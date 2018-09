Фото: THY DISEASE, VADER в Минске

Madder Mortem Marrow

Aborted TerrorVision

Suicidal Tendencies Still Cyco Punk After All These Years

Voivod The Wake

Korpiklaani Kulkija

Deicide Overtures Of Blasphemy

Clutch Book Of Bad Decisions

Krisiun Scourge Of The Enthroned

Grave Digger The Living Dead

Monstrosity The Passage Of Existence

Vreid Lifehunger

A Forest Of Stars Grave Mounds And Grave Mistakes

MaYan Dhyana

Archgoat The Luciferian Crown

Pig Destroyer Head Cage

Wolfheart Constellation Of The Black Light

Anaal Nathrakh A New Kind Of Horror

Riverside Wasteland

Pantheist Seeking Infinity

Pyrexia Unholy Requiem