Фото: WIEGEDOOD, CHALLENGER DEEP, NEBULAE COME SWEET, KRVVLA

KRVVLA, NEBULAE COME SWEET, CHALLENGER DEEP, WIEGEDOOD
38 фото (для просмотра галереи нажмите на картинку выше)
(с) фото Siarhei «petrowitch» Hahulin. Репортаж тут.
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Теги: Challenger Deep, Krvvla, Nebulae Come Sweet, Wiegedood, обзоры концертов
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Memoriam The Silent Vigil
Drudkh Їм Часто Сниться Капіж
The Crown Cobra Speed Venom
Demonical Chaos Manifesto
Mournful Congregation The Incubus Of Karma
Barren Earth A Complex Of Cages
Ministry AmeriKKKant
Axel Rudi Pell Knights Call
Judas Priest Firepower
Blaze Bayley The Redemption Of William Black
Necrodeath The Age Of Dead Christ
On Thorns I Lay Aegean Sorrow
Susperia The Lyricist
Наблюдая за тем, как переполненный душный "Брюгге" млеет под виртуозно-штормовые загоны бельгийских атмо-блэкеров WIEGEDOOD, не могла отделаться от навязчивых мыслей. Собралась же на пятничный темный пост-депрессняк в основном, по сути, хипсторская молодежь:...
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