FURIA выпустили какую-то дичь

Неисповедимы пути поляков. Особенно если речь о FURIA, с середины нулевых проталкивающих в блэк-метале какую-то собственную религию, среди психоделических трансов, пост-пост-пост-чего-то еще, авангарда — но, при всей необычности, все-таки писавшие музыку, фантастически гладко ложащуюся на слух и легко затягивающую новых адептов. Я не помню у них слабых, проходных или лишних альбомов. И последний лонгплей, Księżyc milczy luty 2016 года, безусловно, шикарен. Чем же тогда, хотелось бы знать, упоролась команда, выпустив в 2021-м полуразговорный миник W śnialni?

Релиз — это две песни. Или не песни. Включаешь — не понимаешь. Потом — не понимаешь тем более. По сути, поевший мухоморов Nihil с компанией предлагают слушателям «нечто на грани радиоспектакля, театральной постановки и музыкального альбома». Причем ключевое слово тут, кажется, «нечто».

«Будьте готовы затеряться в лабиринте, апокалипсис уже начался….», — предупреждают мужики и предлагают свое «некрофолковое» это. Впрочем, если вы понимаете польский язык, то, возможно, обрящете и некие смыслы. Но это не точно.

<a target="_blank" rel="nofollow" href="https://paganrecords.bandcamp.com/album/w-nialni" >W śnialni by FURIA</a>

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