую-то собственную религию, среди психоделических трансов, пост-пост-пост-чего-то еще, авангарда — но, при всей необычности, все-таки писавшие музыку, фантастически гладко ложащуюся на слух и легко затягивающую новых адептов. Я не помню у них слабых, проходных или лишних альбомов. И последний лонгплей, Księżyc milczy luty 2016 года, безусловно, шикарен. Чем же тогда, хотелось бы знать, упоролась команда, выпустив в 2021-м полуразговорный миник W śnialni?
Релиз — это две песни. Или не песни. Включаешь — не понимаешь. Потом — не понимаешь тем более. По сути, поевший мухоморов Nihil с компанией предлагают слушателям «нечто на грани радиоспектакля, театральной постановки и музыкального альбома». Причем ключевое слово тут, кажется, «нечто».
«Будьте готовы затеряться в лабиринте, апокалипсис уже начался….», — предупреждают мужики и предлагают свое «некрофолковое» это. Впрочем, если вы понимаете польский язык, то, возможно, обрящете и некие смыслы. Но это не точно.
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 75
Читайте также:
Обновления
-
FURIA выпустили какую-то дичь
-
Умер Lars-Göran Petrov из ENTOMBED A.D.
-
Музыка на все времена: Floor Jansen из NIGHTWISH и самые важные альбомы в ее жизни
-
Еще немного политически озабоченного британского дэза. MEMORIAM выпускают альбом «To The End»
-
В смерти Алекси Лайхо виноват алкоголь
-
SATYRICON: «На следующем альбоме не будет инструментов, к которым вы привыкли»
-
Al Di Meola о катастрофическом звоне в ушах: «Бывали моменты, когда я думал — все, слетаю с катушек»
-
«Hermitage»: самый размеренный и грустный альбом в дискографии MOONSPELL
-
Смотрите, кто вернулся! LIQUID TENSION EXPERIMENT выпускают третью часть
-
Nergal: «Не секрет, что у прокурора я — любимый козел отпущения. Он подписан на мой инстаграм»
Добавить комментарий