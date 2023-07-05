Фронтмен VOLBEAT Michael Poulsen и Marc Grewe (ex-MORGOTH, INSIDIOUS DISEASE) показали новую группу. «Наслаждайтесь, если можете»

VOLBEAT на сегодняшний день стали достаточно модной группой — и, наверное, одним из важнейших рок-экспортов Дании на все времена. Поэтому когда фронтмен, гитарист и лидер коллектива Michael Poulsen объявил, что создал новый проект ASINHELL, его ринулись слушать многие, привыкшие к упругим мелодичным VOLBEAT’овским хардроковым/грувовым/сакйкобилли/рок-н-ролльным темам, — и… не поняли. Потому что слушатели посвежее даже не подозревали, что их татуированный гладкий любимчик начинал с дэз-метала в DOMINUS. И к дэз-металу же решил обратиться опять.

«Всем привет. Пришло время замутить старый добрый олдскульный дэзняк, снова! Хочу показать вам первую тему моей новой (второй) группы ASINHELL, которая войдет в дебютник Impii Hora, выпускаемый в сентябре на Metal Blade Records.

Как многие, наверное, знают, я со школьных дней фанател по дэзу, и любовь не прошла до сих пор. Так что пора снова оседлать этого монстра. И сделаем это мы с друзьями Марком (Marc Grewe, ex-MORGOTH, INSIDIOUS DISEASE) и Мортеном (Morten Toft Hansen, RAUNCHY). На VOLBEAT сие никоим образом не повлияет, обе команды будут действовать одновременно. И… наслаждайтесь, если можете, а если нет — что ж, это тоже бонус!»

Играют мужики и впрямь старошкольное, напоминающее массу групп одновременно, от ENTOMBED до GRAVE, BOLT THROWER и DEATH. Имхо, недурно.

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