Фронтмен VOLBEAT Michael Poulsen и Marc Grewe (ex-MORGOTH, INSIDIOUS DISEASE) показали новую группу. «Наслаждайтесь, если можете»Блог
VOLBEAT на сегодняшний день стали достаточно модной группой — и, наверное, одним из важнейших рок-экспортов Дании на все времена. Поэтому когда фронтмен, гитарист и лидер коллектива Michael Poulsen объявил, что создал новый проект ASINHELL, его ринулись слушать многие, привыкшие к упругим мелодичным VOLBEAT’овским хардроковым/грувовым/сакйкобилли/рок-н-ролльным темам, — и… не поняли. Потому что слушатели посвежее даже не подозревали, что их татуированный гладкий любимчик начинал с дэз-метала в DOMINUS. И к дэз-металу же решил обратиться опять.
«Всем привет. Пришло время замутить старый добрый олдскульный дэзняк, снова! Хочу показать вам первую тему моей новой (второй) группы ASINHELL, которая войдет в дебютник Impii Hora, выпускаемый в сентябре на Metal Blade Records.
Как многие, наверное, знают, я со школьных дней фанател по дэзу, и любовь не прошла до сих пор. Так что пора снова оседлать этого монстра. И сделаем это мы с друзьями Марком (Marc Grewe, ex-MORGOTH, INSIDIOUS DISEASE) и Мортеном (Morten Toft Hansen, RAUNCHY). На VOLBEAT сие никоим образом не повлияет, обе команды будут действовать одновременно. И… наслаждайтесь, если можете, а если нет — что ж, это тоже бонус!»
Играют мужики и впрямь старошкольное, напоминающее массу групп одновременно, от ENTOMBED до GRAVE, BOLT THROWER и DEATH. Имхо, недурно.
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 177
Читайте также:
1 comment
Добавить комментарий Отменить ответ
Обновления
-
Фронтмен VOLBEAT Michael Poulsen и Marc Grewe (ex-MORGOTH, INSIDIOUS DISEASE) показали новую группу. «Наслаждайтесь, если можете»
-
Британские исследователи™ выяснили, какой процент посетителей фестов занимается на них сексом
-
Вокалист ATHEIST Kelly Shaefer показал новую группу TILL THE DIRT
-
В совместный тур едут дети музыкантов METALLICA
-
Неожиданный суперпроект: LIVING GATE от парней из OATHBREAKER, YOB, AMENRA, OATHBREAKER, CHURCH OF RA
-
DETHKLOK выпускают новый альбом — плюс смотрим трейлер следующего «Metalocalypse»!
-
Вокалист GRETA VAN FLEET Josh Kiszka признался, что он гей
-
Смотрим новый клип DYMNA LOTVA «Смерць Цалуе Ў Вочы»
-
Mike Portnoy о новом альбоме AVENGED SEVENFOLD «Life Is But A Dream…»: «Это шедевр. Это и есть настоящий ПРОГРЕССив»
-
Fernando Ribeiro, MOONSPELL: «Чувствую себя так, будто меня сбил грузовик»
Комментарии
Ad Noctum:
Вася Пупкин написал(а):
Украина теряет метр за метром своей земли,
Я прочитал сегодня в газете «Гудок», что воины Рамзана Ахматовича Кадырова уже в сент…
FanatIsNotching:
Crow написал(а):
Я встретился с Sami в прошлом году, он рассказал о новом альбоме,еще задолго до релиза. Очень мужественно с их стороны так четко показать свою пози�…
Tular:
Писюн c глазами:
Другой Александр написал(а):
Ещё британским исследователям надо выяснить какой процент пиздИт
В этот раз я с тобой полностью согласен. Немалый процент пос�…
Вася Пупкин:
Прошёл год. С лишним уже.
Украина теряет метр за метром своей земли, все адекватные граждане разбежались кто в Европу, кто в Россию (большинство). Шансы победить у ук…
Другой Александр:
Ещё британским исследователям надо выяснить какой процент пиздИт…
бибигон:
,, Фестивали обещают свободу, предоставляют возможность открыть что-то новое — возможно, более смелое, чем обычно,, это по ходу не только вы можете кому то присунуть…
Чорны:
Вот это тема.
Как круто
Таких чувственных обсуждений наверное никогда и не было, например.…
hiCliff:
Ad Noctum написал(а):
Граф де Билл написал(а):
А секс сам с собой под каннибалов считается например?
Считается, если cum blood. ;)
Также считается под вторую компози…
Ad Noctum:
Писюн с глазами написал(а):
Какой секс, я с женой езжу…
«Собственную жену взасос не целуют!» (c) к/ф «Догма»…
Писюн с глазами:
коллапес:
сначала они «бегут от рутины» а потом пишут заявы, что пока они бежали от рутины, кто-то их трахнул……
Ad Noctum:
Граф де Билл написал(а):
А секс сам с собой под каннибалов считается например?
Считается, если cum blood. ;)…
Жаль, что сам Поулсен не рычит. Умеет же.